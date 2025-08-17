„ FITPTI va rămâne un rebel, pe această direcție i-am gândit identitatea”

* dialog cu teatrologul Oltița Cîntec, curator al Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) și director artistic al Teatrului Luceafărul din Iași

La începutul lunii octombrie, Iașul va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI). Evenimentul include spectacole produse de companii din Argentina, Austria, Bulgaria, China, Croația, Elveția, Franța, Italia, Luxemburg, Regatul Unitul al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Moldova, România, Spania, Suedia, susținute în 18 locuri din oraș. Despre toate aceste lucruri am discutat cu teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

- Festivalul va începe cu un Prolog, care va oferi două spectacole -- „Regina Nopții” și „Cum s-a îndrăgostit Domnul Gherase de Clara Smith”. Cum și de ce le-ați ales?

- Prologul acesta în două părți are rost de teaser în exact weekendurile de dinaintea lui 2 octombrie, un aperitiv artistic pentru ce urmează. Sunt două comedii reușite, foarte diferite ca subiect, ca abordare. „Regina nopții” (Teatrul „Fani Tardini” Galați) e plasată în mediul rural, „Cum s-a îndrăgostit domnul Gherase de Clara Smith” (Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca e un du-te vino real-online, ambele construite solid dramaturgic și regizoral. Sunt scrise și puse-n scenă de Leta Popescu, respectiv Cosmin Stănilă (text), Doru Vatavului (text). Și, în principal, se încadrează perfect în tema „putere și vulnerabilitate”. Spectacolele vor avea loc pe 20 și 27 septembrie, de la ora 19:00.

- Cum dialoghează aceste două spectacole cu tema ediției – „putere și vulnerabilitate” – pe care ați propus-o? Ce tip de conversație socială și emoțională vreți să provocați în sală?

- În amândouă e vorba despre familie, despre rețeaua afectivă pe care o presupune, despre nevoia de-a iubi și de-a fi iubiți, dar și despre capacitate de-a gestiona problemele cu care viața ne confruntă. Ca oameni, fiecare dintre noi suntem un întreg de tărie și de fragilitate, poli pe care îi echilibrăm ca să putem merge mereu mai departe. Am așezat în generic întâi putere și apoi fragilitate ca să induc optimism, speranță, să îndemn la încredere în forțele proprii.

- Ce înseamnă pentru un festival internațional să-și deschidă porțile cu o poveste despre seducție online și vulnerabilitate extremă?

- Înseamnă să se racordeze la realitățile vremii, să developeze printr-o situație factual-ficțională tactici care exploatează credulitatea, să-i dumirească pe creduli, pe cei vulnerabili, să stimuleze conversația publică. Pentru că spectacolul „Cum s-a îndrăgostit domnul Gherase de Clara Smith” are ca punct de plecare un personaj real, e rezultatul unor întâmplări adevărate.

- „Regina Nopții” are patru nominalizări UNITER și un trofeu pentru Oana Mogoș. Cât a contat această recunoaștere în selecție și ce anume v-a convins că montarea trebuie să deschidă Prologul?

- Am fost în juriul UNITER care i-a acordat Oanei Mogoș Premiul pentru cea mai Bună Actriță în rol principal, am trecut-o pe lista FITPTI după aplauzele de final din seara vizionării. Veți vedea omogenitatea acestei realizări scenice, împlinirea estetică de ansamblu, în teatru, care e o artă de echipă, contează întregul, nu doar unul dintre vârfuri, iar în acest sens meritul succesului e colectiv.

- „Cum s-a îndrăgostit Domnul Gherase de Clara Smith…” abordează explicit metoda lover-boy/girl și capcanele online. Aveți în vedere discuții post-spectacol, ghiduri pentru profesori/părinți sau parteneriate educaționale (ONG-uri, Poliție, școli) ca extensie a spectacolului?

