Iașul are un robot care apără istoria

Palatul Culturii din Iași este primul muzeu din România cu un robot-supravgehetor. Iașul marchează astfel o premieră națională, transformând vizita la muzeu într-o experiență modernă, în care tradiția și patrimoniul sunt protejate cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. De altfel, cu ajutorul robotului este rezolvată şi criza de personal.

Un pas spre viitor a fost făcut la Iași. Palatul Culturii găzduiește primul robot din România destinat supravegherii spațiilor muzeale. Vizitatorii celor patru muzee din cadrul Complexului Național Moldova vor fi întâmpinați nu doar de exponate impresionante, ci și de un „paznic” neobișnuit, care combină tehnologia cu grija pentru patrimoniu.

Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii, a explicat că robotul are rolul de a supraveghea expoziții, dar și de a avertiza vizitatorii atunci când se apropie prea mult de obiectele expuse. „Practic el, timp de câteva ore cât e programul, merge din sală în sală, atenționează publicul, înregistrează 24 din 24, acolo unde simte aglomerație pe metru pătrat, atenționează iarăși”, a declarat acesta.

Mai mult decât un simplu supraveghetor, robotul are șanse să devină în viitor și ghid muzeal, oferind explicații interactive despre exponate prin intermediul Inteligenței Artificiale.

Decizia de a introduce un asemenea sistem a venit și din nevoia de a suplini lipsa personalului. „Dacă tot nu mai putem organiza concursuri să angajăm supraveghetori sau gestionari custodie, iată că această variantă este una potrivită. În plus, e și un deliciu pentru cei mici”, a adăugat directorul Complexului Național Muzeal Moldova. Laura RADU