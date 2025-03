Festivalul pentru elevi „Hai la teatru!”, 18 ani de magie pe scenă

* cele două zile consacrate evenimentului, 19 și 20 martie, când elevi talentați din județul Iași vor da frâu pasiunii pentru arta scenică, vor reuni pe cele două scene ale un număr impresionant de mici actori - 455, coordonați de 35 de profesori sau actori

Una dintre primele manifestări de acest gen din România, Festivalul de teatru școlar „Hai la teatru!” ajunge, în 2025, la a XVIII-a lui ediție. Cele două zile consacrate evenimentului, 19 și 20 martie, când elevi talentați din județul Iași vor da frâu pasiunii pentru arta scenică, reunesc pe cele două scene ale Teatrului un număr impresionant de mici artiști - 455, coordonați de 35 de profesori sau actori. Echipele care au trecut de preselecție provin din Iași, Pașcani, Costuleni, Glodenii Gândului, Țibănești, Belcești, Valea Lupului și Miroslava, iar spectacolele în care vor evolua abordează o tematică foarte variată sub semnăturile unor autori români și străini. „Alegerea datei de desfășurare a Festivalului nu este deloc întâmplătoare. Pe 20 martie este celebrată în întreaga lume Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii și Tineret, sub îndemnul care sintetizează esența modelatoare a acestei arte adu un copil la teatru pentru ca el să vadă, să audă, să simtă, să gândească și să imagineze. An după an, generații de iubitori ai teatrului au urcat la rampă etalându-și aptitudinile de histrioni pe care mai târziu le-au utilizat în profesiunile alese”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul interimar al Teatrului Luceafărul Iași, organizatorul evenimentului.

„ Cea mai importantă întâlnire a mea din adolescență a fost cu teatrul”

Printre miile de artiști în devenire care au participat la „Hai la teatru!” se numără și Cezar Grumăzescu, absolvent al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, în prezent actor la Teatrul Mic București. Iată ce spune acesta: „Cea mai importantă întâlnire a mea din adolescență a fost cu teatrul. N-am ştiu la acel moment ce impact o să aibă asupra vieții mele, însă festivalurile m-au făcut să mă îndrăgostesc de această lume şi să vreau să fac parte din ea”. Și unul dintre actorii Teatrului Luceafărul, Cosmin Rotariu, a fost, în perioada studiilor liceale, unul dintre concurenții de altădată la „Hai la teatru!”. Iată ce spune el: „M-a ajutat enorm să mă dezvolt și să-mi găsesc curajul de a fi pentru prima dată pe o scenă profesionistă, în fața unui public și a unui juriu avizat. Aș spune cu entuziasm că experiența a fost una dintre etapele esențiale în drumul meu spre cariera de artist, deschizându-mi uși către roluri importante și ajutându-mă să înțeleg cu adevărat ce înseamnă să fii actor”.

Cele 29 de trupe din programul prezentei ediții sunt din mediul rural. Pentru elevii ansamblului de teatru „Ștrengarii” de la Școala Gimnazială Ruși-Belcești, luna martie înseamnă Festivalul „Hai la teatru!”. „Pentru o zi, se simt cu adevărat în centrul atenției. Pășesc nerăbdători în cabinele actorilor, își fac selfie-uri, se bucură de fiecare clipă, se simt apreciați și importanți. Pe scenă încearcă să fie naturali și să interpreteze cât mai bine, emoțiile sunt evidente. Am participat cu trupa de teatru din școală la zece ediții ale festivalului, începând din 2010 până în prezent și pot spune că evenimentul are ecou în rândul elevilor de gimnaziu, își îndeplinește menirea și îi aduce pe elevi la teatru, le insuflă dragostea pentru arta spectacolului. Vă mulțumesc pentru momentele frumoase pe care le-am trăit de fiecare dată!”, precizează profesor coordonator Marilena-Daniela Corsei.

Festivalul este structurat pe trei secțiuni (clasele I-IV, V-VIII și IX-XII) cu o competiție în interiorul fiecăreia. Juriile sunt alcătuite din actori ai Teatrului Luceafărul, care le oferă și un feedback profesional celor interesați să-l primească. Intrarea la spectacolele din Festival se face pe baza unui bilet de 5 lei, care poate fi achiziționat de la casieria Teatrului Luceafărul.