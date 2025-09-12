FILIT 2025: Literatura mondială vine la Iași, într-un festival care nu mai acceptă tăcerea. Cine sunt primii invitați

De la Pulitzer și bestsellere globale, la poeți din tranșeele Ucrainei – FILIT mizează pe curaj, nu pe confort. Iar Iașul devine, din nou, capitala unei Europe care citește

Într-o lume fragmentată, în care literatura e tot mai des împinsă spre rafturi uitate sau festivaluri de fațadă, Iașul face un gest curajos. Nu unul de imagine, ci unul de substanță. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT), ajuns la cea de-a XIII-a ediție, aduce în 2025 o listă de invitați care ar putea oricând rivaliza cu marile târguri culturale europene. Între 22 și 26 octombrie, orașul devine o scenă globală pentru cuvântul scris, rostit și tradus – un oraș care, măcar pentru câteva zile, își amintește că a fost și încă este un centru al spiritului.

Ediția din acest an reunește voci marcante ale culturii mondiale. Junot Díaz, laureat al Premiului Pulitzer și una dintre cele mai vibrante figuri ale literaturii americane, va fi prezent la Iași, alături de Tracy Chevalier, autoarea romanului „Fata cu cercel de perlă”, devenit fenomen global, cu traduceri în peste 45 de limbi. I se alătură Michel Bussi, autor francez cu milioane de exemplare vândute, și regizorul Cristian Mungiu, simbol al cinemaului românesc care îndrăznește să pună întrebări incomode. Dar poate cea mai puternică prezență din programul anunțat este cea a scriitorilor ucraineni veniți direct din realitatea războiului, nu din confortul saloanelor literare.

Olena Herasymiuk, poetă și paramedic pe front, Pavlo Matiușa, căpitan și autor de proză, și Serhii Demciuk, soldat și jurnalist, aduc la FILIT o mărturie vie: literatura nu este refugiu, ci armă de supraviețuire, instrument de memorie și formă de luptă. Într-un moment în care Europa stă în pragul fricii și resemnării, aceste voci vor urca pe scena de la Iași pentru a vorbi despre demnitate, limbaj și libertate.

FILIT își confirmă dimensiunea europeană și prin prezența unor scriitori din peste 15 țări. Autori din Regatul Unit, Germania, Elveția, Olanda, Polonia, Italia, Grecia sau Georgia vin în România pentru a citi, dialoga și construi punți. Iașul nu este doar un oraș de trecut – devine, prin acest festival, un spațiu de întâlnire, rezistență și viitor. Alături de invitații internaționali, peste 30 de autori români vor fi prezenți la festival, între care nume importante ale prozei, poeziei și criticii contemporane, din toate generațiile. FILIT nu cultivă doar prestigiul importat, ci onorează constant literatura vie din interiorul granițelor.

La această ediție, accentul cade și pe traducători – armata invizibilă a culturii. Profesioniști din Germania, Italia, Franța, Serbia, Polonia, Spania, Cehia, Norvegia și România vor fi prezenți la Iași, oferind publicului ocazia rară de a înțelege cum circulă literatura între limbi și ce sacrificii implică fidelitatea față de sens. Traducerea nu este doar transpunere, ci reinvenție, iar FILIT știe să dea vizibilitate acestei munci esențiale.

Un alt moment de referință va fi etapa românească din cadrul programului CELA – Connecting Emerging Literary Artists, proiect european care susține autorii și traducătorii din zone editoriale marginale. Este, în fond, o declarație politică în cel mai profund sens: literatura de pe margini nu trebuie ignorată, ci adusă în centru. Ea ne reamintește ce înseamnă voce, risc și verticalitate.

Organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Iași și al Primăriei Municipiului Iași, sub patronajul Comisiei Europene și al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, festivalul nu este doar un eveniment cultural. Este un gest de credință într-o Românie care încă mai poate da sens cuvântului „valoare”. Într-o țară în care lectura e în regres, iar cultura e adesea marginalizată, FILIT reușește să propună nu doar un program de înaltă ținută, ci și o viziune despre ce ar putea însemna o Europă a spiritului.

Iașul, orașul universitar cu straturi de memorie culturală, își revendică astfel un rol esențial într-o lume care caută repere. Pentru câteva zile, literatura nu este decor, ci centru. Nu este festival, ci front. Iar cei care vor urca pe scenele FILIT 2025 vor confirma: în ciuda tăcerii care se extinde, mai există încă orașe care ascultă.

Maura ANGHEL