Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Finalizare proiect ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE LA DENTAL ART ESTETICS S.R.L.
COMUNICAT DE PRESĂ August 2025 Anunț finalizare proiect cod SMIS 313534 Beneficiar: ATGAYA S.R.L. Programul Regional Nord-Est 2021-2027
Cât de sigur este să alegi o vacanță last minute: avantaje, riscuri și sfaturi utile
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cât ne costă, de fapt, o vacanță cu mașina? Analiza completă a costurilor ascunse
De ce Bacăul nu este doar un oraș de tranzit: ce să vezi și unde simți atmosfera locală
Trump îl primește pe Zelenski la Casa Albă la ora 20.00, ora României / Va fi un tete-a-tete, apoi li se alătură liderii europeni
3 întrebuințări uzuale ale plicurilor kraft folosite de companii
Contestații și negocieri pentru A8! Când se vor afla câștigătorii și sursa finanțării
Fostul primar al Iașului, Ionel Onofraș, a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

epuizat1-IS

Dimensiune font:

| 18-08-2025 16:29

 * în Iașul unde carierele în IT și corporații se vând drept povești de succes, tot mai mulți tineri profesioniști trăiesc cu ochii roșii de oboseală și cu mintea prinsă între deadline-uri și anxietăți * burnout-ul a devenit noua normalitate, iar întrebarea este simplă: ce preț plătește generația care muncește fără să mai trăiască?

În clădirile de birouri din Copou, Palas sau Tătărași se scrie o poveste tăcută. Tineri de 25–35 de ani, cu badge-ul agățat de gât și căștile în urechi, intră și ies din open space-uri ca niște roboți programați pe productivitate. Pe LinkedIn, succesul lor pare impecabil: traininguri, promovări, salarii mai mari. În realitate, echilibrul personal se prăbușește.

„Am 28 de ani și mă simt de 40. Dorm maximum cinci ore pe noapte, iar duminica nu fac altceva decât să zac, ca să am energie pentru o altă săptămână de task-uri”, povestește Andreea, angajată într-o companie de outsourcing din Iași.

Alții recunosc că burnout-ul i-a dus deja la terapie. „Am ajuns la psiholog după ce am făcut două atacuri de panică la birou. Eram convins că fac infarct. Nu eram bolnav fizic, eram doar terminat psihic”, spune Vlad, specialist IT.

Medicii și psihologii ieșeni confirmă tendința: numărul tinerilor care cer ajutor pentru anxietate, insomnie sau depresie a crescut vizibil în ultimii ani. „Burnout-ul nu mai este un fenomen izolat, ci o epidemie urbană. Generația tânără din Iași se confruntă cu presiunea performanței continue, dar corpul are limite. Mulți ajung la noi abia când nu mai pot funcționa normal”, explică psihoterapeutul Letiția Popa.

De cealaltă parte, companiile promovează „wellbeing programs” și cursuri de mindfulness, însă realitatea rămâne crudă: tinerii nu au timp nici măcar să respire. „Merg la workshop-uri de echilibru viață-muncă, dar ies de acolo direct în ședințe de trei ore. Sună ironic, nu?”, spune un alt angajat.

Fenomenul e alimentat și de cultura social media, unde performanța e afișată ca medalie. „Toată lumea se laudă cu certificări, promovări, salarii mai mari. Dacă nu ții pasul, te simți ratat. Și atunci tragi de tine până cedezi”, adaugă Irina, 31 de ani.

În Iași, unde IT-ul și industriile creative dau tonul, generația burnout e prinsă între iluzia succesului și realitatea epuizării. Mulți încearcă să recupereze controlul prin yoga, sport, terapie sau chiar demisii. Dar întrebarea rămâne: câți tineri vor mai avea puterea să-și reconstruiască viața după ce cariera le-a ars sănătatea?

Dan DIMA

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Ieșenii care călătoresc în Europa pot primi tratament medical gratuit

17:11

Ieșenii care călătoresc în Europa pot primi tratament medical gratuit

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

17:01

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

Dezastru la Bacul de toamnă!

