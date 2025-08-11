Stiri
Sfaturi esențiale pentru optimizarea performanței media playerului tău
Tinctura de propolis – dovada că esențele tari se țin în sticluțe mici. Iată la ce o poți folosi!
Fotografia de vacanță: Cum să folosești lumina naturală în avantajul tău?
Handbalul: un sport preferat de pariori
Cazinouri tematice: Unde se întâlnesc muzica și jocurile de noroc?
Clinica Hereditas - reper de calitate în rândul clinicilor medicale din Suceava. De ce să mergi aici?
Comunicat de presa - Demararea proiectului „Digitalizarea APHR Filiala Iași
Comunicat de presa privind demararea proiectului „Digitalizarea Asociatiei ARTIS Iasi”
DESPRE PADURE
Autostrăzile din Moldova, blocate!
Iașul, capitala furiei la volan. Intersecțiile care îți pun răbdarea la zid

| 11-08-2025 14:57

trafic-IS

| 11-08-2025 14:57

 * în Capitala Moldovei volanul nu este doar un instrument de condus, ci o armă de supraviețuire urbană * în zonele CUG-Nicolina, Podu Roș, Podu de Fier, Eternitate sau Târgu Cucu, nervii se topesc odată cu asfaltul, claxoanele urlă în coduri neoficiale, iar pietonii își croiesc drumul printre valuri de mașini ca într-o junglă mecanică

În Iași, șofatul nu mai este demult o simplă activitate cotidiană. Este o probă zilnică de rezistență mentală și fizică, un test continuu al reflexelor și al răbdării. Orașul, cu infrastructura sa obosită, cu intersecțiile sufocate și cu avalanșa de mașini care îl traversează, s-a transformat într-un ring al furiei la volan, unde regulile sunt opționale, iar instinctele primează.

Nervi întinși și război între claxoane

Dimineața, CUG-Nicolina devine un coridor de metal încins. Mașinile se mișcă milimetric, iar orice spațiu liber este imediat ocupat cu o precizie aproape militară. „Dacă nu bagi botul mașinii, stai aici până îți trece ziua”, oftează un șofer cu geamul coborât, mâna pe claxon și privirea fixată la semafor.

Podu Roș, inima nodurilor rutiere din Iași, transformă fiecare semafor într-un duel de nervi și viteză de reacție. În câteva secunde, trebuie să accelerezi sau să te pregătești pentru corul claxoanelor din spate. „Aici nu există mai încet. Ori intri, ori rămâi blocat”, spune un tânăr șofer care recunoaște că, de multe ori, circulă mai agresiv decât și-ar dori.

Podu de Fier este patria claxonului. Un semnal scurt înseamnă „hai, mișcă-te”, unul lung – „ai blocat tot orașul”, iar rafalele rapide echivalează cu un șir de înjurături nerostite. „E un fel de cod Morse al nervilor”, glumește amar un taximetrist, în timp ce forțează intrarea pe o bandă prea strâmtă.

Intersecția Eternitate spre Aeroport este locul unde ezitarea costă scump. Fie te sincronizezi cu fluxul rutier, fie ești aruncat la coada unei coloane care pare să nu se mai termine. „Trebuie să ghicești ce vrea să facă celălalt șofer, altfel nu treci nici în două semafoare”, spune o șoferiță care recunoaște că, după această rută, are nevoie de câteva minute de liniște înainte să intre la serviciu.

Târgu Cucu, cu fluxul continuu de mașini și pietoni aiuriți, este poate cea mai intensă scenă a haosului rutier. Pietonii înaintează greu, sub privirile nerăbdătoare ale șoferilor care simt cum motoarele lor se încing. Mirosul amar de metal încins plutește în aer, amestecat cu frustrarea colectivă. „Simt că îmi pun viața în mâinile lor când trec strada”, spune o tânără mamă cu copilul de mână, grăbindu-se să iasă din raza oglinzilor retrovizoare. Intrarea pe Pasajul Băncilă dinpre centru este un alt examen al răbdării. „Dacă prind doar de trei ori semaforul pe roșu am o zi bună”, râde Octav, un taximetrist sătul de traficul nebunesc din Iași.

„Stresul urban intensifică reacțiile impulsive. În trafic, oamenii își descarcă frustrările și anxietățile. În Iași, infrastructura deficitară și cultura lui trebuie să te descurci accentuează comportamentele agresive. Regulile devin orientative, iar instinctul de a nu pierde avantajul primează”, a spus psihoterapeutul Letiția Popa.

