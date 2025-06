Iașul are primul restaurant din România certificat Zero Waste

* restaurantul CUIB din Iași devine un reper pentru industria ospitalității din România, obținând certificarea internațională Zero Waste din partea Mission Zero Academy și Zero Waste România * cu peste 94,9% din deșeuri redirecționate de la groapă și un model funcțional de economie circulară, CUIB arată că sustenabilitatea poate fi practică, eficientă și profund umană

România marchează o premieră națională în domeniul sustenabilității și economiei circulare: CUIB, restaurantul cu misiune socială și ecologică din Iași, a devenit primul local din industria ospitalității certificat oficial ca Zero Waste. Certificarea a fost acordată de Mission Zero Academy, una dintre cele mai importante autorități internaționale în domeniu, în parteneriat cu Zero Waste România. Această recunoaștere vine în urma unui proces complex de audit, monitorizare și adaptare operațională, care a demonstrat că restaurantul redirecționează peste 94,9% din toate deșeurile produse, fie prin reutilizare, compostare sau redistribuire către comunități vulnerabile, menținând o rată de contaminare de sub 5%.

Dincolo de cifre, povestea CUIB este una de implicare comunitară, solidaritate și inovație. Încă din 2020, echipa CUIB, împreună cu voluntarii Asociației Mai Bine, a salvat peste 100 de tone de alimente de la comercianți. O parte din acestea sunt folosite creativ în meniul zilnic, iar restul ajung la persoane aflate în nevoie, printr-un parteneriat activ cu Fundația Emmaus Iași. Mai mult, restaurantul a eliminat complet plasticul de unică folosință, oferind toate preparatele în borcane reutilizabile sau ambalaje compostabile. Niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării: toate resturile biodegradabile sunt compostate local, devenind resursă pentru grădinile urbane sau hrană pentru animale.

Certificarea Zero Waste nu este un simplu trofeu, ci rezultatul unei strategii clare și asumate, implementate la toate nivelurile organizaționale. CUIB are un plan intern aprobat oficial, desfășoară constant sesiuni de instruire pentru echipă și organizează activități de educație ecologică pentru comunitate: de la ateliere despre risipa alimentară la campanii de responsabilizare urbană. Într-un peisaj dominat de consum rapid și deșeuri greu de gestionat, CUIB oferă o alternativă reală, coerentă și inspiratoare.

Această realizare reprezintă nu doar o reușită locală, ci și o invitație adresată întregii industrii HoReCa din România: sustenabilitatea este posibilă, viabilă și profund relevantă. CUIB nu este doar un restaurant, ci o poveste despre ce înseamnă să ai grijă – de hrană, de oameni, de natură și de viitor. Mesajul transmis de această certificare este limpede: o altfel de ospitalitate este nu doar necesară, ci perfect realizabilă, chiar aici, în România.

„Suntem recunoscători și emoționați. Această certificare nu este despre perfecțiune, ci despre efort susținut, despre echipă, comunitate și credința că putem trăi în echilibru cu planeta. Le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit și care aleg în fiecare zi să consume conștient”, a transmis echipa CUIB.

Centrul Urban de Inițiative Bune – CUIB – a fost fondat de Asociația Mai Bine și a devenit, în ultimul deceniu, un spațiu-emblemă pentru consum etic, economie socială și educație pentru sustenabilitate. Recunoașterea oficială a eforturilor lor aduce Iașul pe harta europeană a celor mai curajoase inițiative verzi și oferă un exemplu valoros pentru toți cei care cred că schimbarea începe local.

Astăzi, Iașul respiră mai curat. Iar România are un motiv real de mândrie: primul restaurant Zero Waste certificat din țară este dovada că grija pentru mediu poate deveni cultură organizațională, stil de viață și motor de transformare comunitară.

Clara DIMA