- Într-un festival care reunește în câteva zile o densitate extrem de mare de evenimente nu prea e timp de ghiduri pentru profesori/părinți sau parteneriate educaționale. Vom face, am făcut și până acum, discuții post-spectacol, sunt necesare și bine primite de public, îl apropie de artiști, răspunde la nedumeriri, dă ocazia pentru verbalizarea primelor impresii, emoțiilor. Spectacolul acesta are și o poveste creativă specială, actorul Cosmin Stănilă care e și dramaturg (de talent) a stimulat contextul care a condus la piesă. Adică și-a creat un cont Facebook cu numele Gherase, și-a pus o poză de profil îmbătrânită de AI și a intrat în legătură cu membrul unei rețele din Ghana care șantaja emoțional persoane ca el, în etate, singure. Aliasul era Clara Smith. Nu continui cu spoilerele, haideți să vedeți spectacolul! E delicios, joacă și Cosmin Stănilă, face un rol de compoziție foarte bun.

- FITPTI este acreditat cu labelul european „festival remarcabil” și ajunge la majorat (ediția a XVIII-a). Cum se vede această „maturitate” în curatoria de anul acesta și în modul în care adresați publicul „de la 2 la 100 de ani”?

- Se vede în ofertă diversificată, în care spectatori de la 2 la 100 de ani găsesc măcar un eveniment tentant, dacă nu mai multe, care să-i îndrepte spre teatru. Programul e o colecție de spectacole și alte tipuri de evenimente la care nu ai prilejul să participi altfel. Nu vom fi de găsit numai în săli, vom fi și în aer liber, în tramvai, în maluri, piețe, pietonale. Vom avea iar Prăjitura FITPTI! A fost foarte apreciată anul trecut, mai facem.

- Ați anunțat companii din peste zece țări și evenimente în 18 locuri din oraș, inclusiv spații neconvenționale. Care au fost criteriile de echilibru între diversitatea geografică, tipurile de spații și coerența temei?

- Toate sunt legate, derivă din tema aleasă. Teatro de Suecos face păpușărie pentru toate categoriile de vârstă, abordează raporturile creator-păpușă, l-am plasat într-o cafenea, e un spațiu mai relaxat, predispus la mai mult dialog. O să fie reprezentații și-n câteva școli, la Căminul de Vârstnici din Copou, la Secția Oncologie de la „Sf. Maria”, l-am gândit incluziv, o sărbătoare adevărată nu poate omite pe nimeni. Noi, Teatrul Luceafărul, prezentăm „Tramvaiul cu gânduri”, un proiect de teatru-călătorie imaginat în tramvaiul pictat al Teatrului, vă amintiți că instituția a împlinit în primăvară 75 de ani de existență artistică neîntreruptă.

Unele sunt outdoor – Victor Rubilar (Argentina) e un artist stradal specializat în jonglerii cu mingi de fotbal, deține 5 recorduri Guiness Book, a avut spectacole în peste 60 de țări și a obținut 26 de premii internaționale. A făcut un show alături de Pele care zicea „Victor e foarte bun”, cu ocazia finalei Ligii Franței, în fața a 80.000 de persoane, pe Stade de France. Vine acum la Iași, la FITPTI.

- Ce rol joacă parteneriatele locale – Teatrul „Luceafărul”, finanțarea Consiliului Județean Iași, sprijinul UNITER și al reprezentanțelor culturale – în curajul tematic și în accesibilitatea programului (logistică, bugete, outreach)?

- Finanțarea culturii e un gest de înțelegere adecvată a rosturilor acesteia, e o investiție socială, în oameni, în comunitate, în modelarea lor. E obligatorie pentru o țară care se vrea democratică, funcțională, educația e esențială, iar arta are și această putere, de-a forma individul, de-a stimula gândirea critică.

- Biletele pentru Prolog au intrat deja în vânzare (bilet.ro). Ce vă arată primele date despre profilul publicului și cum anticipați dinamica vânzărilor după anunțarea programului integral?

- Primele semne sunt încurajatoare, vânzarea merge bine, sigur vom avea săli pline, multe dintre ele se regăsesc în palmaresul UNITER, sunt spectacole de top. Selecția include prestigioase teatre de stat (Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul Nottara București, Arcub București, Teatrul „Fani Tardini” Galați, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul Gong Sibiu, Teatrul Puck Cluj-Napoca, Teatrul „Ion Creangă” București etc.) și independente (Platforma de Teatru Politic București, Zbeng Cultural Cluj-Napoca, AnimArt Cluj-Napoca, BIS Teatru Sibiu, Var Cultural etc.) cu mizanscene de Radu Afrim, Vlad Cristache, Ada Milea, Alexandru Mâzgăreanu, Leta Popescu, David Schwartz, Doru Vatavului etc.

