FOTO - Spitalul Regional de Urgență, în așteptarea constructorilor

Curtea de Apel București a pus capăt, zilele trecute, unuia dintre cele mai tensionate litigii de infrastructură medicală din ultimii ani: contestația asocierii Bog’Art, respinsă definitiv, permite semnarea contractului cu grupul turcesc CCN pentru construcția Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași. Proiectul, evaluat la aproape 1,7 miliarde de lei, promite să transforme radical serviciile de sănătate din Moldova.

Inițial, asocierea condusă de Bog’Art, din care face parte și compania ieșeană Conest, a fost declarată câștigătoare. Diferența față de grupul turcesc CCN a fost însă una financiară semnificativă: 80 de milioane de lei.

Deși punctajul tehnic obținut de cele două companii a fost identic, oferta CCN a fost mai competitivă din punct de vedere financiar: 1,7 miliarde lei față de 1,78 miliarde lei ceruți de Bog’Art.

CCN a contestat descalificarea și a obținut câștig de cauză la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), care a obligat autoritatea contractantă – Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate (ANDIS) – să reevalueze ofertele. Noul raport a dat câștig de cauză grupului turcesc, iar Bog’Art a contestat la rândul său procedura. CNSC a respins plângerea în iulie, iar la începutul acestei luni Curtea de Apel București a confirmat aceeași decizie. În acest moment, nu mai există obstacole juridice pentru semnarea contractului între ANDIS și CCN.

Conform contractului, lucrările ar trebui să înceapă în 2026 și să se finalizeze în 2030. Este un termen ambițios, mai ales dacă ne uităm la istoricul amânărilor și al obstacolelor birocratice care au blocat proiectul ani de zile.

Spitalul Regional de Urgență Iași va fi ridicat în zona Moara de Vânt, pe un teren cu suprafața de 12 hectare. Este considerată cea mai mare investiție publică de după Revoluție în infrastructura medicală din Moldova.

Planul prevede o unitate de mari dimensiuni, cu clădiri de până la 7 etaje, 850 de paturi, heliport și spații dedicate formării continue a personalului medical. SRU Iași va funcționa ca un spital de referință pentru întreaga regiune de nord-est a României. Daniel BACIU