Traficul ieșean este oglinda fidelă a orașului: viu, creativ, dar grăbit, tensionat și neiertător. Cine vrea să înțeleagă cu adevărat capitala Moldovei nu trebuie să o descopere doar din Copou sau din piețele istorice. Trebuie să o vadă de la nivelul asfaltului, la ora de vârf, când claxoanele bat ritmul, iar mirosul de motor încins spune povestea unei comunități mereu pe fugă, mereu cu răbdarea la limită.

Dan DIMA

 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Criolipoliza revoluționează remodelarea corporală. Tratament de top pentru rezultate vizibile fără bisturiu
11/08/2025 13:28

Criolipoliza revoluționează remodelarea corporală. Tratament de top pentru rezultate vizibile fără bisturiu

  Tehnologia care ingheată grăsimea si o elimină natural a ajuns in fortă la Iasi. Criolipoliza promite centimetri pierduti fără durere, recuperare rapidă si rezultate pe termen lung. Iasul ...

Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale
11/08/2025 13:03

Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale

August, Piata Nicolina. Tarabele sunt un spectacol rosu-verde, iar aerul miroase a vară. Vanzătorii isi laudă marfa, dar cand ii intrebi de unde vine pepenele, privirea le fuge in altă parte. „De la n ...

FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului
11/08/2025 12:48

FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului

  Iasul nu asteaptă ziua de 2 octombrie ca să dea startul teatrului international. Cea de-a XVIII-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanăr – eveniment cu label eu ...

Iașul cucerește Brăila. „Povestea celor trei purceluși… altfel!” urcă pe scena Festivalului Cărăbuș
11/08/2025 12:39

Iașul cucerește Brăila. „Povestea celor trei purceluși… altfel!” urcă pe scena Festivalului Cărăbuș

Iasul isi exportă energia creativă la malul Dunării. Miercuri, 13 august 2025, la ora 18:30, Parcul Monument din Brăila devine spatiul de joacă al Ateneului National din Iasi, care aduce pe scena Festiv ...

Concert gratuit în aer liber la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce muzica clasică în Grădina Palas
11/08/2025 12:23

Concert gratuit în aer liber la Iași. Filarmonica „Moldova” aduce muzica clasică în Grădina Palas

  Dacă esti in căutarea unui eveniment special in Iasi, joi, 14 august 2025, este data pe care trebuie să o marchezi in calendar. De la ora 19:00, Grădina Palas se transformă intr-o scenă spectacu ...

Iașul se îmbracă în lux la mâna a doua. Piața care face concurență hainelor noi
11/08/2025 12:17

Iașul se îmbracă în lux la mâna a doua. Piața care face concurență hainelor noi

Iasul trăieste in ultimii ani o schimbare neasteptată de ritm in materie de stil. Fenomenul „second-hand de lux” – haine de brand, uneori purtate o singură dată, alteori impecabile, dar re ...

Clinica Hereditas - reper de calitate în rândul clinicilor medicale din Suceava. De ce să mergi aici?
11/08/2025 12:00

Clinica Hereditas - reper de calitate în rândul clinicilor medicale din Suceava. De ce să mergi aici?

Clinica Hereditas - reper de calitate in randul clinicilor medicale din Suceava. De ce să mergi aici? Tu unde mergi atunci cand vrei să lămuresti ceva care te preocupă la sănătatea ta? La medicul de fami ...

DESPRE PADURE
11/08/2025 10:05

DESPRE PADURE

 DESPRE PADURE În perioada 15 august – 30 septembrie se recomandă efectuarea unor lucrări silvice pentru dezvoltarea semintisului si a desisului, iar silvicultorii isi programează inc ...

Copiii din Iași, epuizați înainte de școală. Vacanțe fără odihnă, joacă pe telefoane până noaptea târziu și agende sufocante
11/08/2025 09:40

Copiii din Iași, epuizați înainte de școală. Vacanțe fără odihnă, joacă pe telefoane până noaptea târziu și agende sufocante

În loc să fie spatiul jocului si al descoperirii, copilăria in Iasi se transformă tot mai mult intr-un program de lucru. Dimineti la scoală, după-amieze cu meditatii la matematică, engleză, romană ...

Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!
11/08/2025 08:46

Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!

* de la 1 ianuarie 2026, masinile mai vechi de 15 ani care nu respectă standardul Euro 4 sau superior vor fi taxate cu impozite si de două-trei ori mai mari * in Iasi, situatia este deosebit de relevantă: di ...

