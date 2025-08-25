Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

Un impact violent petrecut luni dimineață pe drumul european 583, în apropiere de localitatea Strunga, a trimis mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe la fața locului. Patru persoane au fost rănite, două dintre ele fiind încarcerate și transportate la spital în stare gravă. Polițiștii au deschis dosar penal.

Dimineața de luni a început cu un accident rutier grav pe DE 583, în zona localității Strunga, județul Iași. Conform informațiilor transmise de IPJ Iași, evenimentul a avut loc în jurul orei 05.20, atunci când o femeie de 65 de ani, din comuna Dumești, aflată la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 62 de ani, din județul Bacău.

Impactul a fost puternic și a dus la rănirea a patru persoane. Două dintre acestea au rămas încarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinilor.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, a declarat că o femeie de 58 de ani, pasageră pe locul din dreapta față, a suferit un traumatism toraco-abdominal sever, fracturi costale și suspiciune de pneumotorax. Aceasta a fost stabilizată și transportată de urgență la spital. Șoferul de 62 de ani a fost și el încarcerat, prezentând politraumatisme și o fractură de femur, fiind preluat de echipajul medical și dus la unitatea de primiri urgențe.

Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă starea lor a fost mai puțin gravă. Două dintre victime au refuzat transportul la spital.

Polițiștii au testat-o pe conducătoarea auto de 65 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul șoferului rănit nu s-a putut face testarea la fața locului, astfel că i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Clara DIMA