Festivalurile din satele Iașului care au cucerit internetul: Horlești, Cucuteni și Cotnari rescriu harta culturală a Moldovei

* dincolo de zidurile Iașului universitar, satele din jur au început să pulseze cu o energie aparte * festivaluri de carte, jazz, vin și tradiție transformă comunități mici în scene mari, iar poveștile lor autentice se viralizează rapid în mediul online





În ultimii ani, ruralul ieșean a început să respire într-un ritm pe care orașul nu îl mai poate ignora. Dacă odinioară viața culturală gravita aproape exclusiv în jurul universităților și al marilor instituții, astăzi comunități precum Horlești, Cucuteni, Cotnari sau Bârnova atrag privirile și atenția publicului printr-o altă formă de expresie: festivalurile locale. Nu sunt simple sărbători de sat, ci adevărate laboratoare de memorie și creativitate, capabile să scoată oamenii din case și să umple rețelele sociale cu imagini, povești și emoții.

Un exemplu puternic este „Dealul cu Povești” din Horlești, festival dedicat copiilor și lecturii, care a ajuns deja la a treia ediție. Inițiat de o asociație locală, evenimentul a pornit modest, dar a reușit să adune scriitori, actori și familii întregi, transformând un deal liniștit într-un spațiu al imaginației. Atmosfera caldă, decorurile improvizate și bucuria copiilor care descoperă literatura devin rapid conținut distribuit online. Într-o lume obosită de zgomotul urban, Horleștiul reușește să transmită un mesaj simplu și puternic: cultura poate înflori și acolo unde asfaltul se termină.

Cucuteni, un sat deja celebru prin vestigiile sale arheologice, a prins viață într-un mod neașteptat prin „Cucuteni Jazz Fest”. Timp de câteva zile, sunetele de saxofon, contrabas și tobe se amestecă cu liniștea dealurilor și cu poveștile unei civilizații de șapte milenii. Concertele aduc artiști din mai multe colțuri ale lumii, iar cadrele surprinse aici – un solist cântând printre ruine, un copil dansând pe iarbă în ritm de jazz – devin instantaneu virale. Și vestea a venit la timp: „Credem în minuni! Avem Cucuteni Jazz Fest 2025 pe 26-27-28 septembrie!”, a anunțat Liviu Marculescu, în premieră, în cadrul concertului Șubi Tuba. „Mesageria ne era plină de întrebarea «Când se face Cucuteni Jazz Fest?» Stați aproape, chemați prietenii jazzului și ai Cucuteniului – urmează jazz”. Anunțul confirmă nu doar continuitatea evenimentului, ci și faptul că festivalul a devenit un reper așteptat, un moment în care comunitatea online și offline pulsează la unison.

În Cotnari, vinul este pretextul, dar oamenii sunt spectacolul. Festivalurile podgoriei adună localnici, vizitatori și turiști, într-un amestec de tradiție, gastronomie și folclor. Bătrânii își etalează rețetele, meșteșugarii își scot la lumină obiectele, iar tinerii postează totul online, de la paharele ridicate în cinstea recoltei până la dansurile populare care țin până târziu în noapte. Vinul devine un brand digital, iar Cotnari se reinventează ca destinație culturală, nu doar ca punct pe harta viticolă.

La Bârnova, serbările câmpenești readuc în atenție ritualuri vechi și bucuria comunitară. Focul aprins, mesele comune, cântecele și dansurile dau viață unui spectacol simplu și viu, pe care participanții îl transformă în povești vizuale. Nu e nevoie de campanii sofisticate pentru ca aceste momente să circule pe internet: autenticitatea lor este suficientă pentru a stârni emoție și nostalgie.

Imagini curate, emoții directe, povești care nu par fabricate

Ceea ce unește aceste festivaluri este tocmai felul în care ruralul se deschide către lume. Nu vorbim despre un marketing agresiv sau despre bugete uriașe, ci despre forța comunității și dorința de a păstra vie identitatea locală. Algoritmii platformelor digitale recompensează tocmai această simplitate: imagini curate, emoții directe, povești care nu par fabricate. Astfel, Iașul rural ajunge să aibă un loc tot mai vizibil în spațiul digital și în conștiința publicului larg.

Dincolo de like-uri și distribuiri, miza acestor evenimente este una mult mai profundă. Ele readuc oamenii împreună, reconstruiesc punți între generații și reamintesc că tradiția nu înseamnă stagnare, ci energie care poate fi transmisă mai departe. Dacă orașul oferă instituții și programe academice, satul aduce emoția brută, iar împreună dau contur unei regiuni care știe să îmbine trecutul cu prezentul digital.

Festivalurile din Horlești, Cucuteni, Cotnari și Bârnova nu sunt doar evenimente locale, ci semnele unei renașteri culturale rurale. Ele arată că Iașul nu se mai definește doar prin universități și mari instituții, ci și prin vitalitatea satelor sale. Într-o eră în care autenticitatea devine cea mai prețioasă monedă de schimb, aceste comunități demonstrează că au ceva ce internetul caută cu aviditate: povești reale, oameni adevărați și o bucurie care nu poate fi regizată.

Maura ANGHEL