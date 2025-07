FOTO -- Apel umanitar -- Ajutor pentru Broșteni

Inundațiile din ultimele două zile au distrus case, au smuls acoperișuri și au lăsat zeci de oameni din Broșteni în bătaia sorții – fără adăpost, fără hrană, fără lucrurile esențiale vieții de zi cu zi.

În fața acestei tragedii, o ieșeancă – Ana Crudu, fondatoarea Asociației Blessing Hearts – face un apel emoționant către toți cei care pot și vor să se implice. „Mă leagă multe de Broșteni. Nu m-am născut acolo, dar sufletul meu a fost adoptat de frumusețea locurilor și de oamenii calzi care trăiesc aici. Astăzi, însă, acea frumusețe a fost înlocuită de lacrimi, deznădejde și durere. Îmi plânge inima când văd cât de mult suferă oamenii care au pierdut totul în câteva ore. Am primit ieri zeci de mesaje și telefoane – da, eu sunt bine, dar oamenii de aici nu sunt. Nu am putut rosti niciun cuvânt atunci, am avut nevoie de o clipă să-mi adun forțele. Pentru că știu că vine din nou vremea să ne unim”, a scris Ana Crudu pe contul ei de Facebook.

Este un moment greu, dar nu este primul. Și, mai ales, nu este unul pe care să-l lăsăm în urmă nepăsători. Comunitățile noastre s-au ridicat de atâtea ori la înălțimea suferinței: în fața războiului din Ucraina, a cutremurului din Turcia, a inundațiilor din Galați. De fiecare dată, mâinile noastre au făcut diferența.

De această dată, oamenii din Broșteni au nevoie urgentă de sprijin. De haine, de pături, de saci de dormit, de alimente neperisabile, de medicamente, de produse de igienă, de încălțăminte,de perne, lanterne, baterii. De speranță.

Nu întrebați de ce e nevoie de ajutor. Puneți-vă, măcar pentru o clipă, în locul unei mame care își ține copilul de mână pe o saltea udă. Sau în locul unui bătrân care nu mai are unde să pună capul. Orice gest contează. Orice sprijin poate salva o zi, poate readuce o urmă de liniște.

Ana Crudu, împreună cu Bogdan Tănasă (Casa Share) și Ciprian Mihalcea (Asociația Grupul Zâmbetul Nostru), coordonează acest efort de ajutorare. În cursul dimineții, ea va lua legătura cu autoritățile locale pentru a actualiza lista nevoilor și a verifica starea drumurilor de acces.

Pentru cei care vor să se implice direct, o pot contacta la numărul de telefon: 0745 008 174.

Maura ANGHEL