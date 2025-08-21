Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

* Iașul se pregătește pentru două momente muzicale de referință în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 2025 * este vorba despre un concert cameral al Cvartetului Ad Libitum și un Concert Simfonic Extraordinar al Filarmonicii Moldova * orașul intră, astfel, în circuitul internațional al celei mai prestigioase manifestări culturale din România

Între 24 august și 21 septembrie, România devine scena centrală a muzicii clasice universale. Festivalul Internațional „George Enescu”, ajuns la cea de-a XXVII-a ediție și organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, aduce în fața publicului peste 4.000 de artiști și mai mult de 95 de concerte, într-o ediție ce marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor. Tema acestei ediții, „Aniversări / Celebrations”, readuce în atenție moștenirea lui Enescu și creațiile unor compozitori emblematice ai secolului XX.

La Iași, primele acorduri vor răsuna pe 28 august, când Cvartetul Ad Libitum – format din Remus Azoiței, Șerban Mereuță, Bogdan Bișoc și Filip Papa – va urca pe scena Aulei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, alături de pianista Sina Kloke. Publicul va asculta lucrări de Șostakovici, Enescu și Brahms, într-o seară de intensitate artistică rar întâlnită.

Pe 5 septembrie, Casa de Cultură a Studenților din Iași va găzdui un Concert Simfonic Extraordinar al Filarmonicii Moldova, dirijat de Jiří Rožeň, avându-l ca solist pe violistul Răzvan Popovici. Programul serii va include lucrări de Stan Golestan și două compoziții majore de George Enescu, între care impresionanta Simfonie nr. 2 în la major.

Festivalul „George Enescu” nu este doar o serie de concerte, ci o demonstrație de forță culturală a României, un prilej prin care Iașul respiră excelență și se reconfirmă ca un oraș cu vocație artistică. Pentru melomanii din întreaga țară, întâlnirea cu muzica lui Enescu și cu artiștii de talie mondială devine o experiență de neratat, un eveniment care transformă fiecare seară de concert într-un act de celebrare a spiritului românesc.

Maura ANGHEL