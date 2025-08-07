Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

* la Iași, tot mai mulți tineri pun bani deoparte pentru a trăi viața pe care și-o doresc * pentru ei, economisirea nu mai este o formă de prudență pentru bătrânețe, ci o strategie pentru libertatea de azi

Într-un prezent în care instabilitatea economică pare a fi singura constantă, iar promisiunile despre „siguranța pensiei” sună tot mai vag, Generația Z vine cu o revoluție tăcută, dar profundă: economisirea nu mai este o formă de prudență pentru bătrânețe, ci o strategie pentru libertatea de azi.

La Iași, oraș universitar cu peste 60.000 de studenți, tinerii își rescriu propriile reguli. Nu mai așteaptă să „li se dea” sau să-și „vină rândul” la bunăstare. Se mobilizează. Își fac bugete, folosesc aplicații de tracking financiar, învață despre investiții, își setează obiective clare. Într-o societate în care prea multă lume a fost educată să economisească din teamă, ei o fac din dorință: dorința de a fi liberi, autonomi, de a nu depinde nici de părinți, nici de un sistem social din ce în ce mai imprevizibil.

„Pentru noi, libertatea nu e un concept filosofic, ci ceva foarte practic: să pot spune nu unui job toxic. Să pot pleca într-o călătorie spontană. Să nu depind de nimeni financiar”, spune Andreea, 23 de ani, masterandă la Litere.

Economisirea ca formă de demnitate personală

Dincolo de sume sau strategii, adevărata schimbare stă în mentalitate. Economisirea nu mai e despre abstinență, ci despre demnitate. Să nu fii nevoit să ceri, să nu faci compromisuri care te rod pe dinăuntru. Să ai puterea să alegi – ce job accepți, ce colaborare refuzi, ce vis urmezi.

„Nu contează dacă pot pune deoparte 100 sau 500 de lei pe lună. Contează că știu pentru ce o fac: ca să nu fiu prizonierul propriilor frici”, adaugă Radu, 25 de ani, programator junior într-un start-up local.

Tinerii învață repede că banii pot fi un aliat, nu un stăpân. Iar economisirea devine o rezervă de calm, o ancoră într-o lume fluidă. Nu mai e vorba de „ziua neagră”, ci de ziua în care alegi altceva. Să pleci dintr-un apartament în care nu te mai simți acasă, să începi un curs care te transformă, să deschizi o ușă fără frică.

Cine economisește? Nu cei bogați, ci cei conștienți

Contrar prejudecăților, nu doar tinerii cu salarii mari sau joburi în IT pun bani deoparte. Din ce în ce mai mulți studenți cu burse modeste sau joburi part-time devin disciplinați financiar. Ei știu că nu suma contează, ci obiceiul, intenția, claritatea.

Economisirea devine astfel un ritual de autonomie, nu un exercițiu de privațiune. Tinerii nu mai acceptă povestea potrivit căreia trebuie să muncești 40 de ani pentru a trăi alți zece în liniște. Ei vor să trăiască acum. Vor să construiască o viață care contează – nu doar să supraviețuiască în așteptarea unei pensii iluzorii.

„Am crescut văzând adulți epuizați, care spuneau mereu: lasă că la pensie fac aia. Noi nu vrem asta. Vrem să trăim conștient, pe bune, în fiecare zi, nu doar într-o zi îndepărtată care s-ar putea să nu mai vină niciodată”, mărturisește Ana, 22 de ani, studentă la Medicină.

Economisirea ca formă de activism tăcut

Într-un fel, ceea ce face acum Generația Z este o formă de activism tăcut. Nu ies în stradă, nu cer reforme fiscale, dar își iau viața în mâini într-un mod radical. Prin alegerile lor, subminează dependențele sistemice. Își recuperează timpul, își reduc vulnerabilitatea, își cultivă libertatea.

Într-o lume în care totul pare din ce în ce mai nesigur – de la locuri de muncă la climă, de la relații la politici globale – ei aleg să construiască singura formă de stabilitate pe care o pot controla: propria lor autonomie financiară.

Pentru Generația Z din Iași și nu numai, economisirea este doar începutul. Este primul pas dintr-un proces mai amplu de realfabetizare a libertății. Nu mai vor siguranță impusă de stat, ci siguranță creată din interior. Nu mai acceptă ideea că libertatea se câștigă abia la bătrânețe. O construiesc acum, leu cu leu, decizie cu decizie.

Iar dacă ar fi să rezumăm în câteva cuvinte ce fac tinerii de azi, răspunsul ar fi simplu: nu economisesc pentru bătrânețe. Economisesc pentru a trăi fără frică.

Dan DIMA