Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul
Capsule pe bază de plante: soluții moderne pentru echilibru interior
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul”
Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași
Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate
Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Generațiile Z și Alfa rescriu pelerinajul cu live-uri și selfie-uri virale

pelerin-IS

Dimensiune font:

| 17-08-2025 09:08

 în Iași, locurile sacre – de la Catedrala Mitropolitană la Mănăstirile Golia și Cetățuia – trăiesc o transformare fără precedent *generațiile tinere își poartă credința pe ecranul telefonului, iar pelerinajul devine un amestec de rugăciune, content viral și căutare de semnal Wi-Fi

În inima Iașului, oraș cu o memorie adânc înrădăcinată în credință, pelerinajul a fost, timp de secole, un ritual aproape neschimbat: mers pe jos sau cu autocarul, lumânare în mână, șoapte de rugăciune, priviri plecate în fața icoanelor. Catedrala Mitropolitană, Mănăstirea Golia și Mănăstirea Cetățuia nu erau doar destinații, ci opriri într-un drum interior, către un loc unde timpul se dilata și liniștea devenea limbaj comun.

Astăzi, aceleași trepte sunt urcate de o nouă generație – Generația Z și chiar mai tinerii Alfa – care își poartă credința și curiozitatea într-un format complet diferit. În buzunar, în loc de mătănii, au telefonul; în loc de jurnal de pelerinaj scris de mână, un story pe Instagram. Și nu doar pentru prieteni, ci pentru un public larg, invizibil, care poate reacționa cu un like sau un comentariu.

La Mitropolie, la ora prânzului, pelerinii digitali își reglează lumina din telefon înainte să facă poza lângă raclă. „E important să prind momentul, dar și să fie o lumină bună. Nu vreau să par nepoliticoasă, dar simt că așa împărtășesc experiența cu cei care nu pot veni”, spune Maria, 19 ani, studentă la Iași, cu un feed atent construit.

La Golia, zidurile albe și turnul impozant sunt mai mult decât arhitectură istorică – devin decor minimalist pentru cadre în care semnul crucii se îmbină cu hashtag-uri de tip #blessed #IașiVibes. „Nu cred că e rău. Eu chiar mă rog înainte să fac pozele, iar când le postez, poate cineva se inspiră să vină și el”, mărturisește Andrei, 17 ani, licean pasionat de fotografie.

La Cetățuia, panorama întregului oraș este fundalul preferat pentru vloggeri. „Am filmat aici un clip despre liniște. E ironic, pentru că în jur erau turiști care vorbeau tare și eu tot încercam să surprind momentul ăla de pace. Cred că fiecare găsește liniștea în felul lui,” spune Ioana, 21 de ani, influencer de lifestyle.

Tradiția nu dispare, se adaptează

Fenomenul „pelerinului digital” nu este doar o schimbare de obicei, ci o mutație culturală. Actul pelerinajului, odinioară profund personal, se transformă într-un eveniment public, supus reacțiilor online și filtrului algoritmilor. Tradiția nu dispare, se adaptează. Așa cum în trecut oamenii povesteau pelerinajul la șezătoare, acum îl povestesc pe internet. Dar adaptarea nu e lipsită de tensiuni. Cei care vin în tăcere pentru rugăciune se simt uneori invadați de zgomotul notificărilor și al declanșatoarelor foto. „Am venit să stau 10 minute liniștită și m-am trezit lângă un grup care făcea live pe Facebook. Nu e ce îmi doresc într-un loc sfânt”, spune Elena, 54 de ani, pelerină din Botoșani.

Această dublă realitate ridică întrebări: peste o generație, pelerinajul va mai fi o experiență interioară sau va fi redus la câteva secunde de conținut viral? Vor mai fi momente de reculegere autentică sau totul se va filtra prin lentila camerei?

Iașul rămâne un pol al credinței, dar și un laborator unde se întâlnesc sacralitatea și tehnologia. Aici, pelerinul digital îngenunchează atât în fața icoanei, cât și în fața telefonului, căutând o altă formă de lumină – cea a ecranului. Iar între like-uri și lumânări, între rugăciune și postare, se conturează o nouă definiție a drumului spre sacru.

