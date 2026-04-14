Iași, „ultima redută” a accesibilității relative pe piața imobiliară

Într-un moment care ar putea marca un punct de cotitură pentru piața imobiliară din România, prețurile apartamentelor au depășit un prag considerat, până nu demult, de neimaginat: 2.000 de euro pe metru pătrat util. Este o bornă simbolică, dar și un semnal de alarmă care zguduie din temelii echilibrul dintre venituri și costul locuirii. În marile orașe, febra scumpirilor a scăpat de sub control, iar visul de a deveni proprietar se transformă, pentru tot mai mulți români, într-o cursă contra cronometru imposibil de câștigat.

Epicentrul acestei explozii de prețuri este, fără îndoială, București, unde apartamentele noi au cunoscut o creștere amețitoare de 24% într-un singur an. Practic, ceea ce anul trecut părea scump, astăzi pare aproape „ieftin” prin comparație. Cumpărătorii sunt puși în fața unei realități dure: pentru același apartament, trebuie să plătească cu zeci de mii de euro mai mult. Este o presiune uriașă, care împinge limitele suportabilității financiare.

Dar fenomenul nu se oprește aici. În orașe precum Constanța sau Timișoara, apartamentele vechi continuă să se scumpească accelerat, cu procente de două cifre. În Brașov și mai ales în Cluj-Napoca, piața a atins deja niveluri care sfidează realitatea economică a majorității populației. La Cluj, prețurile depășesc 3.400 de euro pe metru pătrat, transformând orașul într-un adevărat simbol al inaccesibilității locuințelor.

Iașul rezistă, dar piața începe să-și piardă respirația

Și totuși, în acest peisaj dominat de cifre amețitoare, Iași rămâne, cel puțin pentru moment, „ultima redută” a accesibilității relative. Cu aproximativ 2.042 euro/mp pentru apartamentele noi și 1.629 euro/mp pentru cele vechi, orașul se poziționează încă sub nivelul altor mari centre urbane. Dar această „ieftinire relativă” este înșelătoare. Pentru ieșeni, creșterile sunt la fel de resimțite, iar diferența față de alte orașe nu înseamnă neapărat accesibilitate, ci doar un decalaj temporar.

În culise, se desfășoară o dinamică periculoasă. Pe de o parte, dezvoltatorii continuă să majoreze prețurile, invocând costuri mai mari, cerere ridicată și lipsa terenurilor. Pe de altă parte, cumpărătorii încep să dea înapoi.

Datele arată o scădere de 17% a tranzacțiilor în primele luni ale anului - un semnal clar că piața începe să își piardă respirația.

Se conturează astfel un scenariu tensionat: o piață care urcă accelerat, dar care riscă să se lovească de propriile limite. În Iași, acest echilibru fragil este și mai vizibil. Orașul atrage în continuare investiții, populație și dezvoltare, dar presiunea pe prețuri crește constant. Astăzi, Iașul este încă „mai ieftin”. Mâine, s-ar putea să nu mai fie.

Pentru tinerii care își caută prima locuință, realitatea devine din ce în ce mai dură. Creditele sunt mai greu de accesat, avansurile sunt mai mari, iar salariile nu țin pasul cu ritmul scumpirilor. Pentru mulți, alegerea nu mai este între a cumpăra sau nu, ci între a renunța sau a se îndatora pe termen lung, la limitele suportabilității. Daniel BACIU