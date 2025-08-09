Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit
Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune
12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam
Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție
RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Rolul diblurilor în fixarea sigură a obiectelor de perete
De ce sunt importante materialele de unică folosință în stomatologie
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

unnamed

Dimensiune font:

| 09-08-2025 14:03

  

* un proiect de reformă administrativă pregătit de Ministerul Dezvoltării va permite primăriilor, inclusiv în Iași, să rețină direct din ajutorul social sumele datorate la bugetul local * măsura vine după ce autoritățile au constatat că mii de beneficiari nu își achită impozitele, taxele și amenzile

Guvernul schimbă regulile jocului pentru beneficiarii de ajutor social. Un nou proiect de reformă administrativă, aflat în dezbatere publică, prevede că primăriile vor putea opri direct din alocația socială o parte din bani pentru a acoperi datoriile către bugetele locale.

Măsura, anunțată de vicepremierul Tanczos Barna, vizează în special persoanele care, deși primesc lunar ajutor de la stat, nu își plătesc impozitele, taxele sau amenzile. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutorul social și nu plătesc nimic către comunitate. A venit momentul să schimbăm asta”, a declarat oficialul. Potrivit noilor propuneri, primăriile din întreaga țară – inclusiv Iașul, unde restanțele la bugetul local se ridică anual la milioane de lei – vor primi instrumente suplimentare de constrângere: refuzarea eliberării autorizațiilor de construcție pentru cei cu datorii, blocarea înmatriculării mașinilor nou achiziționate dacă nu sunt achitate impozitele și amenzile, imposibilitatea recuperării permisului de conducere în caz de amenzi neplătite și reținerea parțială din ajutorul social pentru stingerea datoriilor.

Oficialii susțin că măsura nu vizează oprirea integrală a ajutorului, ci doar reținerea unei părți, însă mesajul este clar: banii publici nu vor mai merge necondiționat către cei care ignoră obligațiile fiscale.

Pentru Iași, această schimbare ar putea însemna o presiune suplimentară pe contribuabilii restanțieri. De asemenea, ar putea declanșa tensiuni sociale, mai ales în zonele vulnerabile, unde ajutorul social reprezintă singura sursă de venit.

Proiectul Ministerului Dezvoltării este parte a unui plan mai amplu de creștere a capacității de încasare a veniturilor la nivel local. În perioada următoare, documentul va fi supus consultării publice, iar dacă va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare chiar de anul viitor.

În contextul actual, mesajul transmis din Palatul Victoria este ferm: sprijinul social nu mai vine fără responsabilitate fiscală.

Dan DIMA

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari știri, direct pe telefon!

Ești mereu pe fugă? Noi îți trimitem zilnic cele mai importante 3 știri din Iași, Moldova și țară – scurt, clar, fără spam.

Plus: alerte locale de urgență, noutăți exclusive și acces rapid la anunțuri importante.

► Intră pe canalul nostru oficial:

⇒ Încearcă 3 zile. Dacă nu-ți place, poți ieși oricând.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

14:03

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele

12:43

Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele

Luna plină în Vărsător, 9 august 2025. Momentul zero pentru relații și autenticitate reală

11:29

Luna plină în Vărsător, 9 august 2025. Momentul zero pentru relații și autenticitate reală

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară

11:15

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

10:49

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe

10:20

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

10:18

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin

10:03

Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini

09:50

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

09:30

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă

08:45

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios

08:13

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

08:00

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

Autostrăzile din Moldova, blocate!

07:55

Autostrăzile din Moldova, blocate!

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini

07:54

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini

Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit

07:43

Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit

Ieşenii, invitați să-și culeagă singuri legumele și fructele direct din fermele locale

07:40

Ieşenii, invitați să-și culeagă singuri legumele și fructele direct din fermele locale

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%

07:38

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%

Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

07:05

Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

BANCUL ZILEI-– 3 nebuni făceau gălăgie într-un avion

22:06

BANCUL ZILEI-– 3 nebuni făceau gălăgie într-un avion

Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

21:38

Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României

21:33

Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României

Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune

21:16

Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune

Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025

20:46

Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025

Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează

18:40

Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează

12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam

18:24

12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam

Lovitură pentru asistații social! Statul îți oprește banii înainte să-i primești

18:19

Lovitură pentru asistații social! Statul îți oprește banii înainte să-i primești

Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!

18:02

Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

17:21

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție

14:26

Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție

Un nou gigant al pianului cucerește Bucureștiul. Coreanul Seong-Jin Cho, revelația internațională, urcă pe scena Festivalului Enescu

13:48

Un nou gigant al pianului cucerește Bucureștiul. Coreanul Seong-Jin Cho, revelația internațională, urcă pe scena Festivalului Enescu

Doi șoferi din Iași, arestați după un accident grav cu trei victime în Neamț

12:57

Doi șoferi din Iași, arestați după un accident grav cu trei victime în Neamț

Rețea de traficanți destructurată. Patru arestări în Bacău, Ilfov și București într-un dosar de droguri de risc

12:51

Rețea de traficanți destructurată. Patru arestări în Bacău, Ilfov și București într-un dosar de droguri de risc

Un elev de la Colegiul Național Iași, premiat cu bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025. România aduce acasă opt medalii!

