De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”
BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!
Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui
Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii
Tapetul care schimbă regulile designului interior: inspirație de la Dream Prints
De ce pisicilor le place să doarmă pe beton: Ce stă în spatele acestui obicei excentric
Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria
FOTO - „Noul” Copou

08-09-2025 16:59

 Transformare spectaculoasă la capăt Copou, pe Aleea Mihail Sadoveanu! Un nou cartier se dezvoltă într-un ritm amețitor!

Mircea Lucescu acuză

Mircea Lucescu acuză "interese mari" înaintea confruntării cu Cipru

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron

BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron

Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

O nouă meserie în România! Ce condiții trebuie îndeplinite și cât se câștigă pe zi!

O nouă meserie în România! Ce condiții trebuie îndeplinite și cât se câștigă pe zi!

Interzis la examenul auto! Candidații nu vor mai obține permisul de conducere!

Interzis la examenul auto! Candidații nu vor mai obține permisul de conducere!

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!

Școala, ferită de proteste!

Școala, ferită de proteste!

Pensiile speciale, greu de tăiat!

Pensiile speciale, greu de tăiat!

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

FOTO - „Noul” Copou

FOTO - „Noul” Copou

Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Gramul de aur a depășit pragul de 500 lei

Gramul de aur a depășit pragul de 500 lei

FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!

FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!

Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057

Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057

Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă

Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă

Iașul, capitala paradoxului. Natalitatea se prăbușește, dar clinicile de fertilitate se înmulțesc

Iașul, capitala paradoxului. Natalitatea se prăbușește, dar clinicile de fertilitate se înmulțesc

Pariurile sportive devin noua religie urbană

Pariurile sportive devin noua religie urbană

Sfinții Ioachim și Ana. Povestea părinților Fecioarei Maria și ziua în care sunt cinstiți bunicii

Sfinții Ioachim și Ana. Povestea părinților Fecioarei Maria și ziua în care sunt cinstiți bunicii

FOTO -- Clopoțelul care adună inimile satului

FOTO -- Clopoțelul care adună inimile satului

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

Ia, cămașa care poartă poveste, în expoziție la Bârnova

Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui

Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui

România citește greu viitorul. Iașul cultural ascunde cifre rușinoase ale analfabetismului

România citește greu viitorul. Iașul cultural ascunde cifre rușinoase ale analfabetismului

Sfânta Maria Mică, ziua în care tradiția oprește munca și aprinde rugăciunile. Iașul, în sărbătoare la marile mănăstiri

Sfânta Maria Mică, ziua în care tradiția oprește munca și aprinde rugăciunile. Iașul, în sărbătoare la marile mănăstiri

Locuri vacante pe hârtie, reticență în practică. Iașul și România între deficitul de forță de muncă și avalanșa foștilor bugetari

Locuri vacante pe hârtie, reticență în practică. Iașul și România între deficitul de forță de muncă și avalanșa foștilor bugetari

Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii

Schimbare la plata pensiei pe card în septembrie. Care pensionari trebuie să sune la Casa de Pensii

Tezaur 2025. Statul se împrumută din nou de la oameni

Tezaur 2025. Statul se împrumută din nou de la oameni

Tapetul care schimbă regulile designului interior: inspirație de la Dream Prints

Tapetul care schimbă regulile designului interior: inspirație de la Dream Prints

De ce pisicilor le place să doarmă pe beton: Ce stă în spatele acestui obicei excentric

De ce pisicilor le place să doarmă pe beton: Ce stă în spatele acestui obicei excentric

Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria

Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria

Poliția intensifică supravegherea școlilor. Livrările prin curier, sub monitorizare strictă la Iași

Poliția intensifică supravegherea școlilor. Livrările prin curier, sub monitorizare strictă la Iași

Jaqueline Cristian, rezultat fantastic – Cea mai bună clasare din carieră în WTA

Jaqueline Cristian, rezultat fantastic – Cea mai bună clasare din carieră în WTA

La cât a ajuns pensia medie a magistraților, în august 2025 – defapt.ro

La cât a ajuns pensia medie a magistraților, în august 2025 – defapt.ro

Se dă lege pentru românii care au telefoane și mașini inteligente! Noile reguli intră în vigoare pe 12 septembrie 2025!

Se dă lege pentru românii care au telefoane și mașini inteligente! Noile reguli intră în vigoare pe 12 septembrie 2025!