Maura ANGHEL

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Scorul campionatului în a doua divizie: 8-0

14:08

Scorul campionatului în a doua divizie: 8-0

S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7

14:04

S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7

Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul

13:59

Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul

Capsule pe bază de plante: soluții moderne pentru echilibru interior

13:26

Capsule pe bază de plante: soluții moderne pentru echilibru interior

Cu 2.400 de locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este depășită de cele din Cluj și București la formarea profesorilor

13:13

Cu 2.400 de locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este depășită de cele din Cluj și București la formarea profesorilor

CNA interzice reclamele mincinoase la suplimente. Influencerii și doctorii nu mai au voie să promoveze suplimente ca tratamente miraculoase

12:17

CNA interzice reclamele mincinoase la suplimente. Influencerii și doctorii nu mai au voie să promoveze suplimente ca tratamente miraculoase

Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere

12:04

Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

12:02

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

Cum ar putea Anglia, renumită pentru ploaie și verdeață, să rămână fără apă

11:57

Cum ar putea Anglia, renumită pentru ploaie și verdeață, să rămână fără apă

A intrat la pauză și a rezolvat meciul în ultimele zece minute

11:40

A intrat la pauză și a rezolvat meciul în ultimele zece minute

Ultimă oră – Cutremur în România!

11:35

Ultimă oră – Cutremur în România!

Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul”

11:26

Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul”

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași

11:20

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași

Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate

11:07

Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate

Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății

10:48

Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății

Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

10:18

Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

Iașul intră pe harta marilor afaceri

10:07

Iașul intră pe harta marilor afaceri

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

09:32

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit” rescrie regulile banilor

09:26

Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit” rescrie regulile banilor

Generațiile Z și Alfa rescriu pelerinajul cu live-uri și selfie-uri virale

09:08

Generațiile Z și Alfa rescriu pelerinajul cu live-uri și selfie-uri virale

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

09:00

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

08:55

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

08:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Execuție fiscală pe repede înainte. IMM-urile din Iași, amenințate cu falimentul

08:50

Execuție fiscală pe repede înainte. IMM-urile din Iași, amenințate cu falimentul

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

08:36

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

08:15

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

07:56

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

Ieșenii care trăiesc ca în filme SF -- își măsoară sănătatea cu gadgeturi și își comandă meniul după ADN

07:47

Ieșenii care trăiesc ca în filme SF -- își măsoară sănătatea cu gadgeturi și își comandă meniul după ADN

Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer

07:08

Tăvălugul concedierilor lovește administrația. 40 000 de posturi sunt aruncate în aer

Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari

06:54

Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari

FOTO-- Secretul fumului interzis, prins în peste 200 de pipe. Iașul găzduiește expoziția care transformă viciul în artă și istorie

06:32

FOTO-- Secretul fumului interzis, prins în peste 200 de pipe. Iașul găzduiește expoziția care transformă viciul în artă și istorie

Horoscopul Zilei

05:35

Horoscopul Zilei

Bancul Zilei

05:14

Bancul Zilei

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile

23:40

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile

CLASAMENT- Petrolul – Hermannstadt 1-1 (Grozav 50 pen. / Buș 82)

23:28

CLASAMENT- Petrolul – Hermannstadt 1-1 (Grozav 50 pen. / Buș 82)

Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu proiectul privind pensiile magistraților

22:13

Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu proiectul privind pensiile magistraților

DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți

22:08

DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Fecioara stă departe de probleme

22:00

Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Fecioara stă departe de probleme

Comoara găsită de un bărbat într-un dulap second-hand

21:54

Comoara găsită de un bărbat într-un dulap second-hand

Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului

21:37

Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului

CLASAMENT-S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital

21:28

CLASAMENT-S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital

Bancul Zilei Bulă are parte de cel mai fin bărbierit

21:20

Bancul Zilei Bulă are parte de cel mai fin bărbierit

De la Bruges în Dubai. Povestea unui campion de 9 ani care a dus România pe podiumul mondial al aritmeticii mentale

20:12

De la Bruges în Dubai. Povestea unui campion de 9 ani care a dus România pe podiumul mondial al aritmeticii mentale

Ce i-a propus Trump lui Zelenski la telefon? Are legătură cu articolul 5 din NATO

17:58

Ce i-a propus Trump lui Zelenski la telefon? Are legătură cu articolul 5 din NATO

Pachetul II de măsuri fiscale, în dezbatere publică. Ce modificări sunt propuse

17:45

Pachetul II de măsuri fiscale, în dezbatere publică. Ce modificări sunt propuse

Zelenski, după discuţia cu Trump: A fost lungă şi substanţială/ Luni va merge la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump

17:39

Zelenski, după discuţia cu Trump: A fost lungă şi substanţială/ Luni va merge la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump

Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”

17:29

Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

12:52

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

Iașul devine epicentrul credinței. 1.500 de tineri ortodocși își dau întâlnire în Capitala Moldovei

12:45

Iașul devine epicentrul credinței. 1.500 de tineri ortodocși își dau întâlnire în Capitala Moldovei

Iașul, pus pe timbru. Capodoperele Galeriei de Artă Europeană devin emisiune filatelică

11:15

Iașul, pus pe timbru. Capodoperele Galeriei de Artă Europeană devin emisiune filatelică

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Cu 2.400 de locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este depășită de cele din Cluj și București la formarea profesorilor
17/08/2025 13:13

Cu 2.400 de locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este depășită de cele din Cluj și București la formarea profesorilor

    Iasul, capitala academică a Moldovei, se mentine pe podium in topul national al formării viitorilor profesori, dar cu un handicap vizibil fată de rivalii săi directi. Conform Ordinului ...

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale
17/08/2025 12:02

Iașul, sub lupa infecțiilor nosocomiale. Ministerul Sănătății lansează Registrul Electronic obligatoriu pentru spitale

Timp de ani de zile, in spitalele din Romania, infectiile nosocomiale au fost tratate ca o pată pe obrazul sistemului medical, ascunse sub pres, raportate fragmentar sau deloc. Rezultatul? Pacienti vulnerabili ...

Iașul intră pe harta marilor afaceri
17/08/2025 10:07

Iașul intră pe harta marilor afaceri

  În timp ce Bucurestiul pierde din monopolul pe dezvoltările logistice si industriale, Iasul urcă spectaculos in preferintele marilor investitori. Un val de capital străin se reorientează spre ...

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online
17/08/2025 09:32

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

Guvernul pregăteste o lovitură dură pentru consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene. Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fie ...

Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit” rescrie regulile banilor
17/08/2025 09:26

Tinerii din Iași care au declarat război ratelor. Generația „Fără credit” rescrie regulile banilor

Într-o după-amiază toridă de august, la o masă dintr-o cafenea mică din Copou, trei prieteni lucrează la un proiect de design. Laptopurile sunt vechi, dar functionale. Pe masă, in loc de pahare ext ...

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor
17/08/2025 08:55

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

În serile de vară, mesele multor restaurante din Iasi, cu meniu minimalist si preturi peste media orasului, sunt ocupate. Prin comparatie, in alte magazine vanzătorii se sprijină de tejghea, numărand ...

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
17/08/2025 08:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Într-o sală plină de lumina diminetii, vocile copiilor se amestecă intr-un murmur plin de curiozitate. Pe masă, pixurile stau cuminti, pregătite să fie martore ale unei aventuri care nu seamănă cu ...

Execuție fiscală pe repede înainte. IMM-urile din Iași, amenințate cu falimentul
17/08/2025 08:50

Execuție fiscală pe repede înainte. IMM-urile din Iași, amenințate cu falimentul

IMM-urile din Iasi dau alarma: dacă Executivul duce pană la capăt planul de a abroga „esalonarea simplificată”, sute de companii locale riscă să isi piardă ultima supapă de respiro financiar ...

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier
17/08/2025 08:36

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

Într-o cafenea din centrul Iasului, Maria, 34 de ani, isi bea cafeaua cu telefonul pe masă. Pe ecran, o fereastră de browser plină cu intrebări: „durere in piept noaptea cauze”, „res ...

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție
17/08/2025 08:15

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

Pe coama unui deal din nordul judetului Neamt, cateva căpite de fan stau singure, in bătaia vantului. În jur, campul e gol si linistea are un aer nelinistitor. Odată, vara insemna miros de iarbă cosit ...

Economie
Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

Generația X, motorul nevăzut al consumului din România. 27% din cheltuielile naționale, peste media globală

Sport
Scorul campionatului în a doua divizie: 8-0

Scorul campionatului în a doua divizie: 8-0

Sanatate
Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății

Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei