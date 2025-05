Iașul, capitala europeană a artei contemporane

* între 14 și 25 mai, orașul găzduiește peste 100 de expoziții semnate de sute de artiști români și internaționali * urbea celor șapte coline se va transfa într-o adevărată scenă creativă europeană

Ediția a cincea a celui mai important eveniment dedicat industriilor creative din Europa Centrală și de Est, Romanian Creative Week, va reuni nume sonore din artele vizuale, design, arhitectură și multimedia, într-un program intens și spectaculos. De la Palatul Culturii la Baia Turcească, de la Muzeul Mitropolitan până la Grădinile Palas sau chiar Aeroportul Internațional Iași, spațiile orașului devin, între 14 și 25 mai, puncte de întâlnire între public și cele mai provocatoare forme de expresie artistică contemporană.

Expozițiile vedetă ale ediției din acest an includ „Iconia”, un demers vizual de amploare curatoriat de Marian Pălie, care propune o reflecție profundă asupra simbolurilor și identității colective. La Muzeul Unirii, „Aici. Acum!” adună 30 de artiști consacrați din România într-o meditație vizuală despre iubirea contemporană, sub îndrumarea curatorilor Dragoș Pătrașcu și Maria Bilașevschi. Într-o premieră pentru RCW, Muzeul Mitropolitan devine gazda secțiunii LUT – contemporary ceramics, unde expoziția „The Garden of Belonging” aduce laolaltă artiști din România, Germania , Canada , Spania și Olanda într-o reinterpretare poetică a grădinii edenice.

Muzeul de Artă găzduiește revenirea spectaculoasă a lui Miron Schmückle cu „Cosmic Attractors”, o expoziție suprarealistă în care natura vegetală se metamorfozează în forme extraterestre, iar în atriumul Palatului Culturii, Nicu Bocancea propune o instalație florală conceptuală intitulată „Between Worlds”, care invită la contemplare și introspecție.

La Baia Turcească, pictorul Florin Ștefan explorează, prin lucrări vibrante, tensiunea subtilă dintre credință și îndoială, în timp ce în aceeași locație, expoziția „Frumusețea gestului tău” pune în dialog diferite tehnici și limbaje plastice. Piața Unirii devine un spațiu de reflecție urbană prin sculptura interactivă „Geologia posibilităților”, realizată de Anetta Mona Chişa și Thomas Fink, un dom artistic ce propune o experiență imersivă vizitatorilor.

Palatul Braunstein adăpostește două expoziții majore: „für papier und orchester”, care investighează potențialul artistic al hârtiei în multiple forme, și „FANTOM 30: Lumea nu este perfectă”, o selecție impresionantă de grafică din colecția Fantom din Berlin . Galeria Băncilă propune o meditație artistică asupra renașterii prin „NOLI SAPERE”, iar Casa Muzeelor găzduiește expoziția fotografică „Shaped by Love”, semnată de George Popovici.

În Grădinile Palas, instalațiile „Inima Orașului” și „Inima Orașului 2.0” transformă materiale reciclate în artă contemporană cu mesaj, în timp ce pe Strada Lăpușneanu, „Pasaj. Grădina regăsită”, instalația semnată de Florin Zhu, redă orașului o dimensiune onirică și vegetală. Tot în această perioadă, la Terminalul 4 al Aeroportului Iași, expoziția „Cele Șapte Coline ale Iașului”, creată de Felix Aftene, aduce un omagiu peisajului local printr-o viziune artistică cu valoare simbolică și spirituală.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi evenimentul „Arhitectura de noapte”, ce are loc pe 15 mai, când instalațiile de lumină și creațiile de artă urbană vor anima orașul de la ora 18 până la miezul nopții, în cadrul proiectului Urban Canvas 2025, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Iași. Tania DAMIAN