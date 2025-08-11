FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului

* în septembrie, teatrul ia avans la Iași * două povești care zguduie, două seri care încălzesc scena pentru cel mai așteptat festival de teatru al toamnei – FITPTI 2025 * biletele au intrat deja în vânzare

Iașul nu așteaptă ziua de 2 octombrie ca să dea startul teatrului internațional. Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr – eveniment cu label european de „festival remarcabil” – își deschide apetitul cultural cu un Prolog în două acte, programat pe 20 și 27 septembrie, de la ora 19:00.

Tema din acest an, „putere și vulnerabilitate”, gândită de curatorul Oltița Cîntec, promite un amestec exploziv de emoție și reflecție. FITPTI 2025, finanțat de Consiliul Județean Iași și sprijinit de UNITER, va aduce în oraș companii din Argentina, Austria, Bulgaria, China, Croația, Elveția, Franța, Italia, Luxemburg, Regatul Unit, Republica Moldova, România, Spania și Suedia, cu spectacole în peste 18 locații, de la săli clasice la spații neconvenționale.

FITPTI, o declarație culturală

Curatoriat de teatrologul Oltița Cîntec, evenimentul include spectacole produse de companii din Argentina, Austria, Bulgaria, China, Croația, Elveția, Franța, Italia, Luxemburg, Regatul Unitul al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Moldova, România, Spania, Suedia, susținute în 18 locuri din oraș. „Am ales tema cu gândul la acești poli ai vieții individuale și sociale, puterea și vulnerabilitatea, forța și slăbiciunea, ale căror raporturi s-au acutizat în vremurile prezente. Teatrul reflectă în diverse chipuri realitatea, filtrând-o estetic, oferind o oglindă care, chiar și când e vorba despre o comedie, pune pe gânduri. Am conceput evenimentul ajuns la Majorat plecând din acest punct, configurând un program bogat, divers, atractiv pentru fanii noștri de vârste variate, de la 2 la 100 de ani și chiar peste. La FITPTI nu ne interesează CNP-ul, ne interesează curiozitatea, deschiderea, bucuria”, precizează Oltița Cîntec.

Din țară vor fi prezente echipele unor prestigioase teatre de stat (Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul Nottara București, Arcub București, Teatrul „Fani Tardini” Galați, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul Gong Sibiu, Teatrul Puck Cluj-Napoca, Teatrul „Ion Creangă” București etc.) și independente (Platforma de Teatru Politic București, Zbeng Cultural Cluj- Napoca, AnimArt Cluj-Napoca, BIS Teatru Sibiu, Var Cultural etc.) cu spectacole regizate de Radu Afrim, Vlad Cristache, Ada Milea, Alexandru Mâzgăreanu, Leta Popescu, David Schwartz, Doru Vatavului etc. Organizat de Teatrul Luceafărul Iași, finanțat de Consiliul Județean Iași, sprijinit de UNITER și de reprezentanțe culturale străine, evenimentul reunește un program variat, cu spectacole de teatru indoor și outdoor , performance-uri, expoziții, proiecții de film, parade de tip walking act, teatru studențesc, lecturi performative etc.

Teaser-ul FITPTI 2025 este Prologul în două părți din 20 și 27 septembrie, orele 19, cu două puneri în scenă de excepție. REGINA NOPȚII scris și regizat de Leta Popescu cu echipa de la „Fani Tardini” Galați are nu mai puțin de patru nominalizări la Premiile UNITER: Cel mai bun spectacol, Cel mai bun text românesc montat în premieră, Cea mai bună muzică și Cea mai bună actriță în rol principal – Oana Mogoș, care a și obținut trofeul. Scenariul aduce-n prim-plan o realitate neglijată a României, satul, într-o tonalitate nostalgic-comică, așa cum ni-l amintim din vacanțele petrecute la neamuri acolo. CUM S-A ÎNDRĂGOSTIT DOMNUL GHERASE DE CLARA SMITH e scris de Cosmin Stănilă și montat de Doru Vatavului. Subiectul abordat e metoda lover-boy/girl care, deși demascată, face în continuare victime online. Spectacolul Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj Napoca are surpriză, umor, spune adevăruri despre manipulare, singurătate și nevoia de dragoste.

Biletele pentru aceste spectacole se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro.

Septembrie va fi luna în care Iașul își face încălzirea pe scenă, cu două povești care nu se joacă doar pentru aplauze, ci și pentru a pune întrebări incomode. FITPTI 2025 nu se anunță doar un festival – se anunță o declarație culturală.