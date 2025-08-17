Felina „de apartament” a unui ieșean a evadat și a stârnit panică la Fălticeni!

* până la finalizarea anchetei, ieșeanul a primit doar un avertisment scris, conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea unui animal ce putea pune în pericol persoane sau bunuri

Un episod demn de scenariile de film s-a petrecut sâmbătă, 16 august, la Fălticeni, unde localnicii din cartierul Țarna Mare s-au trezit față în față cu un… râs. Nu era vorba de un exemplar venit din pădurile din jur, ci de animalul de companie al unui bărbat din județul Iași.

Bărbatul din Iași venise în vizită la rude, însoțit de un exemplar tânăr, de aproximativ un an, pe care spune că l-ar fi cumpărat din Polonia. Ținut inițial în lesă, râsul a scăpat de sub supraveghere și a pornit la plimbare pe străzile orașului, spre uimirea localnicilor și panica trecătorilor. „Am primit apel prin 112 și am intervenit de urgență, împreună cu celelalte instituții abilitate, pentru gestionarea situației și protejarea cetățenilor”, au transmis jandarmii suceveni.

Timp de câteva ore, Jandarmeria și Poliția au monitorizat zona, căutând animalul. În același timp, au emis avertismente către populație: să nu încerce să captureze râsul, să nu îl hrănească și să nu îl confunde cu o pisică supradimensionată.

Operațiunea s-a încheiat la ora 22,15, când echipajele l-au găsit pe strada Pleșești Gane și au reușit să îl recupereze în siguranță.

Cazul a fost preluat de Poliția Animalelor, care verifică acum documentele și legalitatea deținerii unui astfel de animal sălbatic. Până la finalizarea anchetei, ieșeanul a primit doar un avertisment scris, conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea unui animal ce putea pune în pericol persoane sau bunuri.

Râsul (Lynx lynx) este cel mai mare prădător felin din Europa. În România, specia este strict protejată, fiind estimată o populație de circa 2.000 de exemplare în libertate.

Râsul este un animal solitar și are nevoie de teritorii mari, de până la 300 km². Deținerea ca animal de companie este reglementată strict, fiind necesare avize speciale. Ecaterina VICOL