Șoferii din Iași, loviți de scumpiri la rovinietă și taxe de pod. Amenzi usturătoare de până la 1.000 de lei

Șoferii din Iași, loviți de scumpiri la rovinietă și taxe de pod. Amenzi usturătoare de până la 1.000 de lei

La ce să te uiți înainte să scoți banii de la bancomat! Riști să rămâi fără economii în doar câteva secunde!

La ce să te uiți înainte să scoți banii de la bancomat! Riști să rămâi fără economii în doar câteva secunde!

Începe școala! Boicotul festivităţilor a eșuat!

Începe școala! Boicotul festivităţilor a eșuat!

Clopoțelul sună alarma. Școala „gratuită” costă 10.000 lei pe an!

Clopoțelul sună alarma. Școala „gratuită” costă 10.000 lei pe an!

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

Repatrierea „urmăriților general”, o „afacere” de milioane de euro!

Fotbal, Liga 3: Știința Miroslava pierde, surprinzător, la Gheorgheni

Fotbal, Liga 3: Știința Miroslava pierde, surprinzător, la Gheorgheni

CSM Pașcani demolează Liga județeană!

CSM Pașcani demolează Liga județeană!

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA ZĂPODENI, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA ZĂPODENI, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA CODĂEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA CODĂEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”

Cine transmite la TV Cipru - România

Cine transmite la TV Cipru - România

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI”

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI”

Mallurile au detronat Piața Unirii. Cum s-a mutat centrul simbolic al Iașului

Mallurile au detronat Piața Unirii. Cum s-a mutat centrul simbolic al Iașului

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe
Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

* cifrele arată un dezechilibru major: in timp ce spitalele iesene incearcă să facă fată nevoilor unei regiuni intregi, Germania, Italia, Franta si Elvetia continuă să fie destinatiile medicale de top pe ...

Școala, ferită de proteste!
Școala, ferită de proteste!

Noul an scolar a debutat la Iasi fără proteste ale cadrelor didactice si fără boicotarea festivitătilor, semn că, cel putin pentru moment, tensiunile din invătămant au lăsat loc optimismului. Chiar si ...

Pensiile speciale, greu de tăiat!
Pensiile speciale, greu de tăiat!

* cu peste 11.700 de pensii speciale la nivel national si aproape 400 de beneficiari in Iasi, acest sistem rămane un simbol al inegalitătii * in timp ce majoritatea pensionarilor ieseni isi duc traiul modest, ...

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

* lunar, la Iasi sunt examinati la proba practică aproximativ 2.250 de candidati, majoritatea la categoria B * desi solicitările sunt uriase, in teren se află, zilnic, doar maxim 10 examinatori atestati * ex ...

FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!
FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, la început de an școlar!

Două clădiri monument istoric – Corpul C1 (Liceul, din 1891) si Corpul C2 (Cantina) in plin santier. Stadiul fizic al lucrărilor de consolidare se apropie de 35%. Investitia totală este de 162,5 mili ...

Părinții, în alertă la începutul noului an școlar
Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

* „Jocurile de noroc sunt o problemă uriaşă, ţinută sub preş de mulţi ani... Lucrurile au luat-o razna, au ieşit de sub control, nu există direcţie, strategie de reglementare”, sustine dr. ...

Weekend plin pentru salvatorii ieșeni
Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

Salvatorii ieseni au avut parte de un weekend plin. Pompierii militari si echipajele SMURD din cadrul ISU Iasi au desfăsurat 179 de misiuni pentru salvarea vietilor, protejarea bunurilor si siguranta comunită ...

Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă
Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă

Aeroportul International Iasi a devenit un barometru al realitătilor economice si sociale din Moldova. La jumătatea lui 2025, aeroportul a atins din nou borna simbolică de un milion de pasageri, confirmandu- ...

Iașul, capitala paradoxului. Natalitatea se prăbușește, dar clinicile de fertilitate se înmulțesc
Iașul, capitala paradoxului. Natalitatea se prăbușește, dar clinicile de fertilitate se înmulțesc

Iasul traversează una dintre cele mai dramatice perioade demografice din istoria recentă. În 2024, in judet s-au inregistrat aproximativ 7.400 de nou-născuti, cel mai mic număr din ultimele sapte dece ...

Pariurile sportive devin noua religie urbană
Pariurile sportive devin noua religie urbană

Iasul – oras al bisericilor, universitătilor si festivalurilor – se află răscolit de o nouă credintă urbană: pariurile sportive. Nu mai e doar distractie – a devenit un fenomen al depend ...

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

Cei patru piloni ai sănătății, fundația unei vieți în echilibru

Cei patru piloni ai sănătății, fundația unei vieți în echilibru

