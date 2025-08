Iașul a uimit un cuplu din Germania, aflat în turul României

Iașul este, în continuare, din mai multe puncte de vedere, unul dintre cele mai importante orașe din România. Capitala Moldovei, un adevărat centru cultural, reușește să atragă foarte mulți turiști, atât de la noi din țară cât și din afara granițelor. Cei care vin din străinătate rămân uimiți de ceea ce găsesc în oraș și recunosc că nu se așteptau ca Iașul să fie atât de ofertant, având în vedere poziționarea geografică dar și zvonurile pe care le-au auzit în momentul în care au ales să îl viziteze.

Acesta este și cazul unui cuplu venit din Germania, care a ales să facă turul României în vara acestui an. După ce au văzut mai multe orașe și locuri importante de la noi din țară, cei doi tineri, soț și soție, au ajuns și în Iași și au recunoscut că au rămas uimiți de ceea ce au găsit în capitala Moldovei. La recomandarea unui prieten român, născut în Iași, aceștia au ajuns să includă orașul pe lista destinațiilor pentru această vară. „Răzvan (n.r. – prietenul român al celor doi nemți) ne-a recomandat să venim să vedem și orașul lui natal. Ne-a povestit de foarte multe ori numai lucruri frumoase despre orașul acesta, dar ne-a întrecut așteptările. La început, eram puțin reticenți, având în vedere poziționarea geografică, ne așteptam la un oraș cu o amprentă comunistă mult mai mare. Am fost în mai multe orașe mari din România: Cluj-Napoca , București, Sibiu , Brașov, printre cele care ne-au impresionat. În Iași suntem deja de patru zile și nu am apucat să vedem tot ce ne-am propus. Este un oraș istoric, te impresionează de la prima plimbare. În prima zi am văzut centrul istoric, superb. Palatul Culturii, una dintre cele mai frumoase clădiri pe care le-am văzut, mai ales noaptea. Ni s-a spus că Iașul este văzut mai rău decât alte orașe mari din România. Pentru noi nu este așa, l-am pune în primele trei locuri, la ce am văzut până acum. Nu știu dacă pe prima, a doua sau a treia poziție. Dar, este pe podium (n.r. – râde)”, a povestit, pentru „Evenimentul”, Heinrich, un neamț în vârstă de 31 de ani.

Impresionați de ospitalitatea ieșenilor

Cei doi turiști s-au arătat impresionați și de ospitalitatea de care dau dovadă locuitorii din capitala Moldovei. Felul în care oamenii îi tratează i-a făcut să se simtă ca acasă în Iași, au mai spus aceștia. „Oamenii sunt extrem de primitori. Toți vor să te ajute, să te îndrume, să te sfătuiască. Și toți te îndrumă spre anumite locuri din oraș, pe care să le vizitezi. Au foarte multe recomandări. Și în cafenele și restaurante ne-am simțit foarte bine, oamenii sunt zâmbitori, mai prietenoși decât în alte orașe mari de la voi din țară. Ne simțim ca acasă, poate mai bine ca acasă. Moldovenii sunt oameni primitori, gata să te ajute dacă ai nevoie. La noi, în vest, lucrurile sunt puțin mai diferite. Oamenii nu mai au timp și pentru cei din jurul lor, de multe ori”, a mai povestit neamțul, aflat în vizită în Iași.

Viața, mai ieftină în Iași