12:47

Un elev de la Colegiul Național Iași, premiat cu bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025. România aduce acasă opt medalii!

Dronele și sateliții, „ochelarii” Fiscului și primăriilor din Iași

12:42

Dronele și sateliții, „ochelarii” Fiscului și primăriilor din Iași

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

12:07

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași

11:55

RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași

Legea Bolojan zguduie școala românească. Profesorii strâng semnături pentru abrogare

11:45

Legea Bolojan zguduie școala românească. Profesorii strâng semnături pentru abrogare

Europa trage linie. Noul regulament pentru libertatea presei devine lege în toate țările UE

11:30

Europa trage linie. Noul regulament pentru libertatea presei devine lege în toate țările UE

Alertă auto în Iași. RAR lansează platforma care îți spune dacă mașina ta poate deveni un pericol pe șosea

11:13

Alertă auto în Iași. RAR lansează platforma care îți spune dacă mașina ta poate deveni un pericol pe șosea

România rămâne fără miere. 2025, cel mai negru an pentru apicultură din ultimele patru decenii

11:10

România rămâne fără miere. 2025, cel mai negru an pentru apicultură din ultimele patru decenii

Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

10:37

Generația Z economisește pentru libertate, nu pentru pensie

3 Tenori ieșeni cântă pentru viață. Concert caritabil la Iași pentru victimele inundațiilor din Suceava și Neamț

10:33

3 Tenori ieșeni cântă pentru viață. Concert caritabil la Iași pentru victimele inundațiilor din Suceava și Neamț

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

10:31

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

10:30

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!

10:30

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!"

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

10:30

15 pompieri din Iaşi, în misiune la Broşteni

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

10:30

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

Rolul diblurilor în fixarea sigură a obiectelor de perete

10:06

Rolul diblurilor în fixarea sigură a obiectelor de perete

De ce sunt importante materialele de unică folosință în stomatologie

10:00

De ce sunt importante materialele de unică folosință în stomatologie

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele
09/08/2025 12:43

Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele

Într-o vară in care orasul fierbe de căldură si aplicatiile mobile concurează cu atentia copiilor, Biblioteca Judeteană „Gh. Asachi” Iasi oferă o alternativă reală: o vacantă cu sens, ...

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară
09/08/2025 11:15

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară

Pe străzile din Iasi, vezi tot mai des aceleasi siluete – tineri pe biciclete, cu ghiozdane galbene, verzi sau roz neon, livrand mancare, cumpărături sau sperante. Altii, invizibili in cafenelele din C ...

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei
09/08/2025 10:49

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

Se pregăteste o schimbare radicală in gestionarea caselor de cultură studentesti din Romania. Ministerul Muncii ar putea ceda autoritătilor locale controlul asupra celor 14 centre culturale universitare &nd ...

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe
09/08/2025 10:20

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe

În Iasi, orasul cu aer universitar si trecut istoric, se petrece o transformare despre care nu vorbeste nimeni cu adevărat. Nu este o revolutie urbană, ci o mutatie lentă, tăcută, dar profundă. &Ici ...

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului
09/08/2025 10:18

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

Iasul se pregăteste să trăiască două zile de patrimoniu viu si spectacol autentic, odată cu deschiderea unei noi editii a Festivalului „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri si muzici arhaice& ...

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini
09/08/2025 09:50

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini

Începand cu august 2025, primii romani născuti după Decretul 770/1966 – cunoscuti drept „decretei” – vor putea iesi la pensie anticipat, in special femeile cu stagii complete de ...

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025
09/08/2025 09:30

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

În Romania anilor ’80 si ’90, cheia purtată la gat era simbolul copilăriei in absenta părintilor plecati la muncă. În 2025, cheia nu mai e de metal. E un cont de Netflix, un PIN de ...

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă
09/08/2025 08:45

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă

Într-o lume dominată de ecrane, notificări si inteligentă artificială, copiii din generatia Alpha – cei născuti după 2010 – cresc intr-un ritm pe care sistemul educational traditional ...

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios
09/08/2025 08:13

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios

Stagiunea 2025–2026 debutează pe 4 septembrie cu una dintre cele mai indrăgite opere ale lui Giuseppe Verdi: La Traviata, sub bagheta dirijorului David Crescenzi. Trei reprezentatii consecutive – ...

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite
09/08/2025 08:00

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

Începand cu 1 august, la Iaşi s-au resimţit creşterile de preţ la rechizitele de bază: caiete, penare, seturi de carioci şi ghiozdane. Un caiet simplu A5 pe raftul unei librării ajunge să coste 2& ...

Economie
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

Sport
Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

Balonul de Aur 2025: Luis Enrique, Hansi Flick și Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff al antrenorilor

Sanatate
Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei