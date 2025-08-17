Iașul care gâfâie. Adevărul crud despre spațiile verzi și aerul pe care îl respirăm

* Capitala Moldovei Iașul raportează 26,15 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, exact cât cere Uniunea Europeană * din păcate, orașul rămâne departe de recomandarea OMS de 50 mp și mult sub nevoile reale ale comunității * într-un municipiu cu poluare cronică și peste 271.000 de locuitori, aerul curat devine patrimoniu fragil, între cifrele oficiale și viața de zi cu zi

Pe hârtie, Iașul respiră. Ultimele statistici arată că orașul dispune de 26,15 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor – un nivel care îl plasează exact la limita minimă impusă de Uniunea Europeană. Dincolo de raportări, însă, realitatea urbană spune altceva: poluarea constantă, cartiere întregi fără parcuri și presiunea imobiliară fac ca „respirația Iașului” să fie mai degrabă un efort de supraviețuire decât un confort.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă 50 mp pe cap de locuitor, un standard care ar garanta o viață urbană sănătoasă, un aer mai curat și comunități mai reziliente. Iașul se află la jumătate din acest prag. Cifrele par acceptabile în rapoarte, dar nu iau în calcul accesul real al oamenilor la aceste spații: multe dintre ele sunt greu de folosit, departe de zonele dens populate, sau nu oferă infrastructura necesară pentru relaxare și mișcare.

În timp ce cifrele oficiale menționează peste 650 de hectare de verde, ieșenii simt cu totul altceva. Un drum prin cartierele aglomerate arată un peisaj dominat de asfalt, blocuri și parcări improvizate. Familiile caută un colț de parc, dar deseori trebuie să traverseze jumătate de oraș pentru a găsi un loc unde copiii pot alerga în siguranță. Iar între timp, aerul rămâne încărcat de particule poluante, de la PM10 până la PM2.5, care plasează Iașul pe lista celor mai afectate orașe din România.

„Orașul nostru încă poate respira”

Și totuși, în mijlocul acestor deficite, comunitatea găsește forța să reanime ceea ce există. În parcurile Copou, Expoziției sau Grădina Botanică, grupuri de ieșeni se întâlnesc pentru a practica TaiChi sau Qi-Gong, alergătorii folosesc dealurile și aleile ca trasee de rezistență, iar maratoanele transformă orașul într-o arenă de respirație colectivă. Inițiative precum „mişcare cu sens” adună oameni din spatele ecranelor și îi readuc în natură, dovedind că aerul curat nu e doar un drept, ci și o responsabilitate comună.

Un participant la un astfel de eveniment rezumă simplu: „Nu venim aici doar să facem mișcare. Venim să ne amintim că orașul nostru încă poate respira”. Această frază spune mai mult decât orice raport statistic. Pentru că în timp ce autoritățile bifau pragul de 26 mp, oamenii înșiși au arătat că nu cifrele contează, ci calitatea vieții de zi cu zi.

Viitorul rămâne însă tensionat. Urbanizarea rapidă și noile proiecte imobiliare riscă să muște din suprafețele verzi existente, iar protecția reală a acestora depinde mai mult de voință politică și civică decât de cifrele raportate anual. În Europa, tot mai multe orașe își propun să extindă coridoarele verzi și pădurile urbane; la Iași, discuția încă se poartă în jurul menținerii minimului legal.

Adevărul crud este că Iașul nu mai are luxul autosuficienței. Aerul curat nu e o formalitate în rapoarte și nici un bonus turistic, ci o resursă vitală pentru sănătatea comunității. Orașul poate continua să se felicite pentru că a atins pragul european, sau poate alege să își recucerească respirația, trecând dincolo de minimum legal.

Pentru că în cele din urmă, întrebarea care rămâne nu este câți metri pătrați de verde are Iașul pe hârtie. Ci dacă, peste câțiva ani, vom mai putea respira aici cu adevărat.

Dan DIMA