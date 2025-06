GALERIE FOTO -- Festivalul Șotron, în Grădina Pogor: o zi cu povești, râsete și dinozauri ascunși în săpun

Într-o sâmbătă cu miros de tei și joacă, Grădina Casei Pogor a prins viață ca-n vremurile în care Junimea dezbătea idei sub frunziș, doar că de data aceasta, vocile care se auzeau erau ale copiilor. Festivalul Șotron s-a întors și în acest an, transformând grădina boemă într-un tărâm al imaginației, al curajului de a vorbi și al bucuriei de a descoperi.

Printre participanți s-au numărat și membrii Clubului de Jurnalism și Public Speaking pentru Copii, care au luat parte la ateliere de citit, de ascultat, de întrebat și de învățat cum o poveste bine spusă poate aprinde o scânteie în ochii celor mici.

Acolo unde poveștile se spun cu sufletul

Sub umbra copacilor bătrâni, copiii s-au adunat pe păturici și perne moi, cu nasul în cărți și inima deschisă. Au ascultat lecturi publice, au citit unii altora, au pus întrebări și au râs cu poftă. Membrii clubului au observat, au notat, au intervievat și au înțeles: o poveste bună nu este doar spusă, ci trăită.

Festivalul a fost și un mic laborator de descoperiri: atelierele de făcut săpunuri și lumânări au atras o mulțime de copii curioși. Împreună cu voluntarii, aceștia au modelat, turnat, amestecat esențe și au aflat că spălatul pe mâini poate deveni o misiune captivantă dacă, în săpun, se ascunde... un dinozaur.

„Trebuie să te speli des ca să-l scoți la lumină. Așa o să fac de acum, până scap puiul de dinozaur,” a spus Ilinca, spălându-se pe mâini cu entuziasm pentru a cincea oară într-o oră.

Copiii au învățat că poveștile nu sunt doar de spus, ci și de jucat. Personaje de basm, replici inventate pe loc și costume improvizate au transformat Grădina Pogor într-o mică scenă de festival. Membrii Clubului de Jurnalism au fost fascinați să vadă cum emoția poate fi transmisă și fără cuvinte scrise.

Și, bineînțeles, n-au lipsit limonada rece, vata de zahăr colorată, jocurile pe iarbă și bucuria simplă de a fi împreună, de a râde fără griji. Festivalul Șotron nu e doar un eveniment pentru copii – e un loc în care poveștile devin punți între generații, unde cuvântul, gestul și imaginația se întâlnesc în inima unei grădini pline de istorie.

Pentru copiii din Clubul de Jurnalism și Public Speaking, a fost o lecție vie: că fiecare voce contează, că ideile se nasc din joacă și că un simplu „Șotron” poate deveni cel mai serios pas spre lume.

Maura ANGHEL