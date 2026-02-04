Istoria monahismului se rescrie: noi mănăstiri și metocuri, în Moldova!

* decizii majore luate la Iași de Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Iașul a fost, din nou, centrul unor decizii cu greutate pentru viața spirituală a Moldovei. Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a reunit luni în ședință la Iași, unde ierarhii au adoptat hotărâri importante ce vizează extinderea și consolidarea vieții monahale din regiune, prin înființarea unor noi așezăminte și ridicarea unui schit la rang de mănăstire.

Deciziile vin într-un context în care monahismul moldav continuă să joace un rol esențial nu doar religios, ci și cultural, istoric și identitar, fiind un reper de stabilitate într-o lume marcată de schimbări accelerate.

Una dintre hotărârile centrale ale ședinței sinodale vizează înființarea Metocului Poiana Cerbului, care va funcționa în subordinea Mănăstirii Neamț, cel mai vechi și mai important așezământ monahal din Moldova.

Noul metoc va purta două hramuri cu o profundă semnificație duhovnicească: Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv, simbol al iubirii jertfelnice față de aproapele, Sfânta Mare Muceniță Marina, una dintre cele mai cinstite sfinte ale creștinătății.

Prin această decizie, Sinodul confirmă rolul Mănăstirii Neamț ca nucleu al vieții monahale moldave, din care se nasc și se dezvoltă noi vetre de rugăciune.

Extinderea monahismului și în Bucovina

Viața monahală va cunoaște o nouă etapă de dezvoltare și în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, unde sinodalii au aprobat înființarea unui nou metoc, aflat sub autoritatea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi.

Acesta va purta hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitor al curajului și al mărturisirii credinței. Decizia întărește rolul Bucovinei ca spațiu al tradiției monahale vii, unde legătura dintre trecutul duhovnicesc și prezent rămâne profundă.

Poate cea mai emoționantă hotărâre luată la Iași este ridicarea Schitului de călugări „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Vadu Negrilesei, județul Suceava, la rang de mănăstire.

Noua mănăstire va purta hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”, doi dintre cei mai iubiți și respectați mari duhovnici ai Moldovei contemporane.

Așezământul monahal se află într-un loc cu o încărcătură spirituală aparte, în apropierea bordeiului în care a viețuit Sfântul Cuvios Cleopa, figură emblematică a monahismului românesc din secolul XX. În prezent, biserica mănăstirii este în curs de edificare, iar decizia Sinodului conferă proiectului o recunoaștere oficială și un statut durabil.

Ce este un metoc și de ce contează

Un metoc (sau metoh) reprezintă o mănăstire de dimensiuni mai mici sau o filială aflată în subordinea administrativă a unei mănăstiri mari sau a unei eparhii. Metocurile au, de-a lungul istoriei, un rol strategic: sprijină activitatea mănăstirii-mamă, oferă spații de rugăciune și retragere, administrează bunuri sau proprietăți ale așezămintelor monahale, inclusiv în zone urbane.

În Moldova, aceste structuri au contribuit decisiv la continuitatea monahismului și la păstrarea tradiției ortodoxe.

Prin deciziile adoptate, Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei transmite un mesaj ferm: viața monahală nu este un capitol închis, ci o realitate vie, aflată în plină dezvoltare. Iașul își reconfirmă astfel statutul de capitală spirituală a Moldovei, locul unde se iau hotărâri ce vor influența generații întregi de credincioși. Daniel BACIU