Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”
Digitalizarea societatii PIONEER- R.T.O.R SRL in vederea adoptarii tehnologiilor digitale
Aplicația Fidelity by Iulius, acum și la Palas: până la 5% din valoarea tuturor cumpărăturilor înapoi, plata rapidă a parcării, oferte, noutăți despre evenimente și magazine noi
Brazii artificiali de Crăciun înveselesc orice spațiu
Tipuri de trape de vizitare: cum o alegi pe cea potrivită pentru locuința ta?
Comunicat de presă – Lansare proiect „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”
Hemoroizii: cum recunoști simptomele și ce tratamente simple pot ameliora disconfortul?
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR
Cum te poate sprijini o companie specializată în atingerea obiectivelor ESG și de ce acest lucru este esențial pentru viitorul afacerii tale?
Totul despre ecranul HONOR Magic V5, dar și alte inovații ale telefonului
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

„IaȘi Cufărul cu haine” sparge barierele. După 17 ediții la Iași, cel mai mare târg de resale din România ajunge la Botoșani

2targ

Dimensiune font:

| 19-08-2025 11:38

 * după ce a pus Iașul pe harta modei sustenabile și a intrat în Cartea Recordurilor, „IaȘi Cufărul cu haine” părăsește pentru prima dată capitala Moldovei * pe 31 august, Botoșaniul – declarat cel mai verde oraș din România – devine gazda unui eveniment care reinventează felul în care ne raportăm la haine și la consumul responsabil

Iașul exportă un brand unic de comunitate și sustenabilitate. „IaȘi Cufărul cu haine”, târgul care a transformat moda second-hand într-un fenomen cultural și a adus Iașului un record mondial, face pasul în afara orașului care l-a consacrat.

Pe 31 august 2025, între orele 12:00 și 18:00, Pietonalul Unirii din Botoșani va găzdui ediția cu numărul XVIII a celui mai mare eveniment de resale din România. Douăzeci de expozante aduc cu ele nu doar articole vestimentare de calitate la prețuri accesibile, ci și un mesaj puternic: moda poate fi prietenoasă cu mediul, iar consumul poate fi conștient.

De ce Botoșani?
Organizatorii explică alegerea: comunitatea locală a demonstrat deschidere spre proiecte culturale și inițiative verzi, iar faptul că Botoșaniul este recunoscut drept cel mai verde oraș din România face ca locul să devină simbolic pentru un debut dincolo de Iași.

„IaȘi Cufărul cu haine” nu este doar un târg, ci o mișcare. Fiecare piesă vândută sau cumpărată își prelungește viața, reducând risipa și impactul asupra mediului. Astfel, hainele vechi se transformă în povești noi, purtate de alți oameni, într-o altă etapă a vieții lor.

Pe lângă sesiuni de shopping responsabil, vizitatorii vor descoperi o atmosferă prietenoasă, ocazii de socializare și conexiuni cu oameni care împărtășesc aceleași valori. Expozantele vor primi cadouri surpriză din partea partenerilor, subliniind ideea că sustenabilitatea se clădește prin solidaritate.

De la Iași, pentru toată Moldova
Extinderea „IaȘi Cufărul cu haine” marchează începutul unei povești noi: Iașul nu mai este doar epicentrul modei sustenabile din România, ci devine sursa unui model exportabil în alte comunități. Dacă Iașul a arătat că moda responsabilă poate fi cool, Botoșaniul confirmă că acest mesaj prinde rădăcini acolo unde există oameni și orașe care pun natura pe primul loc.

