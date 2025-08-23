Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

Tinerii instrumentiști români cu vârste între 16 și 26 de ani au șansa să își deschidă drumul către marile scene internaționale, înscriindu-se până la 10 octombrie la audițiile pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO). Oportunitatea este un test de excelență muzicală, dar și un pas spre cariere internaționale, inclusiv pentru artiștii ieșeni.

Orchestra de Tineret a Uniunii Europene nu mai este de mult un simplu proiect cultural: este o rampă de lansare pentru viitorii lideri muzicali ai continentului. În fiecare an, cei mai buni tineri instrumentiști din statele membre UE concurează pentru cele 120 de locuri puse la bătaie. Alături de acestea, alte 200 de poziții de rezervă oferă șansa de a intra, pe parcursul anului, în marea orchestră europeană.

În România, audițiile naționale sunt programate pe 30 octombrie la București și pe 31 octombrie la Cluj-Napoca – o premieră absolută pentru orașul transilvănean, datorită parteneriatului cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”. Înscrierile se fac exclusiv online, prin platforma oficială euyo.eu/auditions

.

De la Iași spre Europa

Pentru tinerii muzicieni ieșeni, contextul actual devine mai mult decât o competiție: este un semnal că excelența artistică se măsoară la nivel european. Institutul Cultural Român, care din 2010 sprijină participarea artiștilor români în cadrul EUYO, anunță că deja peste 20 de instrumentiști din România au beneficiat de această experiență, ajungând ulterior să cânte în orchestre de prim rang din Europa.

Experiența EUYO depășește simpla prezență într-o orchestră. Tinerii selectați au acces la rezidențe internaționale, săli de concert de prestigiu precum Concertgebouw din Amsterdam sau Royal Albert Hall din Londra, granturi pentru proiecte de muzică de cameră, programul online EUYO Frontrunners, axat pe inovație, leadership artistic și pregătire pentru marile audiții.

Un test de foc pentru cariere viitoare

Peste 90% dintre foștii membri EUYO activează astăzi în orchestre europene de prim-plan. Așadar, pentru orice muzician din România – fie el din București, Cluj sau Iași – selecția nu înseamnă doar o audiție, ci o probă de maturitate artistică.

Recent, Orchestra de Tineret a Uniunii Europene a susținut un concert simbolic de Ziua Europei, la Castelul Mimi din Republica Moldova, sub bagheta dirijorului Jakub Przybycień. Pe scenă au răsunat lucrări de Enescu, Beethoven și Bartók – un mesaj de solidaritate europeană și de reafirmare a culturii ca limbaj comun.

Înscrierile – primul pas

Cei interesați trebuie să completeze aplicația online până pe 10 octombrie. După aceea, urmează examenul adevărului: audițiile naționale. Pentru tinerii artiști din Iași, această oportunitate nu este doar un pas spre Europa, ci și un apel la excelență într-un oraș care respiră tradiție culturală și creativitate.