16:53

Dezastru la Bacul de toamnă!

Finalizare proiect ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE LA DENTAL ART ESTETICS S.R.L.

16:43

Finalizare proiect ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE LA DENTAL ART ESTETICS S.R.L.

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

16:29

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

Sesizări la DNA în cazul microbuzelor de 200.000 de euro din Mureș / Deputat: ”Un microbuz ar trebui să coste 100.000 de euro”

15:45

Sesizări la DNA în cazul microbuzelor de 200.000 de euro din Mureș / Deputat: ”Un microbuz ar trebui să coste 100.000 de euro”

COMUNICAT DE PRESĂ August 2025 Anunț finalizare proiect cod SMIS 313534 Beneficiar: ATGAYA S.R.L. Programul Regional Nord-Est 2021-2027

15:35

COMUNICAT DE PRESĂ August 2025 Anunț finalizare proiect cod SMIS 313534 Beneficiar: ATGAYA S.R.L. Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Cât de sigur este să alegi o vacanță last minute: avantaje, riscuri și sfaturi utile

15:09

Cât de sigur este să alegi o vacanță last minute: avantaje, riscuri și sfaturi utile

Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro

14:50

Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro

Clujenii au sesizat autoritățile că în toate cartierele miroase a gunoi în putrefacție / Putoarea e de la „găinaț”, susține Garda de Mediu

14:45

Clujenii au sesizat autoritățile că în toate cartierele miroase a gunoi în putrefacție / Putoarea e de la „găinaț”, susține Garda de Mediu

OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii

13:55

OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii

Luxul la Iași costă enorm! Șapte salarii medii pentru o singură chirie

13:54

Luxul la Iași costă enorm! Șapte salarii medii pentru o singură chirie

O nouă metodă de furt din buzunare ia amploare. Nu vă lăsați îmbrățișați de de oameni necunoscuți!

13:48

O nouă metodă de furt din buzunare ia amploare. Nu vă lăsați îmbrățișați de de oameni necunoscuți!

Scumpiri la rovinietă și un nou sistem electronic de tarifare rutieră

13:43

Scumpiri la rovinietă și un nou sistem electronic de tarifare rutieră

Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben

13:19

Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

13:19

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Dezastru la a doua sesiune a bacalaureatului: Câți elevi au trecut de 'examenul maturității'

13:12

Dezastru la a doua sesiune a bacalaureatului: Câți elevi au trecut de 'examenul maturității'

Ministrul de externe spune că România este mai aproape de includerea în Visa Waiver

13:06

Ministrul de externe spune că România este mai aproape de includerea în Visa Waiver

Ieșenii rămân cu doar 58% din salariu

13:00

Ieșenii rămân cu doar 58% din salariu

Cât ne costă, de fapt, o vacanță cu mașina? Analiza completă a costurilor ascunse

12:54

Cât ne costă, de fapt, o vacanță cu mașina? Analiza completă a costurilor ascunse

De ce Bacăul nu este doar un oraș de tranzit: ce să vezi și unde simți atmosfera locală

12:50

De ce Bacăul nu este doar un oraș de tranzit: ce să vezi și unde simți atmosfera locală

România, surpriza economică a Europei: cea mai mare creștere din UE în trimestrul al doilea

12:45

România, surpriza economică a Europei: cea mai mare creștere din UE în trimestrul al doilea

Taxă uriașă pe Everest. Nepalul cere 15.000 de dolari pentru un permis de escaladare

12:39

Taxă uriașă pe Everest. Nepalul cere 15.000 de dolari pentru un permis de escaladare

Percheziții de amploare la polițiști rutieri suspectați de corupție. Căutările sunt în legătură cu perioada suspendării unor permise auto

12:25

Percheziții de amploare la polițiști rutieri suspectați de corupție. Căutările sunt în legătură cu perioada suspendării unor permise auto

Jaful care șochează Moldova. Un adolescent de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie și a fugit cu banii

12:22

Jaful care șochează Moldova. Un adolescent de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie și a fugit cu banii

