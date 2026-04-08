Iașul a adunat 228 de participanți din 6 județe la festivalul-concurs INTEGRIVIS 2026. Educație, creativitate și premii de peste 60.000 de lei

Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” din Iași a organizat, pe 4 aprilie 2026, a doua ediție a festivalului-concurs INTEGRIVIS, un eveniment care a reunit 228 de participanți din șase județe. Competiția a mizat pe dialog, expresie creativă și dezvoltare socio-emoțională, iar organizatorii au mobilizat un buget de peste 60.000 de lei pentru desfășurarea proiectului.

Iașul a fost, la finalul săptămânii trecute, gazda unui eveniment educațional care a adus laolaltă elevi, profesori și membri ai comunității din mai multe zone ale țării. Este vorba despre cea de-a doua ediție a festivalului-concurs INTEGRIVIS, desfășurată sâmbătă, 4 aprilie 2026, la inițiativa Școlii Gimnaziale „D.D. Pătrășcanu”. Potrivit organizatorilor, evenimentul a reunit 228 de participanți din 6 județe, într-un cadru construit în jurul ideii de educație prin dialog, exprimare artistică și interacțiune directă.

Festivalul a fost gândit ca o combinație între competiție și formare, astfel încât elevii să își poată pune în valoare abilitățile în contexte diferite de învățare. Momentele artistice, schimburile de idei și activitățile derulate pe parcursul zilei au creat un spațiu de întâlnire între copii și tineri proveniți din medii diferite, într-o formulă care a urmărit nu doar premierea celor mai buni, ci și încurajarea participării și a expresiei personale.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, respectiv prof. dr. Maria Andreea Goraș și prof. Cristinel Iordachioaia, a căror participare a subliniat importanța proiectelor educaționale axate pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale și interculturale. Într-un sistem școlar în care accentul cade adesea exclusiv pe rezultate și evaluări, astfel de inițiative încearcă să deschidă școala și către zonele de creativitate, colaborare și comunicare.

Premierea a fost organizată astfel încât să recompenseze atât performanța pe secțiuni, cât și implicarea elevilor. Au fost oferite premii, diplome și alte forme de recunoaștere, într-un format care a urmărit valorizarea potențialului fiecărui participant. Un element care atrage atenția este și dimensiunea financiară a proiectului: bugetul total al evenimentului a depășit 60.000 de lei, sumă asigurată integral din fonduri proprii și sponsorizări. Pentru un festival școlar, valoarea indică o organizare amplă și o investiție consistentă într-un cadru educațional care a vrut să ofere condiții cât mai bune tuturor participanților.

Prin INTEGRIVIS, Iașul își consolidează profilul de centru educațional care nu produce doar rezultate la olimpiade și examene, ci și proiecte menite să dezvolte încrederea, creativitatea și dialogul între elevi. Într-o perioadă în care școala caută formule mai vii și mai apropiate de nevoile reale ale copiilor, astfel de festivaluri devin mai mult decât simple concursuri: devin exerciții de comunitate. Clara DIMA