- Programul complet urmează să fie anunțat „în scurt timp”. Ce surprize sau direcții curatoriale (formate outdoor, parade walking-act, performance, film) pregătiți pentru a continua „firul roșu” deschis de Prolog?

- Să dezvălui câteva highlights, dar sunt multe. De la Nottara, vine „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, în prima seară, pe 2 octombrie, după romanul lui Ken Kesey, filmul cu Jack Nickolson e memorabil. Regizorul Vlad Cristache l-a montat, personajul principal Randle McMurphy e jucat de Adrian Nicolae, Indianul Bromden e Florin Piersic Jr. Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu va prezenta „Electra”, conceput de Mihai Măniuțiu cu muzica grupului folcloric Iza, live în scenă. O bijuterie e această filtrare a tragicului antic prin acordurile și ritmurile muzicii populare maramureșene. Într-un alt registru, comic coregrafic, e „Șantier” de la Teatrul Municipal Baia Mare, râzi de te prăpădești de modul în care George Pop (Premiul UNITER pentru coregrafie) ipostaziază atmosfera de pe șantierele patriei cu sute de Dorei pe-acolo. M-a interesat și mediul rural, am invitat trei producții a căror acțiune se petrece la țară, „Regina nopții”, „Acrobații. 7 zile din viața unor profesori de țară” (Platforma de Teatru Politic) și „Ceilalți” (Asociația Art NoMore) după texte de Matei Florian publicate în Formula As.

- La 18 ani, FITPTI mai e „adolescent rebel” sau devine „adultul” care schimbă regulile scenei?

- FITPTI va rămâne un rebel în continuare, pe această direcție i-am gândit identitatea. E mereu altfel, an de an conceptul înseamnă o altă temă, alte companii, alți artiști, e o dinamică intenționată a strategiei mele curatoriale. Nu vreau să devenim predictibili, profilul FITPTI e structurat pe curiozitate, pe stimularea ei, pe înnoire.

- Cum știți că un festival de teatru chiar schimbă comunitatea – și nu e doar o sărbătoare frumoasă de o săptămână?

- Am ținut încă din 2008 un Jurnal de insider, cu detalii, întâmplări din culise, îl voi publica anul acesta, la Majoratul evenimentului. Consemnările îmi reconfirmă instinctul de moment, ele refac la modul subiectiv evoluția Festivalului, am făcut bine că le-am notat. Mă uit în urmă, la primele ediții și-mi dau seama de progresele realizate în planul spectatorialității. Așa cum personalitatea individuală evoluează în timp, la fel FITPTI s-a metamorfozat. Și comunitatea odată cu el. Spectatori care în urmă cu 18 ani veneau la spectacolele programate dimineața, acum vin la cele de seară. Și sunt privitori avizați, cu experiență de receptare. O parte a celor care, din diverse motive, nu merg la teatru, văzând spectacolele stradale, au descoperit că arta aceasta nu e ceva neplăcut, dimpotrivă, e o formă agreabilă de socializare și, poate, le-am deschis pofta de-a veni și la o punere în scenă indoor. FITPTI a intrat în reflexul cultural regional, național, sunt întrebată care va fi tema viitoare, perioada rămâne constantă – debut de octombrie. Comunitatea a beneficiat de foarte multe exclusivități din străinătate, unele pentru întâia oară în România, numai la Iași. E forma mea de a o răsfăța!

A consemnat Maura ANGHEL

Caseta 1

Oltița Cîntec este doctor în Teatrologie, prof.univ.dr. habil. la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescuˮ din Iași, profesor asociat la Școala Doctorală a Facultății de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj, curator al Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), director artistic al Teatrului Luceafărul din Iași. Articolele și studiile sale au apărut în reviste academice, de teatru și de cultură din țară și străinătate. A făcut parte din jurii de specialitate și a susținut prelegeri despre teatrul românesc în România și în afara granițelor; este autoarea mai multor cărți de teorie și istorie recentă a artei spectacolului, multe dintre ele premiate.