Maura ANGHEL

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

17:34

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale

17:24

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale

Se pregătește reforma pensiilor magistraților

16:32

Se pregătește reforma pensiilor magistraților

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

16:31

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR

16:15

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR

Șoc pe piețele agricole. Cafeaua și cacao explodează, soia se prăbușește

16:14

Șoc pe piețele agricole. Cafeaua și cacao explodează, soia se prăbușește

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

16:01

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

15:49

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

Guvernul nu dă înapoi: doar proiectele viabile mai primesc bani

15:47

Guvernul nu dă înapoi: doar proiectele viabile mai primesc bani

Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”

15:26

Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”

Tony da Silva: „Obiectivul Iașului este play-off-ul”

15:26

Tony da Silva: „Obiectivul Iașului este play-off-ul”

Ieșenii nu vor mai putea fuma în stații, parcuri pentru copii și baze sportive

15:26

Ieșenii nu vor mai putea fuma în stații, parcuri pentru copii și baze sportive

Creditele imobiliare se scumpesc și la Iași: împrumuturile au crescut cu 12% în acest an

15:26

Creditele imobiliare se scumpesc și la Iași: împrumuturile au crescut cu 12% în acest an

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure

15:25

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure

Digitalizarea societatii PIONEER- R.T.O.R SRL in vederea adoptarii tehnologiilor digitale

14:44

Digitalizarea societatii PIONEER- R.T.O.R SRL in vederea adoptarii tehnologiilor digitale

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit”

14:41

Prima zi de școală, un lux pentru mulți părinți. Cât costă de fapt „învățământul gratuit”

Aplicația Fidelity by Iulius, acum și la Palas: până la 5% din valoarea tuturor cumpărăturilor înapoi, plata rapidă a parcării, oferte, noutăți despre evenimente și magazine noi

14:36

Aplicația Fidelity by Iulius, acum și la Palas: până la 5% din valoarea tuturor cumpărăturilor înapoi, plata rapidă a parcării, oferte, noutăți despre evenimente și magazine noi

Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

14:32

Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

Poli Iași – Petrolul, în play-off-ul Cupei României

13:41

Poli Iași – Petrolul, în play-off-ul Cupei României

Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2025.

13:35

Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2025.

Brazii artificiali de Crăciun înveselesc orice spațiu

13:35

Brazii artificiali de Crăciun înveselesc orice spațiu

Cine rămâne asigurat fără plata CASS după 1 septembrie 2025

13:30

Cine rămâne asigurat fără plata CASS după 1 septembrie 2025

VIDEO Calvarul românilor care merg în Thassos: 14 ore până la hotel, 4 ore de așteptare în vamă

13:19

VIDEO Calvarul românilor care merg în Thassos: 14 ore până la hotel, 4 ore de așteptare în vamă

Tipuri de trape de vizitare: cum o alegi pe cea potrivită pentru locuința ta?

13:01

Tipuri de trape de vizitare: cum o alegi pe cea potrivită pentru locuința ta?

Comunicat de presă – Lansare proiect „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”

13:01

Comunicat de presă – Lansare proiect „Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare a legumelor autohtone în zona Târgu Frumos: Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare”

Salt uriaș pentru Sorana Cîrstea, în clasamentul WTA. O singură jucătoare din România în top 50

13:01

Salt uriaș pentru Sorana Cîrstea, în clasamentul WTA. O singură jucătoare din România în top 50

Hemoroizii: cum recunoști simptomele și ce tratamente simple pot ameliora disconfortul?

12:54

Hemoroizii: cum recunoști simptomele și ce tratamente simple pot ameliora disconfortul?

Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR

12:11

Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR

Copiii singurătății

12:09

Copiii singurătății

Vara muzicii la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce scena simfonică în aer liber

12:00

Vara muzicii la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce scena simfonică în aer liber

Kremlinul, prima reacție după maratonul diplomatic de la Washington: „O zi istorică pentru pace”

11:58

Kremlinul, prima reacție după maratonul diplomatic de la Washington: „O zi istorică pentru pace”

Vestea care îi afectează pe toți românii! Dispare un cunoscut lanț de supermarketuri din țară!

11:48

Vestea care îi afectează pe toți românii! Dispare un cunoscut lanț de supermarketuri din țară!

