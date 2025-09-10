„Gaițele” de la Iași cuceresc scena internațională. Teatrul Național, prezent la festivalul din Ucraina, în plin război

* actorii ieșenii participă, pe 15 septembrie, la Festivalul Internațional de Teatru „Melpomena Tavrii” din Herson, Ucraina, cu spectacolul „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în regia lui Ovidiu Lazăr * evenimentul reunește artiști din cinci țări și demonstrează că arta nu poate fi redusă la tăcere nici de bombe, nici de frică

Iașul rămâne un reper cultural în Europa de Est, iar Teatrul Național o dovedește din nou. Pe 15 septembrie, publicul din Ucraina și cel ieșean, prin intermediul scenei proprii, se întâlnesc în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Melpomena Tavrii”, unde spectacolul „Gaițele” semnat de Ovidiu Lazăr readuce în prim-plan forța satirei lui Alexandru Kirițescu.

Teatru dincolo de frontiere și război

Cea de-a XXVII-a ediție a festivalului, desfășurată între 12–20 septembrie, poartă mesajul curajos #teatru_acolo_unde_suntem. Artiști din 22 de orașe și cinci țări (Cipru, Germania, România, SUA și Ucraina) își joacă spectacolele pe scenele proprii, din cauza războiului care a transformat Herson într-un teritoriu al rezistenței.

Fondat în 1999 și menținut cu încăpățânare chiar și după 2022, festivalul rămâne o platformă de solidaritate culturală. Președintele său, Oleksandr Kniga, director al Teatrului Academic Regional din Herson, este recunoscut pentru vocea sa puternică în apărarea artei și a libertății.

„Gaițele” – clanul, nu familia

Spectacolul Naționalului ieșean a avut premiera în ianuarie 2020 și continuă să umple sala cu fiecare reprezentație. Distribuția aduce pe scenă nume grele ale teatrului ieșean – Mihaela Arsenescu Werner, Tatiana Ionesi, Irina Răduțu Codreanu, Andreea Boboc, Mălina Lazăr, Daniel Busuioc, Horia Veriveș și mulți alții – într-o montare scenică semnată de scenografa Alina Dincă Pușcașu.

Regizorul Ovidiu Lazăr subliniază miza socială a piesei: „Textul lui Kirițescu nu vorbește doar despre familia tradițională, ci despre cum ea este adesea înlocuită de clan, unde interesul personal primează și unde supraviețuirea devine armă împotriva celuilalt.”

Pentru Iași, participarea la „Melpomena Tavrii” nu este o simplă bifă în calendar. Este o afirmare a rolului său de capitală culturală, într-un moment în care cultura românească devine punte între lumi sfâșiate de război. Teatrul Național a mai fost prezent la festival, ultima dată în 2022, cu „Domnul Vulpe” de Larry Gelbart. Acum revine cu un spectacol care a devenit emblematic pentru repertoriul ultimilor ani.

Într-o lume în care bombele acoperă vocile, Iașul trimite în Ucraina o piesă despre clanuri, egoism și supraviețuire, parcă oglindind însăși realitatea de acolo. „Gaițele” nu e doar teatru, e o declarație: arta supraviețuiește și atunci când oamenii sunt forțați să trăiască în mijlocul războiului.

Maura ANGHEL