Trump îl primește pe Zelenski la Casa Albă la ora 20.00, ora României / Va fi un tete-a-tete, apoi li se alătură liderii europeni

12:17

Trump îl primește pe Zelenski la Casa Albă la ora 20.00, ora României / Va fi un tete-a-tete, apoi li se alătură liderii europeni

3 întrebuințări uzuale ale plicurilor kraft folosite de companii

12:04

3 întrebuințări uzuale ale plicurilor kraft folosite de companii

Contestații și negocieri pentru A8! Când se vor afla câștigătorii și sursa finanțării

11:37

Contestații și negocieri pentru A8! Când se vor afla câștigătorii și sursa finanțării

Fără țigări în mașină! Șoferii vor fi prinși cu noul sistem anti-fumat! Amenda se dă pe loc!

11:32

Fără țigări în mașină! Șoferii vor fi prinși cu noul sistem anti-fumat! Amenda se dă pe loc!

Fostul primar al Iașului, Ionel Onofraș, a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

11:27

Fostul primar al Iașului, Ionel Onofraș, a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Comunicat de presă – Lansare proiect „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”

11:24

Comunicat de presă – Lansare proiect „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”

„FITPTI va rămâne un rebel, pe această direcție i-am gândit identitatea”

11:24

„FITPTI va rămâne un rebel, pe această direcție i-am gândit identitatea”

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

10:23

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

Finalizarea proiectului: SC Lazar Trans SRL

09:32

Finalizarea proiectului: SC Lazar Trans SRL

Între haos și ordine. Frumusețea fragilă a lucrurilor nevăzute

09:30

Între haos și ordine. Frumusețea fragilă a lucrurilor nevăzute

BIOTECH NEXT GEN – Dezvoltare Centru Avansat de Cercetare-Inovare în sectorul biotehnologiilor de noua generație - cod SMIS 338517-

09:19

BIOTECH NEXT GEN – Dezvoltare Centru Avansat de Cercetare-Inovare în sectorul biotehnologiilor de noua generație - cod SMIS 338517-

SC FIDES EXPRESS SRL anunță semnarea contractului de finanțare nr. 5737.1/i3/c9, pentru proiectul „DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC FIDES EXPRESS SRL”

09:00

SC FIDES EXPRESS SRL anunță semnarea contractului de finanțare nr. 5737.1/i3/c9, pentru proiectul „DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC FIDES EXPRESS SRL”

Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

08:18

Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

08:02

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

Felina „de apartament” a unui ieșean a evadat și a stârnit panică la Fălticeni!

07:37

Felina „de apartament” a unui ieșean a evadat și a stârnit panică la Fălticeni!

Tramvaiele revin, din septembrie, prin Târgu Cucu

07:36

Tramvaiele revin, din septembrie, prin Târgu Cucu

Studenții acuză: bursele sociale nu acoperă nici măcar masa și cazarea

07:35

Studenții acuză: bursele sociale nu acoperă nici măcar masa și cazarea

Ieșenii au adunat tone de ajutoare pentru sinistrații din Suceava și Neamț

07:35

Ieșenii au adunat tone de ajutoare pentru sinistrații din Suceava și Neamț

O elevă de la „Racoviță”, medaliată în China!

07:34

O elevă de la „Racoviță”, medaliată în China!

Tragedie pe şosea, la Stolniceni-Prăjescu

07:33

Tragedie pe şosea, la Stolniceni-Prăjescu

Politehnica Iași, în play-off-ul Cupei României

07:31

Politehnica Iași, în play-off-ul Cupei României

Bolojan vrea o nouă negociere cu PSD. „Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost”

06:06

Bolojan vrea o nouă negociere cu PSD. „Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost”

SUA: Putin ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale

06:05

SUA: Putin ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale

Ursula von der Leyen, la Casa Albă alături de Zelenski și Trump. Liderii europeni încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina

06:03

Ursula von der Leyen, la Casa Albă alături de Zelenski și Trump. Liderii europeni încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina

Dezghețul din Alaska

06:02

Dezghețul din Alaska

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Ieșenii care călătoresc în Europa pot primi tratament medical gratuit
18/08/2025 17:11

Ieșenii care călătoresc în Europa pot primi tratament medical gratuit

Un accident banal pe străzile din Paris, o criză de apendicită la Roma sau o problemă cardiacă apărută in timpul unei vacante in Grecia pot deveni cosmaruri financiare pentru romanii plecati peste hotare ...

