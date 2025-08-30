Stiri
Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul
WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii
Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie
Lista cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie și 1 octombrie 2025
PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!
28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica
Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO
Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada
Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete
Iașul deschide un Cabinet vital: infecționiștii intră în lupta cu TBC, COVID și gripă

noul-compartiment-de-primiri-urgente-de-la-spitalul-de-infectioase-9

30-08-2025 09:30

Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași a inaugurat un Cabinet de Boli Infecțioase care oferă gratuit consultații de specialitate pentru adulți și copii, răspunzând unei nevoi stringente de diagnostic și tratament în fața infecțiilor rezistente și a riscului epidemiologic.

La Iași, pacienții au acum acces gratuit la expertiză medicală de vârf în cadrul noului Cabinet de Boli Infecțioase deschis la Spitalul de Pneumoftiziologie. Decizia a fost luată pentru a acoperi lipsa de servicii specializate în tratarea infecțiilor complexe, de la cele respiratorii până la cazuri cu risc epidemiologic precum tuberculoza, gripa sau COVID-19.

Managerul unității, dr. Radu Crișan Dabija, a explicat că prezența unui infecționist schimbă fundamental calitatea actului medical, asigurând diagnostic rapid, tratament personalizat și prevenirea complicațiilor. El a subliniat că abordarea integrată și colaborarea dintre specialități sunt esențiale, iar noul cabinet reprezintă un pas decisiv în protejarea pacienților.

Cabinetul va funcționa cu dr. Alexandra Ciocan, specialist în boli infecțioase și doctor în științe medicale, cu experiență în vaccinologie. Ea va consulta pacienți de la două luni în sus, inclusiv gravide și persoane cu risc epidemiologic după călătorii sau expuneri. Consultațiile se realizează pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.

Spitalul anunță că pacienții cu afecțiuni pulmonare cronice vor putea beneficia și de programe de vaccinare adaptate, menite să reducă riscul de complicații infecțioase. În plus, cabinetul va oferi suport în prevenirea infecțiilor nosocomiale și va contribui la educația continuă a personalului medical.

Prin acest demers, Iașul își consolidează poziția pe harta serviciilor medicale moderne, punând prevenția și siguranța pacienților în centrul îngrijirii.

Teona SOARE

Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul

Ilie Bolojan dă undă verde eliminării viceprimarilor din România: Poate intra în vigoare

Trump pregătește contractorii militari în Ucraina: România, nod strategic în planul european de pace (The Telegraph)

Înotătoare italiene care au participat la Mondiale, reţinute la aeroportul din Singapore pentru furt din magazine

WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii

Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie

Human Design. Ce este și cum funcționează sistemul care îmbină știința și spiritualitatea

Iașul deschide un Cabinet vital: infecționiștii intră în lupta cu TBC, COVID și gripă

Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități

Harisma Maternității, darul de a fi izvor de viață

Milenialii din Iași, prizonieri în apartamente cu vedere la bulevard. Confort de vitrină, datorii la bancă pe viață

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

Horoscopul Zilei

CLASAMENT/SuperLiga: Rapid câștigă cu UTA și se apropie de lider. Prima înfrângere pentru arădeni

Lista cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie și 1 octombrie 2025

Guvernul taie de la rădăcină CA-urile - Radu Oprea a prezentat principalele modificări din pachetul doi

PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!

Guvernul a adoptat pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare: Ce prevăd reformele lui Bolojan / Pachetul pe administrație a fost eliminat

28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica

Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo

Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO

Bancul Zilei - Arabul pe front

Cum combini florile uscate cu alte elemente decorative

Ultimul meci al lui Lionel Messi în Argentina!? Declarație misterioasă dată de vedeta de la Inter Miami

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Canada

Janta.ro - de la anvelope și jante de top, la roți complete

Schimbări la plata cu cardul în 2026! Lege nouă pentru români!

Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală

Prof. Ilie Bădescu: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul sau despre războiul dintre desfrânarea pământească și desfătarea cerească

COMUNICAT DE PRESĂ AUGUST 2025 ,,TRANSFORMAREA DIGITALĂ A FIRMEI AVENSA CONSULTING PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI PLATFORME DE MANAGEMENT PROCESE INTERNE”

Jaqueline Cristian, ce victorie!

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)

Axinia (ECR): Bolojan vrea să modifice dintr-un foc peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative

Cum îți poate îmbunătăți consumul de ceai sănătatea generală?

Impozitele auto se vor dubla sau chiar tripla!

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

Cum să îți amenajezi camera de gaming de acasă pentru o experiență imersivă?

Cum să prelungești durata de viață a bateriei auto: Sfaturi utile

TRANSFORMAREA DIGITALA A COMPANIEI ANVI PROFESSIONAL SECURITY SRL - Finalizare a proiectului

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale

INIMO, festivalul care adună hiturile verii și trimite la școală peste 10.500 de copii

Faptele nevăzute ale părintelui Dan Damaschin

Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare din anul bisericesc și interdicțiile respectate cu sfințenie

„La Traviata” deschide stagiunea Operei Naționale Române Iași

Teatrul „Luceafărul

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități
  Un caz de rabie depistat la o bovină din comuna Negresti, judetul Neamt, a declansat stare de alertă sanitar-veterinară. Autoritătile au impus măsuri stricte de control, vaccinare si supraveghere a ...

Milenialii din Iași, prizonieri în apartamente cu vedere la bulevard. Confort de vitrină, datorii la bancă pe viață
  În Iasul ultimului deceniu, peisajul urban s-a schimbat dramatic. Zeci de ansambluri rezidentiale au răsărit pe bulevardele centrale si la periferie, promitand o viată „premium&rdquo ...

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza
Drumul pană la biserica din deal nu este prietenos. Se incolăceste printre livezi si grădini, se rupe in hartoape si se impietreste sub roti. Praful se ridică greu, iar bolovanii cer răbdare. Dar in varf, ...

Din 1 septembrie, românii fără asigurare medicală plătesc 2.430 lei pentru sănătate. La Iași, ANAF așteaptă declarațiile 212
  De la 1 septembrie, romanii fără asigurare medicală trebuie să scoată din buzunar 2.430 de lei pentru a avea acces la pachetul minim de servicii. Suma se achită in baza Declaratiei Unice (formular ...

Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală
Primăriile comunelor afiliate Sindicatului Comunelor si Oraselor din Romania (SCOR) au declansat, de astăzi, o grevă de avertisment, acuzand Guvernul că a introdus pe ultima sută de metri modificări legis ...

In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)
 In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT (1950 – 2025)   Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava anuntă cu profundă durere trecerea la cele vesnice a domnului prof ...

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
* căsătoriile tot mai rare si amanate schimbă structura socială a capitalei Moldovei * in 1991, iesenii se căsătoreau, in medie, la 26,1 ani. În 2024, pragul a urcat la 33,4 ani * „Astăzi, ti ...

Criză fără precedent pe calea ferată: trenurile Iași – București, anulate din 1 septembrie!
* Compania CFR Călători nu si-a putut plăti datoriile către CFR SA * rute importante intre orase mari vor fi suspendate * in total, peste 30 de trenuri vor fi anulate * potrivit CFR SA, anulările vor intra ...

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
* „Inel” cu sens unic in jurul Palatului Culturii: circulatie mai fluidă si transport public eficient * Tramvaiele si autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piata Palat v ...

În Noaptea Muzeelor la Sate, Mircești și Hermeziu își redeschid comorile culturale
Pe 6 septembrie, judetul Iasi se inscrie din nou pe harta europeană a evenimentelor culturale prin editia a III-a a „Noptii Muzeelor la Sate”, un concept unic in spatiul continental. Proiectul, coo ...

