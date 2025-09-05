FOTO -- Un nou început cu ghiozdane pline de speranță. Prietenia dintre Clubul Inner Wheel și Școala Gârbesti continuă în pași de lumină

La Gârbești, primele zile de toamnă aduc cu ele nu doar foșnet de frunze și emoția începutului de școală, ci și o bucurie împărtășită, greu de pus în cuvinte. Acolo, în curtea școlii, prietenia începută în urmă cu un an între Clubul Inner Wheel și micuța comunitate educațională s-a transformat într-o punte trainică, construită din gesturi simple, dar pline de sens.

Anul trecut, copiii au primit echipamente sportive și materiale educaționale – semne că cineva crede în ei, în pașii lor mici, dar siguri. Anul acesta, prietenia s-a întărit, iar forțele s-au unit: Clubul Inner Wheel și Rotaract Iași și-au dat mâna pentru un nou demers. Rezultatul? Optzeci de ghiozdănele colorate, fiecare doldora de caiete, creioane, acuarele și emoție.

Gestul, aparent mărunt, a avut puterea să schimbe ziua copiilor de la Grădiniță și Clasa Pregătitoare într-o adevărată sărbătoare. Cei mici au primit ghiozdănelele ca pe niște comori. Unii și-au pus imediat curelușele pe umeri, încercându-le greutatea cu mândrie, ca pe niște aripi care îi vor purta departe. Alții au deschis fermoarul cu nerăbdare, descoperind, cu ochii mari, culorile și formele care le vor umple zilele de învățare.

Cadrele didactice au privit cu emoție, știind cât de mult contează pentru copii și părinți acest sprijin concret. În multe familii, începutul de an școlar înseamnă și griji materiale, calcule și renunțări. De aceea, gestul vine nu doar ca un ajutor, ci ca un mesaj de încredere: „Nu sunteți singuri.”

„Să fie un start bun!” – acesta a fost gândul care a însoțit fiecare ghiozdan dăruit. În spatele lui stă o întreagă filosofie a solidarității: atunci când îi oferi copilului șansa de a merge la școală cu fruntea sus și cu instrumentele necesare învățării, îi oferi, de fapt, un început de drum mai sigur.

Clubul Inner Wheel și Rotaract Iași au arătat, încă o dată, că implicarea în viața comunității nu se măsoară în vorbe mari, ci în fapte mici și constante, care lasă urme adânci. Prietenia lor cu Școala Gârbesti nu se oprește aici. Este o poveste care se scrie cu fiecare an, cu fiecare gest de grijă și cu fiecare zâmbet al copiilor.

Astăzi, în curtea școlii din Gârbesti, s-a văzut limpede: educația prinde aripi atunci când este hrănită de solidaritate. Iar ghiozdănelele colorate nu sunt doar obiecte, ci semne vii ale unei promisiuni: că acești copii vor fi încurajați să viseze, să învețe și să crească frumos.