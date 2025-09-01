Grija zilei de mâine îi macină pe ieșeni. Psihologii vorbesc despre afecțiuni grave

* „Cele mai expuse sunt persoanele care nu sunt pregătite și nu au un plan de rezervă, dar nici o rezervă psihologică pentru a face față unor astfel de situații”, susțin psihologii * principalele simptome care apar la o persoană care se confruntă cu această problemă sunt insomnia, tristețea excesivă și momentele de panică pot indica, de multe ori, instalarea depresiei

Grija zilei de mâine a ajuns să fie, în ultimii ani, un fenomen apăsător printre români, care își face simțită prezența și în județul Iași, iar psihiatrii vorbesc despre o reală problemă, care poate genera afecțiuni grave.

Evenimentele care au avut loc în ultimii ani, precum conflictul armat din Ucraina, pandemia de COVID-19, dar și alți factori au contribuit decisiv la dezvoltarea anumitor frici care conduc, treptat, la anxietate și depresie, susțin specialiștii. „Stresul social și economic, aparentul haos din societate, incertitudinea zilei de mâine, toate acestea pun o presiune invizibilă asupra oamenilor, generează un stres în rândul populației. Toate aceste lucruri reprezintă, în mod clar, o pârghie de activare a unor simptome anxioase sau depresive. Vorbim mai ales despre cei care sunt expuși la acest lucru, persoane care nu sunt pregătite și nu au un plan de rezervă, dar nici o rezervă psihologică pentru a face față unor astfel de situații”, a declara dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatri „Socola” din Iași.

Gândurile suicidare pot apărea oricând

Grija zilei de mâine poate conduce la depresie, la stări de frică și de panică și poate culmina cu apariția gândurilor suicidare, avertiează dr. Ovidiu Alexinschi. Medicul ieșean a vorbit și despre principalele simptome care apar la o persoană care se confruntă cu această problemă. Insomnia, tristețea excesivă și momentele de panică pot indica, de multe ori, instalarea depresiei. „În mod clar, oamenii pot dezvolta frică, panică, insomnii sau tristețe. Totodată, se pierde pofta de mâncare, apare epuizarea și lipsa de perspectivă. Toate aceste lucruri pot intra în tabloul stărilor psihopatologice determinate de incertitudinea zilei de mâine. Vorbim despre mulți factori economici, interni și externi. Vorbim despre război, despre inflație. Oamenii sunt îngrijorați pentru că nu se știe ce va fi, cum vor evolua lucrurile. Astfel, în acest context, crește presiunea în rândul populației. Vorbim despre un stres cronic, o apăsare cronică care acumulează energie negativă. Astfel, la un moment dat, această energie se exteriorizează prin atacuri de panică, prin gânduri suicidare uneori, dacă vorbim despre o depresie severă”, a adăugat medicul ieșean. Cristian ANDREI