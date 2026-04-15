* Capitala Moldovei intră, din nou, pe harta cinematografiei europene * Festivalul Filmului European revine în oraș între 17 și 19 aprilie 2026, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, unde publicul va putea vedea gratuit șapte producții europene, de la filme de familie și animații până la drame, documentare și scurtmetraje

Festivalul Filmului European revine la Iași pentru o nouă ediție care aduce în fața publicului local un program concentrat, dar divers, desfășurat pe parcursul a trei zile, între 17 și 19 aprilie 2026, în Sala Studio J de la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii. Muzeul Național al Literaturii Române Iași este partener local al evenimentului, iar ediția din 2026 marchează și o premieră importantă: este pentru prima dată când instituția găzduiește un eveniment dedicat cinematografiei europene.

Ajuns la ediția a 30-a, Festivalul Filmului European se desfășoară la nivel național între 16 aprilie și 1 iunie 2026 și include proiecții în 13 orașe din țară. La Iași, festivalul mizează pe o selecție de șapte filme europene, curatoriată de Cătălin Olaru, într-o formulă gândită să atragă un public cât mai larg: familii cu copii, tineri, cinefili și spectatori interesați de cinemaul de autor sau de temele sociale actuale. Intrarea la toate proiecțiile este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Deschiderea are loc vineri, 17 aprilie, de la ora 19.00, cu filmul „Oamenii nevăzuți” / „Hidden People”, o producție din Slovenia, Serbia și Islanda, realizată în 2025, care combină drama cu accentele de comedie. Sâmbătă, 18 aprilie, programul începe la ora 15.30 cu „Calamity, copilăria Marthei Jane Cannary”, film de familie semnat de Rémi Chayé și Céline Ronté. De la 17.30 urmează „Cinci filme pentru libertate” / „Five Films For Freedom”, selecția de scurtmetraje LGBTQIA+ realizată de British Council și British Film Institute, iar seara se încheie, de la ora 19.00, cu „Băieți” / „Lads”, o dramă sportivă franco-belgiană.

Duminică, 19 aprilie, cinefilii sunt invitați de la ora 15.00 la „Cea mai prețioasă dintre mărfuri” / „The Most Precious of Cargoes”, un film de familie cu puternică încărcătură emoțională, urmat de la ora 17.00 de „Dražen”, film inspirat de destinul celebrului baschetbalist Dražen Petrović. Ediția ieșeană se încheie de la ora 19.00 cu „După noi, potopul” / „After Us, the Flood”, o dramă SF finlandeză care aduce în prim-plan teme legate de mediu, viitor și fragilitatea lumii contemporane.

Miza acestei ediții nu este doar una cinematografică, ci și una culturală, pentru că festivalul aduce filmul european într-un spațiu cu puternică încărcătură simbolică pentru Iași. Întâlnirea dintre patrimoniul literar al Casei Junimii și cinemaul european contemporan dă evenimentului o identitate aparte și întărește profilul orașului ca loc al dialogului dintre arte. În plus, organizatorii subliniază că ediția 2026 este gândită ca un moment de consolidare a rețelei naționale a festivalului și de extindere a prezenței sale în cât mai multe comunități locale.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, sub egida EUNIC România, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, cu sprijinul UCIN, al ambasadelor și al institutelor culturale europene. La Iași, printre partenerii locali se află Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Centrul Cultural German Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”.

Maura ANGHEL