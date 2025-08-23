Iașul, afectat de furtună

38 de localităţi din 15 judeţe, între care Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Olt, Tulcea, Vrancea şi Vâlcea, precum şi municipiul Bucureşti, au fost afectate de fenomene meteo extreme ieri, în a doua parte a zilei.

Un tânăr de 18 ani a murit aseară strivit de un acoperiş luat de vânt în satul Lucieni, din comunul argeşeană Hârtieşti, alţii doi bărbaţi fiind răniţi.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat că în urma furtunilor, s-a intervenit pentru evacuarea apei din curţi şi anexe, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie dizlocate de la acoperişurile a 16 imobile, precum şi pentru degajare a 151 de copaci şi trei stâlpi de electricitate prăbuşiţi, care au avariat cel puţin 41 de maşini.

În zona Bucureşti-Ilfov s-au înregistrat peste 150 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112. Dată fiind instabilitatea meteorologică, peste 4.000 de pompieri sunt pregătiţi să intervină la nivel naţional oriunde situaţia o va impune, mai menţionează informarea IGSU.