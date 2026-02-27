Ghiveci călugăresc, rețetă de la Muntele Athos

Ghiveci călugăresc

Ghiveciul călugăresc este, cu siguranță, una dintre cele mai oneste mâncăruri din bucătăria românească. Nu pretinde să fie altceva decât este: un amestec generos de legume de sezon, gătite lent, cu răbdare, care îmbracă o aromă caldă și reconfortantă. Se numește „călugăresc" pentru că rețeta originală aparține bucătăriilor de mănăstire, unde cuptorul era prezent — și cu el, posibilitatea de a coace legumele înăbușit, până capătă acea textură moale și gustul profund, concentrat.

Scurtă istorie a ghiveciului

Numele „ghiveci" vine din turcescul güveç — vasul de lut în care se prepara pe vremuri acest fel de mâncare. Deși preparatul îl întâlnim în toată zona Balcanilor, în România a căpătat o identitate proprie, cu variante regionale și familiale nenumărate. Radu Anton Roman, în celebra sa lucrare Bucate, vinuri și obiceiuri românești, descrie ghiveciul călugăresc ca pe un preparat început pe aragaz și terminat la cuptor — tehnică ce îl diferențiază de simpla tocană de legume.

Ingrediente (6 porții)

3–4 cartofi medii

1 vânătă mare

1 dovlecel

2 ardei grași (preferabil de culori diferite)

2 morcovi

1 țelină mică

1 ceapă mare

5 roșii coapte (sau 1 conservă de roșii în suc propriu)

4–5 căței de usturoi

100 ml ulei

1 legătură de cimbru proaspăt

1 legătură de pătrunjel

250 g fasole verde (opțional)

Sare și piper negru după gust

Mod de preparare

Pasul 1 — Pregătirea legumelor. Curăță și spală toate legumele. Taie-le în cuburi sau bucăți potrivite — nu prea mici, pentru că ghiveciul trebuie să aibă textură. Vânăta tăiată cuburi se presară cu sare și se lasă 20–30 de minute să lase amăreala, după care se zvântă cu prosop de hârtie.

Pasul 2 — Călirea. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Încinge uleiul într-o cratiță groasă sau fontă care poate merge la cuptor. Călește ceapa 5–6 minute la foc mic, amestecând continuu. Adaugă morcovul ras și cartofii, continuă 3–4 minute. Trage cratița de pe foc.

Pasul 3 — Asamblarea. Adaugă toate legumele rămase — vânăta, dovlecelul, ardeii, fasolea verde, roșiile tăiate. Pune usturoiul zdrobit, cimbrul, sarea și piperul. Amestecă ușor cu grijă, toarnă o cană de apă fierbinte și acoperă vasul cu capac sau folie de aluminiu.

Pasul 4 — Coacerea. Introdu vasul la cuptor pentru 50–60 de minute la 180°C. Cu 10 minute înainte de final, îndepărtează capacul pentru a lăsa lichidul să scadă ușor și legumele de la suprafață să prindă un ușor rumen. Adaugă pătrunjelul tocat imediat ce scoți ghiveciul din cuptor.

De ce ghiveciul călugăresc este diferit de o tocană obișnuită

Secretul stă în cele două etape de gătire: călirea inițială pe aragaz dezvoltă aromele de bază, iar coacerea la cuptor, cu capac, creează un mediu de abur care gătește legumele uniform, fără să le strivească. Rezultatul este o mâncare în care fiecare legumă își păstrează forma și gustul propriu, dar toate împreună formează un ansamblu armonios.

Sfaturi utile

Ghiveciul este, prin definiție, o rețetă permisivă — poți adăuga sau elimina legume în funcție de sezon și de ce ai la îndemână. Vara, dovleceii și roșiile proaspete sunt vedetele. Toamna, conopida și varza se integrează perfect. Se poate servi cald, dar și rece, a doua zi, cu pâine proaspătă — unii îl consideră chiar mai gustos așa. Tania DAMIAN