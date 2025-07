Gata cu joburile pentru stranieri! Mirajul Occidentului s-a prăbușit pentru ieșeni

* tot mai mulți români revin în țară, iar orașe precum Iașul devin tot mai populate de familii întoarse din Diaspora * în 2024 și 2025, Germania, Italia și Spania au înregistrat plecări record ale românilor, pe fondul scumpirilor, al șomajului și al deziluziei față de traiul din Vest

Fenomenul reîntoarcerii capătă amploare. După două decenii în care mirajul occidental părea de neoprit, tot mai mulți români — inclusiv din comunitatea ieșeană — aleg să revină acasă. Statisticile oficiale din Germania, Italia și Spania confirmă o realitate clară: exodul invers a început.

În Germania, pentru prima dată în ultimii cinci ani, numărul românilor care au părăsit țara a depășit pe cel al noilor veniți. Potrivit datelor publicate de Destatis, în 2024 187.705 de români au plecat, în timp ce 184.259 au sosit. Rezultatul: un deficit net de 3.446 de persoane. Până acum, comunitatea românească din Germania creștea anual cu zeci de mii de persoane.

În ciuda reculului, românii rămân a doua cea mai numeroasă naționalitate din Germania, depășiți doar de ucraineni și aflați înaintea sirienilor, turcilor și polonezilor. Dar cifrele arată că nu doar România înregistrează scăderi: și Polonia, Bulgaria, Croația, Grecia și Ungaria au avut bilanțuri migratorii negative în 2024.

În Italia, peste 35.000 de români s-au întors acasă în decursul anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică italian, unul dintre principalele motive este costul ridicat al vieții. Chiriile mari și salariile insuficiente pentru un trai decent au determinat valuri de plecări, chiar dacă numărul studenților români din Peninsulă a crescut.

Și Spania traversează o situație similară. În primele trei luni din 2025, aproape 10.000 de români au părăsit orașele spaniole, potrivit Institutului Național de Statistică din această țară. În ultimul deceniu, comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape 30%. Cele mai afectate zone sunt marile orașe, unde chiriile au explodat, ajungând și la 2.000 de euro pe lună pentru o familie.

„Bonă sau îngrijitoare pot să fiu oricând și oriunde”

Mulți români se întorc în orașe mari din țară, iar Iașul este una dintre destinațiile preferate. Reputația universitară, dezvoltarea sectorului IT, rețeaua medicală și proximitatea față de granițele estice contribuie la atractivitatea orașului. Familii întregi care au trăit în Diaspora revin acasă și cauă locuințe. „La salariile din Spania, nu-ți mai permiți să stai în chirie. Plătești utilități, chirie și nu mai ai cu ce trăi. Economia nu mai e ce a fost. Eu cred că e mai bine acasă”, spune Lidia, o româncă întoarsă din Madrid după 20 de ani. „Sunt salarii foarte mici și chiar s-au nivelat cu România. În construcții, în educație, în sănătate s-au redus foarte mult”, explică și Cristi Avram, reprezentant al Asociației Românilor din Madrid. „Am lucrat ca badantă ani de ani, de când am plecat, la începutul anului 2000. Muncisem la Țesătura, aveam lefuri mici tare și am plecat la Roma. Găsisem niște bătrâni care aveau nevoie de ajutor, iar eu de bani. Nu a fost bine, dar aveam de toate și aduneam economii. Acum salariul minim e cam la fel și de ce să mai stau printre străini? Mă întorc la casea mea din Chicirea, bonă sau îngrijitoare pot să fiu oricând și oriunde”, a spus Magda, o ieșeancă pentru care munca pete hotare s-a încheiat. Întoarcerea românilor este atent studiată și de specialiști în migrație. O preocupare aparte este legată de reintegrarea copiilor născuți sau crescuți în străinătate, mai ales în privința acomodării lingvistice și educaționale.

După decenii în care „plecarea” era văzută ca o salvare, revenirea capătă acum altă semnificație. Nu este o întoarcere din nostalgie, ci o reacție la prăbușirea speranței în stabilitatea vieții de afară. Pentru tot mai mulți ieșeni plecați, mirajul occidental nu mai există. Și atunci, aleg drumul înapoi.

Dan DIMA