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice
18/08/2025 17:01

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

După luni de blocaj si presiune din partea dealerilor auto, Ministerul Mediului a anuntat revenirea programului Rabla in 2025, dar intr-o formă redusă care schimbă regulile jocului. Dacă anul trecut Romani ...

Dezastru la Bacul de toamnă!
18/08/2025 16:53

Dezastru la Bacul de toamnă!

Rezultatele obţinute la Bacalaureatul de toamnă, inainte de contestaţii, sunt dezastruoase. Pentru 611 candidaţi, diploma de Bacalaureat este aproape imposibil de obţinut. Doar 249 absolvenţi de liceu au ...

Luxul la Iași costă enorm! Șapte salarii medii pentru o singură chirie
18/08/2025 13:54

Luxul la Iași costă enorm! Șapte salarii medii pentru o singură chirie

Dacă un iesean ar vrea să inchirieze o locuintă de lux, ar trebui să castige echivalentul a aproape sapte salarii medii nete pe lună. În Capitală, povara este si mai mare, dar oferta depăseste cu m ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
18/08/2025 13:19

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

  7.62 lei/l motorină – 7,32 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui) 7.63 – 7,32 - Lukoil (str. Socola) 7.63 – 7,32  - Lukoil (str. Morilor Splaiul Bahlui) 7.63 – 7,32 ...

De ce Bacăul nu este doar un oraș de tranzit: ce să vezi și unde simți atmosfera locală
18/08/2025 12:50

De ce Bacăul nu este doar un oraș de tranzit: ce să vezi și unde simți atmosfera locală

De ce Bacăul nu este doar un oras de tranzit: ce să vezi si unde simti atmosfera locală  Intrarea in Bacău – prima impresie care te poate insela Dacă vii dinspre nord, cu trenul de la Suceava ...

Jaful care șochează Moldova. Un adolescent de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie și a fugit cu banii
18/08/2025 12:22

Jaful care șochează Moldova. Un adolescent de 17 ani a smuls casa de marcat dintr-o brutărie și a fugit cu banii

Un episod incredibil s-a petrecut la Bacău, acolo unde un minor de 17 ani a reusit să lovească o brutărie chiar in miezul zilei. Adolescentul a intrat in local, a pus mana pe casa de marcat, a smuls-o cu to ...

„FITPTI va rămâne un rebel, pe această direcție i-am gândit identitatea”
18/08/2025 11:24

„FITPTI va rămâne un rebel, pe această direcție i-am gândit identitatea”

La inceputul lunii octombrie, Iasul va găzdui cea de-a XVIII-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanăr Iasi (FITPTI). Evenimentul include spectacole produse de companii din Argenti ...

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie
18/08/2025 10:23

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

În Iasi, bătranii par să aibă un radar invizibil pentru cozi. Nu e nevoie de afise, reduceri sau anunturi oficiale. E suficient să zărească la distantă un grup de oameni si să simtă, instinctiv, ...

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale
18/08/2025 08:02

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

Timp de ani de zile, in spitalele din Romania, infectiile nosocomiale au fost tratate ca o pată pe obrazul sistemului medical, ascunse sub pres, raportate fragmentar sau deloc. Rezultatul? Pacienti vulnerabili ...

Economie
Finalizare proiect ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE LA DENTAL ART ESTETICS S.R.L.

Finalizare proiect ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE LA DENTAL ART ESTETICS S.R.L.

Sport
Politehnica Iași, în play-off-ul Cupei României

Politehnica Iași, în play-off-ul Cupei României

Sanatate
O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții”

O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții”

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei