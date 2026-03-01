Iașul plătește pentru note. Cursurile private ridică luxul educației

* la Iași, „școala în plus” a devenit rutină: afterschool, meditații și cursuri private, puse cap la cap, ca să nu „scape” examenele sau concurența * tarifele arată de ce fenomenul produce inegalitate: pentru unii, e un abonament lunar; pentru alții, o ușă închisă * când performanța se cumpără în ore plătite, notele ajung să depindă și de buget, nu doar de muncă

Într-un oraș universitar ca Iașul, cu presiune mare pe evaluări și admitere, părinții caută siguranță: „să nu rămână copilul în urmă”. Iar siguranța se cumpără tot mai des. După programul de la școală începe programul paralel: afterschool cu teme, meditații la materiile de examen, cursuri private – mai ales la limbi străine. Pe hârtie, sunt opționale. În practică, pentru multe familii, au devenit condiția tacită ca elevul să țină pasul.

Tarifele locale arată cât de repede se adună „nota de plată” a educației. În Iași, un afterschool privat afișează 1.000 lei/lună pentru programul 12:00–18:00, respectiv 900 lei/lună pentru beforeschool. Un alt afterschool indică 1.000 lei/lună (12:00–17:00) și 1.600 lei/lună în vacanțe, cu masa la catering 22 lei/zi și preluarea de la școală 10 lei/zi. Doar „baza” trece, așadar, de pragul de 1.000 lei, înainte de orice meditație.

Meditațiile, motorul clasic al performanței, sunt următorul strat. În Iași, pe o platformă specializată apar frecvent oferte de 80–150 lei pentru ședințe de 1,5–2 ore, în funcție de profesor și format. Două ședințe pe săptămână la o singură materie înseamnă câteva sute de lei lunar; dacă intră și a doua materie „de examen”, costul urcă imediat. Apoi vin cursurile private, care cresc avantajul: în Iași sunt afișate tarife de tip 240 lei/lună pentru un modul de engleză, iar pentru meditații individuale apar pachete de 400 lei/lună (4 ședințe x 60 min) sau 600 lei/lună (4 ședințe x 90 min).

Din aceste componente se naște educația-lux: afterschool (1.000 lei), meditații (o singură materie, săptămânal) și un curs de engleză. În multe cazuri, totalul trece de 2.000 lei pe lună, fără să includă transport, testări, încă o materie sau încă un curs. Și aici apare ruptura: unii elevi vin la clasă deja „antrenați” – cu exercițiu repetat și feedback individual. Alții rămân doar cu ritmul din clasă și cu sprijinul de acasă, care nu există întotdeauna. Diferența se vede în note, dar și în încredere, ritm și șanse.

La nivel național, piața nu mai e marginală: o analiză pe date ANAF arată că aproape 13.000 de profesori au declarat venituri din meditații în 2024, cu un total net de aproximativ 198 milioane lei. În Iași, întrebarea incomodă rămâne simplă: când drumul spre rezultate trece tot mai mult prin servicii plătite, cât mai rămâne din ideea de șansă egală?

Teona SOARE