Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași

Iaşul devine pentru câteva zile un centru al memoriei colective, locul în care suferinţa, curajul şi rezistenţa anticomunistă sunt readuse în atenţia publicului, pentru ca lecţiile trecutului să nu fie uitate şi pentru ca generaţiile de astăzi să înveţe să preţuiască libertatea câştigată.

Foşti deţinuţi politici anticomunişti, deportaţi, şi urmaşi ai acestora se află în perioada 2-4 septembrie, la Iaşi, pentru a lua parte Adunarea Generală a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR).

Pe parcursul celor trei zile, evenimentul aduce împreună foști deținuți politici anticomuniști, deportați și urmași ai acestora, care se reunesc pentru a împărtăși amintiri, pentru a evoca memoria celor care au pătimit în închisorile și lagărele comuniste și pentru a transmite mai departe tinerelor generații lecțiile unei istorii dureroase, dar pline de demnitate. „Întâlnirile noastre sunt, înainte de toate, un act de memorie şi de continuitate. Ele dau glas suferinţelor din trecut, dar şi speranţei că societatea de astăzi îşi cunoaşte şi respectă istoria”, a spus Niculina Moica, preşedinta AFDPR.

Astfel de întâlniri au rolul de consolidare a comunităţii foştilor persecutaţi politic şi reafirmare a valorilor de libertate, demnitate şi dreptate. „AFDPR nu este doar o asociaţie, este o punte între trecut şi viitor. Sper să ne achităm cu toţii cu cea mai mare cinste de această datorie de conştiinţă. Prin activitatea noastră, prin fiecare mărturie, prin fiecare comemorare, ne asigurăm că România nu va mai repeta greşelile trecutului. AFDPR este puntea prin care generaţiile tinere pot înţelege ce înseamnă libertatea câştigată cu preţul vieţii şi ce responsabilitate implică uitarea ei. Această Adunare este dovada că demnitatea nu poate fi învinsă, că adevărul are răbdare şi că memoria este o formă de justiţie. Vom continua să spunem adevărul, să apărăm memoria şi să inspirăm generaţiile care vin”, a spus Cristian Husac, preşedintele AFDPR Iaşi.

La deschiderea evenimentului, subprefectul Marian Şerbescu a vorbit despre importanţa misiunii AFDPR. „Scopul existentei Asociaţiei este unul de o nobleţe incontestabilă: susţinerea memoriei naţionale. Iar această memorie nu este un simplu exerciţiu intelectual sau o colecţie de date istorice, ea este practic sufletul si conştiinţa României adevărate. Datoria noastră comună, a tuturor, este restabilirea adevărului istoric. Este esenţial ca povestea celor care au stat in faţa celui mai crunt sistem de opresiune sa fie cunoscută. Nu pentru a cultiva ura, ci pentru a forma si cultiva înalte conştiinţe civice. Astfel, prin cunoaşterea întregului adevăr, tinerii noştri vor învăţa să preţuiască libertatea, democraţia, dreptatea şi demnitatea umană. Acesta este singurul antidot împotriva repetării ororilor trecutului”, a spus şi subprefectul Marian Şerbescu. Laura RADU