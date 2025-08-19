„IaȘi Cufărul cu haine” sparge barierele. După 17 ediții la Iași, cel mai mare târg de resale din România ajunge la Botoșani

* după ce a pus Iașul pe harta modei sustenabile și a intrat în Cartea Recordurilor, „IaȘi Cufărul cu haine” părăsește pentru prima dată capitala Moldovei * pe 31 august, Botoșaniul – declarat cel mai verde oraș din România – devine gazda unui eveniment care reinventează felul în care ne raportăm la haine și la consumul responsabil

Iașul exportă un brand unic de comunitate și sustenabilitate. „IaȘi Cufărul cu haine”, târgul care a transformat moda second-hand într-un fenomen cultural și a adus Iașului un record mondial, face pasul în afara orașului care l-a consacrat.

Pe 31 august 2025, între orele 12:00 și 18:00, Pietonalul Unirii din Botoșani va găzdui ediția cu numărul XVIII a celui mai mare eveniment de resale din România. Douăzeci de expozante aduc cu ele nu doar articole vestimentare de calitate la prețuri accesibile, ci și un mesaj puternic: moda poate fi prietenoasă cu mediul, iar consumul poate fi conștient.

De ce Botoșani?

Organizatorii explică alegerea: comunitatea locală a demonstrat deschidere spre proiecte culturale și inițiative verzi, iar faptul că Botoșaniul este recunoscut drept cel mai verde oraș din România face ca locul să devină simbolic pentru un debut dincolo de Iași.

„IaȘi Cufărul cu haine” nu este doar un târg, ci o mișcare. Fiecare piesă vândută sau cumpărată își prelungește viața, reducând risipa și impactul asupra mediului. Astfel, hainele vechi se transformă în povești noi, purtate de alți oameni, într-o altă etapă a vieții lor.

Pe lângă sesiuni de shopping responsabil, vizitatorii vor descoperi o atmosferă prietenoasă, ocazii de socializare și conexiuni cu oameni care împărtășesc aceleași valori. Expozantele vor primi cadouri surpriză din partea partenerilor, subliniind ideea că sustenabilitatea se clădește prin solidaritate.

De la Iași, pentru toată Moldova

Extinderea „IaȘi Cufărul cu haine” marchează începutul unei povești noi: Iașul nu mai este doar epicentrul modei sustenabile din România, ci devine sursa unui model exportabil în alte comunități. Dacă Iașul a arătat că moda responsabilă poate fi cool, Botoșaniul confirmă că acest mesaj prinde rădăcini acolo unde există oameni și orașe care pun natura pe primul loc.

Maura ANGHEL