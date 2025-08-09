Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

* un proiect de reformă administrativă pregătit de Ministerul Dezvoltării va permite primăriilor, inclusiv în Iași, să rețină direct din ajutorul social sumele datorate la bugetul local * măsura vine după ce autoritățile au constatat că mii de beneficiari nu își achită impozitele, taxele și amenzile

Guvernul schimbă regulile jocului pentru beneficiarii de ajutor social. Un nou proiect de reformă administrativă, aflat în dezbatere publică, prevede că primăriile vor putea opri direct din alocația socială o parte din bani pentru a acoperi datoriile către bugetele locale.

Măsura, anunțată de vicepremierul Tanczos Barna, vizează în special persoanele care, deși primesc lunar ajutor de la stat, nu își plătesc impozitele, taxele sau amenzile. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutorul social și nu plătesc nimic către comunitate. A venit momentul să schimbăm asta”, a declarat oficialul. Potrivit noilor propuneri, primăriile din întreaga țară – inclusiv Iașul, unde restanțele la bugetul local se ridică anual la milioane de lei – vor primi instrumente suplimentare de constrângere: refuzarea eliberării autorizațiilor de construcție pentru cei cu datorii, blocarea înmatriculării mașinilor nou achiziționate dacă nu sunt achitate impozitele și amenzile, imposibilitatea recuperării permisului de conducere în caz de amenzi neplătite și reținerea parțială din ajutorul social pentru stingerea datoriilor.

Oficialii susțin că măsura nu vizează oprirea integrală a ajutorului, ci doar reținerea unei părți, însă mesajul este clar: banii publici nu vor mai merge necondiționat către cei care ignoră obligațiile fiscale.

Pentru Iași, această schimbare ar putea însemna o presiune suplimentară pe contribuabilii restanțieri. De asemenea, ar putea declanșa tensiuni sociale, mai ales în zonele vulnerabile, unde ajutorul social reprezintă singura sursă de venit.

Proiectul Ministerului Dezvoltării este parte a unui plan mai amplu de creștere a capacității de încasare a veniturilor la nivel local. În perioada următoare, documentul va fi supus consultării publice, iar dacă va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare chiar de anul viitor.

În contextul actual, mesajul transmis din Palatul Victoria este ferm: sprijinul social nu mai vine fără responsabilitate fiscală.

Dan DIMA