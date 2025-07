FOTO -- Iașul și Franța, o alianță strategică de cultură, educație și demnitate europeană

Municipiul Iași cultivă una dintre cele mai consolidate relații internaționale cu Franța, prin proiecte educaționale, simboluri urbane și dialog diplomatic constant. Vizita ambasadorului Nicolas Warnery și inaugurarea noului sediu al Institutului Francez la Palatul Braunstein reconfirmă statutul orașului ca bastion cultural european.





Într-un peisaj geopolitic tot mai fragmentat, Iașul oferă un exemplu de coerență și continuitate: o relație diplomatică și culturală solidă cu Republica Franceză, construită cu migală, viziune și respect reciproc. Joi, 10 iulie, orașul a celebrat în avans Ziua Națională a Franței printr-un eveniment de înalt nivel organizat de Institutul Francez din Iași, pe Esplanada Grădina Palas, în prezența Excelenței Sale domnul Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței în România.

Recepția festivă a fost onorată de prezența primarului Mihai Chirica, a prefectului Luciana Antoci, a reprezentanților Consiliului Județean, precum și a numeroase cadre universitare și intelectuali ieșeni, confirmând sprijinul comunității academice și administrative pentru această legătură strategică. Atmosfera a fost una de respect și celebrare a unei prietenii durabile, care trece dincolo de protocoale și festivism.

„Ca în fiecare an, am marcat în avans Ziua Națională a Franței și în cel mai francofon oraș al țării. La 145 de ani de la începutul instituțional al relațiilor diplomatice între statele noastre, am fost onorați de prezența la Iași a ambasadorului Franței la București, ES Domnul Nicolas Warnery”, a spus consulul onorific al Franței la Iași, Radu Grădinaru.

Palatul Braunstein – un far european pentru Institutul Francez

Evenimentul a coincis cu inaugurarea oficială a noului sediu al Institutului Francez din Iași, relocat în Palatul Braunstein – o clădire istorică reabilitată cu fonduri europene de Primăria Municipiului Iași. Acest spațiu emblematic devine astfel nu doar un centru cultural, ci și un simbol al angajamentului comun pentru dialog, educație și creație francofonă în estul României.

Un parteneriat activ, nu o formalitate

Relația dintre Iași și Franța nu este o simplă alianță de circumstanță, ci un parteneriat profund ancorat în realități culturale, educaționale și sociale. Proiectele comune vizează domenii-cheie precum patrimoniul, arta contemporană, cooperarea universitară și susținerea francofoniei. Institutul Francez joacă aici un rol-cheie, fiind un actor activ și prezent în dinamica vieții ieșene.

Prin astfel de gesturi concrete, Iașul își consolidează poziția de oraș deschis, vizionar și implicat în marile teme europene. Vizita ambasadorului și investițiile în infrastructura culturală sunt expresii ale unei viziuni coerente: aceea că diplomația locală poate fi o forță a integrării și afirmării internaționale.

Dincolo de discursuri, relația Iași – Franța este o construcție vie, cu rădăcini adânci și ramificații vizibile. Este o lecție despre cum orașele pot deveni punți între națiuni, nu doar prin strategii, ci și prin oameni, locuri și simboluri.

Dan DIMA