COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274
Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate
Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon
Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL
Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”
Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național
Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

| 25-08-2025 11:23

 Un impact violent petrecut luni dimineață pe drumul european 583, în apropiere de localitatea Strunga, a trimis mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe la fața locului. Patru persoane au fost rănite, două dintre ele fiind încarcerate și transportate la spital în stare gravă. Polițiștii au deschis dosar penal.

Dimineața de luni a început cu un accident rutier grav pe DE 583, în zona localității Strunga, județul Iași. Conform informațiilor transmise de IPJ Iași, evenimentul a avut loc în jurul orei 05.20, atunci când o femeie de 65 de ani, din comuna Dumești, aflată la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 62 de ani, din județul Bacău.

Impactul a fost puternic și a dus la rănirea a patru persoane. Două dintre acestea au rămas încarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinilor.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, a declarat că o femeie de 58 de ani, pasageră pe locul din dreapta față, a suferit un traumatism toraco-abdominal sever, fracturi costale și suspiciune de pneumotorax. Aceasta a fost stabilizată și transportată de urgență la spital. Șoferul de 62 de ani a fost și el încarcerat, prezentând politraumatisme și o fractură de femur, fiind preluat de echipajul medical și dus la unitatea de primiri urgențe.

Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă starea lor a fost mai puțin gravă. Două dintre victime au refuzat transportul la spital.

Polițiștii au testat-o pe conducătoarea auto de 65 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul șoferului rănit nu s-a putut face testarea la fața locului, astfel că i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 

Clara DIMA

Au sosit ambulanțele noi

16:28

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

Curs valutar BNR luni 25 august.

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași:

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

Șoc termic în România. Dimineață de august cu temperaturi negative și îngheț la sol

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

Rabla aduce bani rapizi la Iași. Mașinile vechi devin aur pe patru roți

COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”

Iașul își schimbă meniul. Legume, carne, miere și conserve direct de la producători, fără supermarketuri și fără piață

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Bolojan, incognito la Iași

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student

Admitere de toamnă, la TUIASI

Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național

Sprijin financiar pentru ieșenii vulnerabili. Vin tichetele de 50 lei pe lună pentru plata facturilor la energie

Putin: niet; Zelenski: nyet; Trump: yet

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

Emma Răducanu a învins-o pe Shibahara şi a înregistrat prima victorie la US Open după triumful din 2021

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

Salarii în funcție de studii pentru cadrele didactice din grădinițe și creșe / Proiect al Ministerului Educației și Cercetării

Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
