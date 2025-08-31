Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

* când va începe școala, elevii vor căra din nou în spate kilograme de manuale, caiete și auxiliare, într-un ritual absurd care sufocă părinții, copiii și mediul * în același oraș universitar, discuția despre manuale digitale și psihologi-robot zguduie tabieturile unui sistem blocat în hârtie * suntem pregătiți pentru revoluție sau rămânem prizonierii trecutului?