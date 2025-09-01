Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă
Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită
Program complet FCSB în Europa League
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României
Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități
Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul
WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

semafor-IS

Dimensiune font:

| 01-09-2025 09:11

 * traficul ieșean nu mai este doar o chestiune de infrastructură, ci un exercițiu zilnic de răbdare * durata ciclurilor semaforului variază între 40 și peste 70 de secunde, iar în unele intersecții cheie șoferii pierd mult mai mult decât atât

La Iași, semaforul s-a transformat într-un simbol al timpului pierdut. În loc să ordoneze circulația, prea des o blochează. Dacă în mod obișnuit un ciclu complet ar trebui să dureze 60–70 de secunde, în zonele aglomerate timpul crește și depășește chiar 100 de secunde. Diferența dintre ce ar trebui să fie și ce se întâmplă efectiv în stradă se simte cel mai bine în orele de vârf, când fiecare culoare roșie devine un act dintr-o piesă urbană repetată la nesfârșit.

Podul Roș, centrul nevralgic al Iașului, rămâne campionul așteptărilor interminabile. Aici converg mai multe artere principale, iar lipsa unei sincronizări eficiente transformă fiecare traversare într-o loterie. „Am stat opt minute la un singur semafor, dimineața, la ora 8. În loc să ajung la serviciu în 20 de minute, fac aproape o oră. Și nimeni nu schimbă nimic”, povestește un șofer ieșean vizibil exasperat.

În Nicolina, intersecțiile de la Crucea lui Ferentz și de la Sălciilor – Rozelor sunt recunoscute pentru cozile care se întind pe sute de metri. În Bucium, la Trei Sarmale și în dreptul benzinăriei Petrom, traficul se blochează zilnic, în timp ce zona Granit și intersecția Cotnari adaugă propriul strat de frustrare la puzzle-ul circulației ieșene. „Noi, taximetriștii, pierdem curse din cauza asta. Clientul se uită la ceas, ne acuză că stăm, dar ce vină am eu dacă semaforul ține o veșnicie?”, spune un taximetrist care lucrează de peste 15 ani în oraș.

La acestea se adaugă puncte fierbinți adesea ignorate în statistici, dar resimțite dur de șoferi. La Târgu Cucu, semaforul insuficient calibrat blochează atât accesul dinspre centru, cât și ieșirea spre Copou. Pe strada Elena Doamna, în dreptul fostului hotel Europa, traficul se sufocă la orele de vârf, iar cei care circulă prin fața Gării reclamă zilnic blocaje greu de dezamorsat. Intersecția dintre Elena Doamna, strada Ornești și bulevardul Tudor Vladimirescu devine adesea imposibil de traversat, chiar și după mai multe cicluri de semafor. În tot acest timp, pietonii privesc neputincioși. „Uneori trecem strada pe fugă, pentru că verdele ține prea puțin. Apoi stăm zeci de secunde să așteptăm din nou. Pentru un om în vârstă e un coșmar”, explică o femeie care locuiește în zonă.

Așteptările nu înseamnă doar nervi. Ele se traduc în litri de carburant irosiți, emisii de noxe și bani pierduți de mii de șoferi. Orașul funcționează cu un sistem rigid, în care multe semafoare sunt operate manual și rareori adaptate în funcție de fluxul real. Fără un mecanism modern, capabil să ajusteze automat durata fazelor, fiecare intersecție critică din Iași rămâne o scenă a neputinței urbane.

De ani buni, se vorbește despre semafoare inteligente, sincronizări pe fibre optice și camere care să regleze în timp real circulația. În practică însă, șoferii continuă să rămână captivi la roșu, prizonieri ai unui spectacol urban absurd. Într-un oraș care aspiră la statut european, minutele pierdute la semafor nu sunt doar un inconvenient, ci o radiografie a administrației care nu reușește să țină pasul cu realitatea de pe teren.

Dan DIMA

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevi

09:40

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevi

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

09:18

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

09:18

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

09:18

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

09:18

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

Obsesia nivelului secund

09:18

Obsesia nivelului secund

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

09:18

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

09:11

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

08:06

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

08:06

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

08:05

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Răpciune, Vinicer și începutul toamnei în tradiția românească

07:45

Răpciune, Vinicer și începutul toamnei în tradiția românească

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

07:43

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

07:14

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

07:13

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

07:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

Horoscopul Zilei

06:04

Horoscopul Zilei

Bancul Zilei

06:03

Bancul Zilei

Prețul la curent. Care-i planul mai departe

03:47

Prețul la curent. Care-i planul mai departe

Povestea Limbii Române

03:45

Povestea Limbii Române

Supermarketurile din Europa sunt inundate cu ouă ucrainene care conțin substanțe interzise în UE

03:44

Supermarketurile din Europa sunt inundate cu ouă ucrainene care conțin substanțe interzise în UE

Masacru la o școală catolică din SUA: Atacatorul LGBT avea mesajul „ucide-l pe Donald Trump” pe armele cu care a ucis doi copii de 8 și 10 ani

03:43

Masacru la o școală catolică din SUA: Atacatorul LGBT avea mesajul „ucide-l pe Donald Trump” pe armele cu care a ucis doi copii de 8 și 10 ani

Fostul comisar european Thierry Breton care a recunoscut că anularea alegerilor din România s-a făcut la comandă externă a fost convocat în SUA pentru a da explicații cu privire la DSA (legea cenzurii europene)

03:41

Fostul comisar european Thierry Breton care a recunoscut că anularea alegerilor din România s-a făcut la comandă externă a fost convocat în SUA pentru a da explicații cu privire la DSA (legea cenzurii europene)

Guvernul Bolojan a eliminat impozitarea multinaționalelor pe cifra de afaceri din Pachetul 2 de măsuri de austeritate | Mirel Palada: Trădare națională!

