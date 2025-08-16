Stiri
De la Bruges în Dubai. Povestea unui campion de 9 ani care a dus România pe podiumul mondial al aritmeticii mentale
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
VIDEO Incendiu masiv la un depozit Sameday situat pe Drumul Hoților. Pompierii ieșeni au intervenit în forță. S-a emis mesaj Ro-Alert
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!
Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!
FOTO-- Secretul fumului interzis, prins în peste 200 de pipe. Iașul găzduiește expoziția care transformă viciul în artă și istorie

16-08-2025 12:32

 * în inima Iașului, între parfum de epocă și ecoul unor vremuri cu aromă de tutun fin, s-a deschis o expoziție-eveniment * pipe imperiale, lulele din porțelan și obiecte exotice, cândva simboluri ale rafinamentului, au fost expuse în premieră * ieșenii care ajung la Galeriile „Dumitru Grumăzescu” sunt invitați la o incursiune în cultura viciului, acolo unde tehnica se împletește cu arta și unde fumul devine simbol, nu obicei

Până pe 30 septembrie 2025, Iașul devine scena unei întâlniri neobișnuite între frumusețea obiectelor de colecție și un obicei care, de-a lungul timpului, a împărțit lumea între fascinație și condamnare. Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, transformă Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” din strada Lăpușneanu într-un spațiu al memoriei și al esteticului.

Expoziția „Cultura Viciului. Instrumentele de fumat între tehnică și artă” își are rădăcinile în Colecția „Vasile Canarache”, tezaur al muzeului constănțean, formată din piese rare, unele vechi de peste un secol. Aceste instrumente, realizate cu o migală ce depășește simpla utilitate, spun povești despre aristocrați rafinați, intelectuali boemi și marinari purtând în buzunar fragmente din istoria lor personală. Lutul incizat cu modele fine, lemnul sculptat cu răbdare, porțelanul cu detalii pictate manual, spuma de mare transformată în forme elaborate sau cochilia de Nautilus adusă din mări îndepărtate devin martori tăcuți ai unei epoci în care fumatul nu era doar gest, ci ritual.

Atmosfera expoziției reconstruiește fidel cadrele în care aceste pipe au fost folosite: saloane boierești unde muzica și conversațiile se prelungeau până târziu, biblioteci înmiresmate de arome orientale și hanuri de provincie unde poveștile se spuneau între două fumuri lente. Vizitatorul pătrunde într-o lume în care în jurul tutunului s-a clădit o cultură întreagă, de la moduri de preparare și vocabular specific până la reclame elegante și marketing atent orchestrat.

Organizatorii subliniază că scopul nu este promovarea fumatului, ci prezentarea unei moșteniri culturale și artistice, în care instrumentele de fumat capătă valoare de patrimoniu. Este un demers care ridică vălul de pe un capitol al istoriei sociale, aducând în fața publicului frumusețea meșteșugului și puterea simbolului. Accesul este permis doar persoanelor peste 18 ani, iar experiența vizuală rămâne, la final, o invitație la reflecție asupra felului în care trecutul își lasă amprenta în prezent. În celebrele galerii sunt expuse peste 200 de obiecte rare.

Maura ANGHEL

