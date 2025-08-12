Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

* în plin august, când multe orașe respiră mai ușor datorită vacanțelor și traficului redus, Iașul se confruntă cu un scenariu invers * lucrări simultane, desfășurate pe artere vitale, blochează circulația auto și transportul public * poduri, pasaje și intersecții strategice au devenit zone de șantier, iar fiecare deplasare zilnică este o probă de răbdare și rezistență

Luna august găsește Iașul într-o stare de blocaj aproape permanent. În loc ca traficul să se fluidizeze, așa cum se întâmplă în mod obișnuit vara, orașul este sufocat de șantiere deschise simultan, fără o etapizare vizibilă și fără termene comunicate clar publicului.

În apropierea intersecției ce duce spre Aeroport, lucrările par interminabile. Utilajele ocupă o mare parte din carosabil, iar șoferii sunt obligați să înainteze cu dificultate, printr-un coridor îngust, unde cozile se formează de la primele ore ale dimineții și se mențin până târziu, seara. Aceasta este una dintre arterele-cheie care leagă orașul de zona metropolitană și de fluxul zilnic de pasageri spre și dinspre aeroport, care oricum este mereu aglomerată.

În zona Podu de Fier, echipele intervin asupra rețelelor subterane, iar restricțiile se întind pe o distanță apreciabilă. Blocajele afectează atât transportul personal, cât și pe cel public, devierile adăugând timp suplimentar călătoriilor. „Nici n-ai coborât bine din bloc că dai cu nasul în șanț. Mai mergi câțiva metri înspre mașină, constanți că e blocată de muncitorii care scurmă după țevi”, spune Adam Popa, un locatar din zonă.

Nici restul orașului nu este ocolit. În zona Kaufland--Podu de Piatră, utilajele și zonele îngrădite reduc drastic spațiul de manevră al șoferilor, spre disperarea tuturor. Pe Podul Alexandru, lucrările de înlocuire a pavelelor au încurcat circulația pe benzi, iar trecerea dinspre zona centrală a orașului spre cartier este, la orice oră, un exercițiu de răbdare.

Nici centrul Iașului nu scapă de restricții majore. Pasajul din Piața Unirii este parțial închis, iar circulația este fragmentată în funcție de avansul lucrărilor. Situația este agravată de închiderea completă a străzii Cuza Vodă – un tronson esențial pentru transportul cu tramvaiul. Suspendarea acestuia a generat nemulțumiri în rândul călătorilor, iar pietonii sunt obligați să urmeze trasee ocolitoare, mai lungi și mai puțin sigure.

Declarații de siguranță, nervi de proximitate

Potrivit administrației locale, aceste intervenții fac parte dintr-un plan amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare. Oficial, scopul este aducerea Iașului la standarde moderne, atât din punct de vedere al calității drumurilor, cât și al siguranței circulației. Cu toate acestea, lipsa unei coordonări care să evite suprapunerea lucrărilor în punctele nevralgice transformă orașul într-un labirint rutier.

Șoferii reclamă pierderi de timp considerabile. Trasee care, în condiții normale, ar fi parcurs în 15–20 de minute, se întind acum pe 40–50 de minute sau chiar mai mult, în special în intervalele de vârf. Transportul public resimte la rândul său efectele blocajelor: întârzieri, devieri și creșterea aglomerației în mijloacele de transport. „Din Piața Alexandru și până în Tătărași am făcu o jumătate de oră cu taxiul. Pe Bulevardul Independenței nu se mișca nicio mașină, totul era ca în epoca de gheață”, a spus Maria Banu, unul dintre ieșenii sufocați de trafic și de deciziile celor care îl încurcă mereu. Locuitorii solicită măsuri urgente: comunicarea transparentă a etapelor de lucru, afișarea termenelor de finalizare, implementarea unei planificări care să evite blocarea simultană a zonelor-cheie și o mai bună corelare între lucrările de infrastructură și fluxurile de trafic.

Până la implementarea acestor soluții, Iașul rămâne, în plină vară, un oraș paralizat de șantiere. Iar pentru locuitori și vizitatori, fiecare drum se transformă într-o încercare de răbdare, în care distanțele nu se mai măsoară în kilometri, ci în minute pierdute în ambuteiaje.

Maura ANGHEL