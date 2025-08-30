Iașul deschide un Cabinet vital: infecționiștii intră în lupta cu TBC, COVID și gripă

Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași a inaugurat un Cabinet de Boli Infecțioase care oferă gratuit consultații de specialitate pentru adulți și copii, răspunzând unei nevoi stringente de diagnostic și tratament în fața infecțiilor rezistente și a riscului epidemiologic.

La Iași, pacienții au acum acces gratuit la expertiză medicală de vârf în cadrul noului Cabinet de Boli Infecțioase deschis la Spitalul de Pneumoftiziologie. Decizia a fost luată pentru a acoperi lipsa de servicii specializate în tratarea infecțiilor complexe, de la cele respiratorii până la cazuri cu risc epidemiologic precum tuberculoza, gripa sau COVID-19.

Managerul unității, dr. Radu Crișan Dabija, a explicat că prezența unui infecționist schimbă fundamental calitatea actului medical, asigurând diagnostic rapid, tratament personalizat și prevenirea complicațiilor. El a subliniat că abordarea integrată și colaborarea dintre specialități sunt esențiale, iar noul cabinet reprezintă un pas decisiv în protejarea pacienților.

Cabinetul va funcționa cu dr. Alexandra Ciocan, specialist în boli infecțioase și doctor în științe medicale, cu experiență în vaccinologie. Ea va consulta pacienți de la două luni în sus, inclusiv gravide și persoane cu risc epidemiologic după călătorii sau expuneri. Consultațiile se realizează pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie.

Spitalul anunță că pacienții cu afecțiuni pulmonare cronice vor putea beneficia și de programe de vaccinare adaptate, menite să reducă riscul de complicații infecțioase. În plus, cabinetul va oferi suport în prevenirea infecțiilor nosocomiale și va contribui la educația continuă a personalului medical.

Prin acest demers, Iașul își consolidează poziția pe harta serviciilor medicale moderne, punând prevenția și siguranța pacienților în centrul îngrijirii.

Teona SOARE