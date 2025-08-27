Filarmonica „Moldova” aduce vara pe scenă. Ieșenii, invitați la Concertul coral „Summertime”

* vineri, 29 august, Filarmonica „Moldova” Iași invită publicul la un spectacol coral grandios, desfășurat sub cerul liber la Amfiteatrul Palas * „Summertime” promite o seară plină de armonii și emoții, cu intrare gratuită

Stagiunea Estivală continuă la Iași cu un eveniment de excepție: concertul coral „Summertime”, susținut de Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova”. Programul muzical, plin de culoare și energie, va răsuna vineri, 29 august, începând cu ora 19:00, pe scena Amfiteatrului Palas – Teatrul de Vară, locul care a devenit un simbol al verilor culturale din capitala Moldovei.

Iașul, capitala muzicii corale

Sub conducerea dirijorului Cosmin Morariu, corul va aduce publicului un repertoriu variat, construit pe tema verii, a luminii și a bucuriei. „Summertime” nu este doar un titlu, ci și o declarație de libertate și celebrare a artei.

Pe scenă vor urca soliști consacrați: Ioana Cozma (mezzo-soprană), Liviu Muntean (tenor), Ionuț Ciobotaru (tenor) și Silviu Cilinschi (bas), acompaniați de un ansamblu instrumental dinamic – Ciprian Oloi (pian), Ovidiu Calfa (chitară bas) și Vlad Grigoraș (percuție).

Pentru ieșeni, concertul este o șansă rară de a trăi emoția muzicii corale în aer liber, într-un cadru prietenos și accesibil. Intrarea liberă transformă evenimentul într-o invitație deschisă pentru întreaga comunitate, de la melomanii fideli până la tinerii curioși să descopere magia coralului academic.

Filarmonica „Moldova” continuă astfel misiunea sa de a aduce muzica aproape de oameni, ieșind din sălile clasice și coborând în spațiile urbane vii. În Amfiteatrul Palas, vocile corului devin parte din pulsul orașului, amintind că Iașul este și rămâne un centru al culturii și al tradiției muzicale.

Specialiștii în cultură și educație artistică subliniază importanța acestor inițiative: concertele gratuite sporesc accesul publicului la artă și contribuie la consolidarea identității culturale a orașului. „Summertime” este mai mult decât un concert – este un manifest prin care Iașul își reconfirmă statutul de oraș al muzicii, al corurilor și al vibrațiilor colective.

Pe 29 august, Iașul cântă vara cu voce tare. Filarmonica „Moldova” oferă publicului un dar sonor: un concert care leagă tradiția de modernitate, într-o seară de vară unde fiecare notă devine memorie.

Maura ANGHEL