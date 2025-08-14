FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Într-o sală plină de lumina dimineții, vocile copiilor se amestecă într-un murmur plin de curiozitate. Pe masă, pixurile stau cuminți, pregătite să fie martore ale unei aventuri care nu seamănă cu nicio altă vacanță. Aici, la Clubul de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii și Tineri, vacanța nu înseamnă doar odihnă, ci o călătorie vie, cu ochii larg deschiși spre poveștile orașului.

„Astăzi mergem să descoperim Iașul adevărat”, anunță zâmbind coordonatoarea, și zeci de ochi sclipesc la unison. Nu e un simplu tur de oraș – este un exercițiu de privire, ascultare și înțelegere. Într-o lume în care știrile vin cu viteza unui click, copiii învață să le caute la firul ierbii: în mirosul covrigilor de la colț, în zidurile vechi ale Copoului, în poveștile oamenilor care le ies în cale.

De la cuvinte la emoții

În atelierele clubului, copiii nu învață doar să scrie un articol. Învăță să-și cunoască vocea – și nu doar cea sonoră, ci și pe cea interioară. Să facă diferența dintre un discurs rece, plin de date, și unul cald, care atinge inimile. Descoperă că există mai multe stiluri de comunicare: unii aleg să fie povestitori, alții să fie investigatori, unii preferă să deseneze idei cu metafore, alții să construiască argumente solide.

„Nu există o singură cale de a vorbi bine”, află cei mici, „dar există o singură cale de a vorbi adevărat – și asta începe cu sinceritatea față de tine”.

Gestionarea emoțiilor – examenul cel mai greu

Nu e ușor să vorbești în fața unui grup, cu toți ochii ațintiți asupra ta. Prima reacție e un nod în gât și palmele transpirate. Dar învățând să respire adânc, să-și pregătească ideile și să accepte emoția ca pe un aliat, fiecare copil face un pas important spre stăpânirea de sine. E lecția pe care, poate, nicio vacanță obișnuită nu o oferă – aceea că emoțiile nu trebuie ascunse, ci înțelese și îmblânzite, dar pe care un grup de copii, din care au făcut parte Ivona, Sorana, Luca, Matei, Alexandru, Dănuț și Arian, le-au stăpânit cum trebuie în fața microfonului de la Radio Iași. Și nu oricum, ci în direct, când au răspuns întrebărilor îndrăgitei Adina Șuhan.

Iașul prin ochi noi

Pe străzile din Iași, în forfota lor sau în atmosfera regală a Bibliotecii Centrale Universitare, copiii descoperă că orașul nu e doar decor, ci un personaj viu, plin de povești. Alături de Mihaela Ulman au mers într-o călătorie de poeveste pe urmele Regelui Ferdinand, au aflat cum s-a construit biblioteca în care sunt 2,5 milioane de cărți (la aflarea numărului, ochii au clipit a uimire, iar WOW-urile nu au mai contenit) și au văzut și cum arată Iașul privit de sus. „Fabulos”, au exprimat voiniciilor concluzia zilelor ]n care au lucrat împreună. O vară care lasă urme

Când clopoțelul final al vacanței interactive a sunat, copiii nu au plecat doar cu fotografii și amintiri, ci și cu prieteni și cu o rețetă nouă de curaj. Ei au aflat ceea ce înseamnă comunici nu doar prin cuvinte, ci cu prezență și empatie. Și au înțeles că un discurs bun nu e cel mai perfect scris, ci cel care ajunge acolo unde trebuie: în inimă. Și poate că, peste ani, unii dintre acești copii vor deveni jurnaliști, profesori, actori sau oameni de știință. Dar cu siguranță toți vor rămâne oameni mai atenți, mai curioși și mai buni – pentru că, într-o vară, cu pixul în mână, au învățat cea mai importantă lecție: cum să dai glas lumii din jur și lumii din tine.

Maura ANGHEL