A oferit mită unui polițist botoșănean și s-a ales cu o sumedenie de probleme

11:45

A oferit mită unui polițist botoșănean și s-a ales cu o sumedenie de probleme

Interzis pentru românii care au curte! Ce nu au voie să planteze în propria grădină!

11:40

Interzis pentru românii care au curte! Ce nu au voie să planteze în propria grădină!

„IaȘi Cufărul cu haine” sparge barierele. După 17 ediții la Iași, cel mai mare târg de resale din România ajunge la Botoșani

11:38

„IaȘi Cufărul cu haine” sparge barierele. După 17 ediții la Iași, cel mai mare târg de resale din România ajunge la Botoșani

Iașul redă lumii moștenirea Cucuteni printr-un catalog 3D

11:32

Iașul redă lumii moștenirea Cucuteni printr-un catalog 3D

Ce sunt de fapt „ruinele misterioase” de pe fundul Lacului Vidraru

11:30

Ce sunt de fapt „ruinele misterioase” de pe fundul Lacului Vidraru

Cum te poate sprijini o companie specializată în atingerea obiectivelor ESG și de ce acest lucru este esențial pentru viitorul afacerii tale?

09:59

Cum te poate sprijini o companie specializată în atingerea obiectivelor ESG și de ce acest lucru este esențial pentru viitorul afacerii tale?

Totul despre ecranul HONOR Magic V5, dar și alte inovații ale telefonului

09:54

Totul despre ecranul HONOR Magic V5, dar și alte inovații ale telefonului

Câte găini poți crește în curte, conform legii. Care sunt obligațiile crescătorilor de animale

09:23

Câte găini poți crește în curte, conform legii. Care sunt obligațiile crescătorilor de animale

Reacția Rusiei la întâlnirea lui Trump cu Zelenski și liderii europeni: 'Diplomaţia europeană este absolut penibilă şi inutilă'

09:02

Reacția Rusiei la întâlnirea lui Trump cu Zelenski și liderii europeni: 'Diplomaţia europeană este absolut penibilă şi inutilă'

SC FIDES EXPRESS SRL anunță semnarea contractului de finanțare nr. 5737.1/i3/c9, pentru proiectul „DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC FIDES EXPRESS SRL”

09:00

SC FIDES EXPRESS SRL anunță semnarea contractului de finanțare nr. 5737.1/i3/c9, pentru proiectul „DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC FIDES EXPRESS SRL”

- Finalizare proiect - CREȘTEREA GRADULUI DE DIGITALIZARE A SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE S.R.L. Beneficiar: ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE SRL

09:00

- Finalizare proiect - CREȘTEREA GRADULUI DE DIGITALIZARE A SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE S.R.L. Beneficiar: ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE SRL

Reacție entuziasmantă a șefului NATO, după întâlnirea istorică de la Casa Albă

08:55

Reacție entuziasmantă a șefului NATO, după întâlnirea istorică de la Casa Albă

Implicați în alegerile din România. Dosarul, pe masa serviciilor de informații americane

08:41

Implicați în alegerile din România. Dosarul, pe masa serviciilor de informații americane

Noi reguli pentru călătoria cu copiii în străinătate. Pași mai simpli pentru însoțitor

08:40

Noi reguli pentru călătoria cu copiii în străinătate. Pași mai simpli pentru însoțitor

Grindeanu avertizează: fără un plan de relansare, România riscă recesiunea

08:39

Grindeanu avertizează: fără un plan de relansare, România riscă recesiunea

PSD blochează ședința coaliției. Negocierile de la Palatul Victoria, amânate

08:38

PSD blochează ședința coaliției. Negocierile de la Palatul Victoria, amânate

Orwell era mic copil: statul român implementează un sistem prin care vă va urmări mașina din momentul în care pleacă din fața casei

08:37

Orwell era mic copil: statul român implementează un sistem prin care vă va urmări mașina din momentul în care pleacă din fața casei

Economistul Radu Georgescu: Băgați România în faliment! Dacă se va vota pachetul 2, sute de mii de români vor rămâne fără loc de muncă. Oameni buni din Guvern, treziți-vă!

