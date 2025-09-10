Stiri
Iașul ascuns. Bone plătite la negru și meditații cât chiria, economia paralelă care scapă statului

bone1-IS

Dimensiune font:

| 10-09-2025 15:40

 * în timp ce chiria în Iași a ajuns să înghită jumătate din salariul mediu, o altă povară se așază pe umerii familiilor: economia ascunsă a orașului * bone plătite la negru și profesori care dau meditații la tarife astronomice au creat un sistem paralel, tolerat de toată lumea și neimpozitat de stat

Iașul se prezintă oficial ca un oraș universitar, medical și cultural, cu o economie aflată în plină transformare. În realitate, dincolo de statistici, cifre și rapoarte, se desfășoară o viață paralelă care nu apare în niciun document al Ministerului Finanțelor. Este vorba despre economia invizibilă a serviciilor personale – bone, menajere, profesori particulari – care au devenit indispensabile familiilor, dar funcționează aproape exclusiv în zona gri, fără contracte, fără facturi și fără taxe plătite la bugetul de stat.

Bonele – colacul de salvare plătit la negru

Pentru o familie tânără din Iași, găsirea unei bone a devenit o necesitate, nu un moft. Creșele de stat sunt insuficiente, listele de așteptare sunt interminabile, iar programul prelungit rămâne un vis frumos. Soluția rapidă este angajarea unei bone. Însă aproape toate sunt plătite la negru. Tarifele variază, dar în general se situează între 2.500 și 4.000 de lei lunar – sume consistente pentru un oraș unde salariul mediu abia trece de 4.500 lei brut.

Părinții preferă să plătească direct, „în mână”, pentru a nu complica lucrurile cu contracte de muncă, declarații și impozite. Bonele acceptă, pentru că banii sunt siguri, dar în lipsa unui contract rămân vulnerabile: nu au asigurare de sănătate, nu cotizează la pensie și nu sunt protejate în fața abuzurilor. Este o relație de nevoie reciprocă, dar construită pe nisip. Statul nu încasează nimic, iar societatea pierde.

Meditațiile – un business mai profitabil decât chiria

Pe cealaltă latură a economiei gri stau meditațiile private, un fenomen devenit regulă în Iași, mai ales în anii de liceu și înaintea examenelor naționale. Fără ore suplimentare plătite separat, șansele unui elev de a intra la un liceu sau la o facultate de top scad dramatic.

Profesorii taxează între 100 și 200 de lei pe ședință, în funcție de disciplină și de „renumele” cadrului didactic. Un părinte care vrea ca fiul sau fiica lui să facă performanță ajunge să plătească lunar între 1.200 și 2.000 de lei – adică aproape cât chiria pentru un apartament decent dintr-o zonă centrală a Iașului.

Astfel, meditațiile nu mai sunt un ajutor ocazional, ci o industrie subterană care aduce câștiguri uriașe, dar complet neimpozitate. Există profesori care încasează lunar sume duble sau triple față de salariul oficial, doar din meditații, iar statul se face că nu vede.

Statul – spectator la o economie paralelă

Deși fenomenul este cunoscut de toată lumea, de la părinți la autorități, nicio instituție nu reușește să-l reglementeze eficient. Bonele ar putea fi angajate legal prin contracte de muncă part-time sau prin agenții specializate, dar birocrația și taxele împing familiile spre soluții „la negru”. Profesorii ar putea fi încurajați să declare veniturile din meditații printr-un sistem fiscal simplificat, dar lipsa de voință politică și complicitatea tacită fac ca totul să rămână sub tăcere.

În fiecare lună, milioane de lei se mișcă prin Iași în această economie invizibilă. Sunt bani care nu ajung în buget, dar care întrețin un mecanism paralel, acceptat de toată lumea și imposibil de ignorat.

Iașul – capitala paradoxurilor

Oraș universitar de renume, centru medical care atrage pacienți din toată Moldova, „capitală” culturală a regiunii, Iașul ascunde și o altă față: aceea a tranzacțiilor în plic, a serviciilor plătite cash, a muncii la negru devenite normă. Este paradoxal ca într-un oraș cu atâția profesori, medici și funcționari, legile să fie aplicate doar pe jumătate.

Părinții știu că fără bone nu pot merge la muncă, iar fără meditații copiii nu pot face față competiției școlare. Bonele știu că pot câștiga bine, dar nu au siguranță. Profesorii știu că piața are nevoie de ei și profită. Statul știe, dar tace.

Dan DIMA

Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei