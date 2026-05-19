Iașul va avea un mic Vatican!

La Iași se pregătește un proiect grandiose, care promite să schimbe radical imaginea centrului istoric și care deja stârnește comparații spectaculoase: orașul ar putea avea propriul „mic Vatican”, chiar în inima municipiului, în jurul Ansamblului Mitropolitan.

După ani de pregătiri, demolări, avize și planuri urbanistice, Mitropolia Moldovei și Bucovinei intră într-o nouă etapă a unui proiect gigantic de extindere care va transforma complet zona din spatele Catedralei Mitropolitane. Cele 13 construcții vechi aflate între străzile Petru Movilă, Cantacuzino și colonel Langa au fost deja demolate, iar terenul eliberat devine acum scena unei dezvoltări urbane fără precedent pentru centrul Iașului.

Vorbim despre un proiect care depășește simpla extindere administrativă sau religioasă. Este, practic, crearea unui nou nucleu urban și spiritual în jurul Mitropoliei Moldovei, cu piațete publice, clădiri monumentale, spații academice, zone de pelerinaj, birouri, locuri de cazare și chiar o uriașă parcare subterană care ar putea schimba dinamica traficului din centrul orașului.

Cum va arăta noul ansamblu

În viziunea Mitropoliei, noul ansamblu va funcționa ca un adevărat oraș în interiorul orașului - o zonă compactă, elegantă și profund simbolică, organizată în jurul unei piațete de mari dimensiuni care va deveni punct central pentru pelerini, evenimente religioase și activități culturale.

Imaginea proiectată este impresionantă: clădiri moderne, dar integrate arhitectural în specificul zonei istorice, corpuri noi care vor înconjura piațeta și un turn monumental de acces, inspirat de stilul clopotnițelor tradiționale, care va marca intrarea principală în noul ansamblu.

Extinderea Facultății de Teologie reprezintă unul dintre pilonii centrali ai investiției. În nordul terenului vor fi ridicate noi corpuri destinate învățământului teologic, iar în apropierea Centrului Militar Zonal este prevăzut un complex cu spații de cazare, dezvoltat pe mai multe tronsoane și cu un regim redus de înălțime pentru a respecta specificul arhitectural al zonei centrale.

Pe laturile sudică și sud-estică vor apărea clădiri dedicate activităților administrative și de birouri, toate integrate într-un concept urbanistic gândit să creeze continuitate între actualul Ansamblu Mitropolitan și noile spații.

Parcare cu 400 de locuri, la Mitropolie

Dar poate una dintre cele mai spectaculoase componente ale proiectului este parcarea subterană cu aproximativ 400 de locuri, investiție care ar putea reduce parțial presiunea uriașă asupra parcărilor din centrul Iașului. Într-un oraș sufocat de lipsa locurilor de staționare, ideea unei parcări subterane de asemenea dimensiuni în zona Mitropoliei este privită ca o intervenție strategică majoră pentru întreaga zonă centrală.

De fapt, proiectul depășește deja dimensiunea unei simple dezvoltări imobiliare. Prin amploare, localizare și simbolistică, noul ansamblu începe să contureze imaginea unui adevărat pol religios și cultural de mari dimensiuni, ceea ce explică și comparațiile tot mai frecvente cu un „mic Vatican” al Moldovei.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei deține în centrul Iașului un teren impresionant, de peste 45.000 de metri pătrați, iar reorganizarea acestuia poate schimba fundamental aspectul uneia dintre cele mai importante zone istorice ale orașului.

Proiectul urbanistic a avut însă un parcurs lung și dificil. Inițiat încă din 2017, acesta a trecut prin ani întregi de dezbateri, avize și ajustări până la aprobarea sa oficială în Consiliul Local, în octombrie 2021. Acum, după demolările deja realizate și după avansarea studiilor tehnice, proiectul intră într-o etapă, mult mai concretă.

Totul va fi implementat etapizat, iar următorii pași vizează finalizarea documentațiilor tehnice și stabilirea valorii totale a investiției, care se anunță una uriașă.

Daniel BACIU