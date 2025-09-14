FOTO -- Festivalul „Dealul cu povești” de la Horlești, locul unde literatura devine sărbătoare comunitară

* Horleștiul s-a transformat, pentru o zi, într-un tărâm al poveștilor și al imaginației * Festivalul de literatură „Dealul cu povești”, inițiat de prof. Monica Coțofan și organizat de Asociația Rediu Tătar, a adunat peste 400 de de oameni – copii, adolescenți, părinți și profesori – într-o adevărată sărbătoare a lecturii, creativității și comunității * concursuri, ateliere, bunătăți tradiționale și momente artistice au făcut din Horlești locul unde literatura nu doar se citește, ci se trăiește





Horleștiul a prins viață odată cu ediția din acest an a Festivalului de literatură „Dealul cu povești”, organizat de Asociația Rediu Tătar și inițiat de profesoara de limba română Monica Coțofan, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Evenimentul a adunat în jurul cărților și al poveștilor nu mai puțin de 323 de copii și adolescenți, alături de 77 de părinți și profesori, adică în total 400 de cetățeni ai Dealului. Participanții au primit un pașaport simbolic de „cetățean al Dealului cu povești”, semn că, măcar pentru o zi, literatura i-a unit într-o comunitate vie și entuziastă.

Concursurile au fost nucleul creativ al festivalului. Copiii și adolescenții au scris recenzii pentru romanul lui Ion D. Sârbu, „De ce plânge mama?”, într-un exercițiu de lectură atentă și expresivitate, în care au avut de redactat texte de 600–700 de cuvinte, fie tehnoredactate, fie caligrafiate cu grijă, având grijă să își treacă numele sus, în dreapta paginii. Imaginația și ochiul atent la detalii au fost provocate prin concursul de fotografie „Povestea cunoașterii prin obiectiv”, unde fiecare participant, inspirat de cartea „Pescărușul de la geam”, a realizat 3–5 fotografii cu titluri inspirate, semnate pe verso. Același volum a fost sursă de inspirație pentru concursul de jurnale „Povestea cunoașterii prin lectură”, unde tinerii au scris 5–6 pagini în care au surprins cel puțin trei momente din viața unei vietăți observate cu răbdare, jurnalul fiind semnat pe prima pagină. Festivalul a cuprins și un concurs online, „Loteria poveștilor”, care a adus o notă de dinamism și accesibilitate, extinzând granițele evenimentului.

Pe lângă concursuri, festivalul a oferit o adevărată școală alternativă, printr-o serie de ateliere care au transformat Horleștiul într-o cetate a cunoașterii și a creativității. Copiii au descoperit cum fotografia se împletește cu literatura, au participat la investigații literare, au învățat despre puterea compostului și importanța grijii față de natură, au făcut pași în lumea educației financiare și au exersat tehnici de gestionare a emoțiilor. Diversitatea culturală a fost celebrată prin ateliere dedicate comunităților de romi, greci și armeni, iar teatrul aplicat și magia au adus entuziasm și curiozitate. Nu au lipsit nici atelierele de lectură și de desen, unde copiii au înțeles că imaginația nu are limite atunci când este hrănită cu povești.

Bucuria lecturii și a creației a fost însoțită și de bucuria gustului. Participanții au avut parte de un adevărat festin la Stâna Omușoru, cu berbecuț la proțap, caș proaspăt, clătite și alte dulciuri care au adus împreună, la aceeași masă, generații și experiențe. Seara s-a încheiat cu festivitatea de premiere, unde emoțiile au fost intense, diplomele au strălucit în mâinile copiilor, iar aplauzele au vibrat în curtea festivalului. Totul s-a rotunjit printr-o piesă de teatru, care a pus punct unei zile în care Horleștiul a fost, la propriu, un deal al poveștilor trăite.

Mai presus de toate, „Dealul cu povești” a arătat că literatura nu înseamnă doar lectură, ci este un mod de a construi comunități și de a aduce împreună oameni care își doresc același lucru: educația copiilor. Festivalul nu a fost doar un eveniment cultural, ci și o declarație de credință în puterea poveștilor de a modela suflete și de a uni generații.