08:36

Economistul Radu Georgescu: Băgați România în faliment! Dacă se va vota pachetul 2, sute de mii de români vor rămâne fără loc de muncă. Oameni buni din Guvern, treziți-vă!

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal
19/08/2025 17:34

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

Iasul trăieste un adevărat boom al clinicilor private. Într-o analiză minimală, realizată pe baza listărilor disponibile pe SfatulMedicului.ro, au fost identificate peste 150 de clinici active in or ...

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale
19/08/2025 17:24

Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale

În spitalele si farmaciile din Iasi, scena este aceeasi: pacienti disperati care intreabă de tratamente esentiale si primesc doar ridicări din umeri. Normix, Ursofalk, medicamente pentru inimă sau diab ...

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă
19/08/2025 16:31

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

Iasul isi poartă confortul pe spatele altora. Blocurile se ridică, restaurantele functionează, iar mancarea ajunge caldă la usa noastră datorită muncitorilor veniti din Nepal, Bangladesh, India sau Sri La ...

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR
19/08/2025 16:15

Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR

Trenurile CFR continuă să fie un test de andurantă pentru pasagerii romani. În plin sezon estival, garniturile intarzie si cu orele, vagoanele au peste 30 de ani vechime, iar confortul lipseste cu des ...

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice
19/08/2025 16:01

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

După luni de blocaj si presiune din partea dealerilor auto, Ministerul Mediului a anuntat revenirea programului Rabla in 2025, dar intr-o formă redusă care schimbă regulile jocului. Dacă anul trecut Romani ...

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri
19/08/2025 15:49

Generația epuizată din Iași. Tinerii care își distrug sănătatea pentru salarii și like-uri

În clădirile de birouri din Copou, Palas sau Tătărasi se scrie o poveste tăcută. Tineri de 25–35 de ani, cu badge-ul agătat de gat si căstile in urechi, intră si ies din open space-uri ca ni ...

Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”
19/08/2025 15:26

Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”

* principala nemultumire vizează modificarea normei de locuitori la un politist local – de la 1.000 la 1.200 de personae * in cazul Iasului, in paralel cu schimbarea modalitătii de raportare a populatie ...

Ieșenii nu vor mai putea fuma în stații, parcuri pentru copii și baze sportive
19/08/2025 15:26

Ieșenii nu vor mai putea fuma în stații, parcuri pentru copii și baze sportive

 * nerespectarea noilor reguli va fi sanctionată cu amenzi intre 100 si 500 de lei, iar responsabilitatea constatării si aplicării sanctiunilor va reveni Politiei Locale Primăria Municipiului Iasi a l ...

Creditele imobiliare se scumpesc și la Iași: împrumuturile au crescut cu 12% în acest an
19/08/2025 15:26

Creditele imobiliare se scumpesc și la Iași: împrumuturile au crescut cu 12% în acest an

* comparativ cu alte mari orase, Iasul se află pe locul patru in clasamentul cresterilor – după Constanta, Brasov si Cluj-Napoca –, dar mentine un avantaj: ratele lunare sunt incă sub pragul de 2 ...

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure
19/08/2025 15:25

Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure

* pentru Iasi, unde numărul persoanelor cu dizabilităti este in crestere, noul sistem ar putea insemna acces mai rapid si mai corect la drepturile legale, dar si eliminarea cazurilor in care sprijinul statulu ...

Economie
Șoc pe piețele agricole. Cafeaua și cacao explodează, soia se prăbușește

Șoc pe piețele agricole. Cafeaua și cacao explodează, soia se prăbușește

Sport
Tony da Silva: „Obiectivul Iașului este play-off-ul”

Tony da Silva: „Obiectivul Iașului este play-off-ul”

Sanatate
Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

Obezitatea și rezistența la post. Mitul înfometării care nu funcționează la toți

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei