Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

Luni, 8 septembrie 2025, clopoțelul va suna din nou pentru cei aproximativ 62.000 de copii din municipiul Iași – de la grădinițe până la licee. Primăria anunță investiții fără precedent în infrastructura educațională, măsuri de siguranță sporite și chiar curse speciale pentru transportul elevilor.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că va participa, alături de Inspectoratul Școlar Județean, la festivitățile de deschidere de la mai multe unități de prestigiu: Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Colegiul Național, Colegiul „Costache Negruzzi” și Grădinița nr. 13. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraș care și-a făcut din învățătură un blazon. (…) Circa 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică, laboratoare, săli și terenuri de sport, dotări IT și mobilier școlar. Tuturor celor implicați în educație le doresc mult succes în noul an școlar!”, a declarat edilul-șef.

Investiții finalizate de peste 20 de milioane de euro

Municipalitatea anunță că o parte din proiectele majore de modernizare au fost deja încheiate și vor fi inaugurate odată cu începutul de an școlar: Școala „Alexandru Vlahuță” – reabilitare termică (8 milioane lei, fonduri PNRR) și sală nouă de sport (2,8 milioane lei, buget local). Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” – lucrări ample de eficientizare energetică la patru corpuri de clădire (33,6 milioane lei, fonduri PNRR). Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții – reabilitare cămin (8,8 milioane lei). Școlile „Titu Maiorescu”, „Ionel Teodoreanu” și „George Coșbuc” – lucrări de eficientizare și construcția unor săli de sport. Grădinița nr. 13 – modernizare prin fonduri europene (11 milioane lei). Centrul Multifuncțional Cicoarei – CMESIS – spații educative și sportive noi, cu o investiție de peste 19 milioane lei.

Valoarea totală a proiectelor deja recepționate depășește 101 milioane lei, adică peste 20 milioane de euro.

În prezent, 14 unități de învățământ sunt în plin proces de reabilitare termică prin PNRR, cu o valoare totală de 26 milioane de euro. Printre ele se numără Liceul „Dimitrie Leonida”, Școala „Elena Cuza” și Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

De asemenea, Iașul face parte din rețeaua-pilot de „școli verzi”: Colegiul „Garabet Ibrăileanu” va fi eficientizat energetic, iar la Liceul „Miron Costin” și Colegiul „Mihai Eminescu” se construiesc corpuri de clădire noi, cu săli de clasă moderne.

Primăria investește aproape 18 milioane de euro în mobilier, echipamente IT și materiale didactice pentru 63 de unități de învățământ. În paralel, continuă lucrările de consolidare la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” – proiect considerat cel mai mare din țară în cadrul programului „Școli Sigure și Sănătoase”.

Curse speciale CTP pentru elevi. Poliția Locală, chemată... să combată absenteismul

Începând de luni dimineață, Compania de Transport Public va pune la dispoziția elevilor 21 de curse speciale, cu autobuze și tramvaie dedicate, marcate corespunzător. Traseele acoperă principalele cartiere ale Iașului – de la Dancu și Țuțora până la Canta și Frigorifer. Accesul va fi permis doar elevilor și, unde e cazul, însoțitorilor preșcolarilor.

Poliția Locală Iași va fi prezentă la toate unitățile școlare pentru fluidizarea traficului și supravegherea trecerilor de pietoni, prevenirea violenței juvenile și a consumului de droguri, verificarea unităților comerciale din jurul școlilor, combaterea absenteismului.

Acțiunile se vor desfășura zilnic în intervalele 7.30–8.30, 13.00–14.00 și 16.00–18.00, cu patrulări suplimentare în restul zilei.

Așadar, noul an școlar găsește Iașul într-un moment de efervescență investițională, cu școli modernizate, programe sociale și logistice, dar și cu un plan amplu de siguranță publică. Autoritățile speră ca toate aceste măsuri să creeze condiții mai bune pentru educația celor 62.000 de copii ieșeni. Carmen DEACONU