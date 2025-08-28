Geantă furată din salonul unui spital din Iași. Pacienta a rămas fără bani, acte și bijuterii

Un incident mai puţin obişnuit a avut loc la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde ruda unei paciente a sesizat la 112 dispariția unei genți din salonul în care femeia era internată.

Victima este o femeie în vârstă de 61 de ani, internată la Clinica de Chirurgie din cauza unei hernii ombilicale.

Potrivit apelului făcut la serviciul naţional de urgență, în geantă se aflau 3.500 de lei, carduri bancare, actele de identitate ale pacientei și un lănțișor de aur. „Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, iar cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și identificarea autorului”, au transmis cei de la Inspectoratul de Poliţie Județean.

Conducerea Spitalului „Sf. Spiridon” confirmă incidentul și anunță că a demarat o anchetă internă. „Am deschis o anchetă după ce rudele pacientei au reclamat furtul. De asemenea, am transmis sesizarea către Secția 3 Poliție. În clinica respectivă este program de vizită pentru persoane pe care le considerăm aparținători sau oameni de bună credință. Nu ştim când a avut loc furtul”, a spus dr. Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al unității medicale.

Nu este prima dată când pacienţii din spitalele ieşene se confruntă cu astfel de situaţii. În urmă cu un an doi pacienţi ai Spitalului de Pneumoftiziologie au rămas fără bunuri în timp ce erau operaţi, iar la Spitalul „Sf. Maria” o mămică a rămas fără telefon în timp ce se afla la registratură. Laura RADU