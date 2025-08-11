Iașul cucerește Brăila. „Povestea celor trei purceluși… altfel!” urcă pe scena Festivalului Cărăbuș

* pe 13 august 2025, Ateneul Național din Iași duce teatrul pentru copii la un alt nivel * actorii vor prezenta, în premieră brăileană, o reinterpretare curajoasă a unei povești clasice, sub bagheta regizoarei Miruna Hriscu





Iașul își exportă energia creativă la malul Dunării. Miercuri, 13 august 2025, la ora 18:30, Parcul Monument din Brăila devine spațiul de joacă al Ateneului Național din Iași, care aduce pe scena Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret „Cărăbuș” spectacolul „Povestea celor trei purceluși… altfel!”. Nu este o simplă adaptare, ci o rescriere modernă, dinamică și plină de umor, în care prietenia, curajul și inițiativa se împletesc într-un ritm ce ține publicul cu zâmbetul pe buze.

Regia poartă semnătura Mirunei Hriscu, o voce tânără cu viziune proaspătă, iar distribuția – Gelu Ciobotaru, Alina Mîndru, Alin Zară, Mariana Dumitrache, Mara Lucaci și Daniel Popa – aduce pe scenă personaje care pulsează de viață, farmec și autenticitate.

Festivalul „Cărăbuș”, organizat de Teatrul de Păpuși din Brăila în cadrul Zilelor Municipiului, reunește instituții culturale din țară și din străinătate, iar Ateneul ieșean este unul dintre invitații constanți. Prezența sa confirmă poziția de lider în teatrul pentru copii și tineret și dorința de a construi parteneriate culturale durabile între marile orașe ale României.

„Fiecare reprezentație la Cărăbuș e o întâlnire specială cu un public cald, care ne primește mereu cu entuziasm. E o bucurie să aducem un spectacol jucat cu pasiune și gândit să trezească imaginația”, transmit reprezentanții Ateneului.

Pentru publicul din Iași, participarea la acest festival nu este doar o mândrie locală, ci și o dovadă că teatrul ieșean are forța de a străluci pe orice scenă, fie ea în inima Moldovei sau la Dunăre.

Maura ANGHEL