03:40

Guvernul Bolojan a eliminat impozitarea multinaționalelor pe cifra de afaceri din Pachetul 2 de măsuri de austeritate | Mirel Palada: Trădare națională!

Septembrie:

03:38

Septembrie: "Cap de toamna",rapciune

Invazia Poloniei (1 septembrie 1939) – începutul celui de-Al Doilea Război Mondial

03:36

Invazia Poloniei (1 septembrie 1939) – începutul celui de-Al Doilea Război Mondial

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

00:03

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

22:49

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

22:34

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

21:46

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

21:30

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

21:03

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

19:35

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

Rezultate Loto de duminică, 31 august

19:09

Rezultate Loto de duminică, 31 august

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

18:35

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

18:32

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

Start în Liga a treia!

17:53

Start în Liga a treia!

Cerere mare de valută, pe piață

17:49

Cerere mare de valută, pe piață

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

17:48

Iașul se consolidează ca principal hub aerian al Moldovei

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

17:45

Iașul devine capitala universitară a României și Republicii Moldova

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

17:44

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Ulciorul lui Nicușor se poate sparge ușor!

17:41

Ulciorul lui Nicușor se poate sparge ușor!

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

17:17

31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

Afacerea nunților

13:45

Afacerea nunților

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

12:40

Coada inventată. Reflexul ieșenilor de a aștepta chiar și când nu e nevoie

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

12:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

12:30

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

Cursa de 1.400 de km pentru copiii cu dizabilități. Povestea ieșeanului care aleargă ca să dăruiască speranță

10:56

Cursa de 1.400 de km pentru copiii cu dizabilități. Povestea ieșeanului care aleargă ca să dăruiască speranță

HARTA-Cod galben de furtuni în 17 judeţe. Anunțul meteorologilor pentru ziua de duminică

10:08

HARTA-Cod galben de furtuni în 17 judeţe. Anunțul meteorologilor pentru ziua de duminică

Ultima zi a verii

08:45

Ultima zi a verii

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevi
01/09/2025 09:40

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevi

Un inceput de an scolar cu totul diferit la Iasi. La Liceul Tehnologic de Electronică si Telecomunicatii „Gh. Marzescu”, o clasă de gimnaziu a inaugurat un proiect inedit: un colt de socializare a ...

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!
01/09/2025 09:18

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

* acesta fost desemnat campion national la productia de grau, cu 10,5 tone/ha fără irigatii * rezultatul obtinut este spectaculos in contextul in care media natională estimată de Comisia Europeană e ...

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar
01/09/2025 09:18

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

* dezvoltarea imobiliară din Copou este un fenomen inevitabil, alimentat de atractivitatea zonei si de dinamica pietei * insă, fără investitii consistente in infrastructură, riscul este ca traficul sufocan ...

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic
01/09/2025 09:18

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

De la 1 septembrie 2025, Compania de Transport Public Iasi elimină biletele clasice. Timp de trei luni, acestea vor mai putea fi cumpărate doar din automatele E-PIN Începand de luni, 1 septembrie 2025, ...

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
01/09/2025 08:06

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

* căsătoriile tot mai rare si amanate schimbă structura socială a capitalei Moldovei * in 1991, iesenii se căsătoreau, in medie, la 26,1 ani. În 2024, pragul a urcat la 33,4 ani * „Astăzi, ti ...

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași
01/09/2025 08:05

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Comuna Tomesti, una dintre cele mai populate localităti din Zona Metropolitană Iasi, se află in mijlocul unui conflict deschis cu Asociatia Metropolitană de Transport Public Iasi (AMTPI) si cu Compania de T ...

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești
01/09/2025 07:43

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

Imaginatia copiilor devine vedetă la cea de-a doua editie a Festivalului Dealul cu Povesti, care va avea loc pe 13 septembrie 2025 la Horlesti. Una dintre noutătile editiei din acest an este „Loteria Po ...

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți
01/09/2025 07:14

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Iasul trăieste o realitate dură: economia locală are nevoie de meseriasi acum, nu maine. Ironia e că tocmai cand companiile de productie, servicii tehnice si constructii deschid portile, lantul de formare i ...

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi
01/09/2025 07:13

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

Există o lucrare tăcută, dar de neclintit, purtată de femei de-a lungul veacurilor: aceea de a tese firele nevăzute ale comunitătii si de a da timpului măsura sensului. În feminitate se află o for ...

1 septembrie, începutul noului an bisericesc
01/09/2025 07:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

Într-o dimineată limpede de septembrie, cand frunza abia incepe să-si schimbe culoarea, iar campurile isi dau ultima roadă, clopotele bisericilor din intreaga lume ortodoxă anuntă inceputul unui nou ...

Economie
Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Sport
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

Sanatate
Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei